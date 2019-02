Después de publicar Resaltado de sintaxis en Take Command me puse a pensar en lo impresionante que fue esta funcionalidad a nivel de programación.

Recuerdo que primera vez que vi el resaltado de sintaxis tal y como lo entendemos actualmente fue con Quick BASIC 4.5. El editor de código que traía su IDE te formateaba automáticamente el código a medida que lo escribíamos. No lo resaltaba con colores, pero si ponía las palabras clave en mayúsculas. Como permitía ejecutar el código interpretado además de compilado, una característica que tendríamos hasta Visual Basic 6, era capaz de detectar errores avanzados en el código.

Era una tecnología que estaba disponible allá por 1998, y que es exactamente lo mismo a lo que nos da por ejemplo QB64 hoy en día, esto es, 30 años después.







De hecho cuando después de aquello pasé a Turbo Pascal 5.0 de 1988 también, me sentí defraudado de que no incorporase el resaltado de sintaxis.







No sería hasta 1991 en que Turbo Pascal 7 o Borland C++ 3 soportasen esa característica. Sin embargo era solamente coloreado, nada más. No llegaba a tanto como hacía Quick Basic. Por fortuna los IDE actuales hacen bastante más que eso, como vemos con phpStorm 2018.