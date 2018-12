He hablado a menudo de Take Command de JP Soft (Rex Conn). De hecho lo uso desde 1991 en los tiempos de 4DOS 4. Obviamente luego me pasé a 4OS2 y luego 4NT; y finalmente a Take Command.

Curiosamente, llevaba desde 2012 en que escribí de Take Command 14 sin hablar de este reemplazo de CMD plagado de funcionalidades. Aprovechando la licencia gratuita que ofrecen, hoy hablaré de algo muy interesante que se ha agregado en Take Command 23, el resaltado de sintaxis o syntax highlight.

Colorear la sintaxis es algo a lo que estamos acostumbrados los programadores, ayuda a identificar errores a la hora de escribir código, y además hace que su lectura sea más clara. De hecho el editor y depurador de archivos batch ya soportaba dicha funcionalidad, pero no la entrada de comandos en sí.

Ya veis que es sencillo, el intérprete de comandos reconoce los comandos internos, variables, alias y los archivos, y los colorea de acuerdo a como hayamos configurado.