Pudisteis leer C++ Builder in the requirements, un white paper que escribí como parte del programa Embarcadero Most Valuable Professional (MVP) del que formo parte.

Desde el pasado mes de mayo, colaboro también con la publicación Revista Contraste publicada por Grupo Duplex. Un periódico mensual centrado en el sector de la relojería y la joyería en España y el mundo, con una tirada nacional de más de 15.000 ejemplares.

Contraste al igual que Oro y Hora se publican cada mes desde hace más de 15 años, y se suman a las publicaciones Arte y Joya (semestral) y Anuario Joyería Contemporánea (anual).

Mi espacio en Contraste, tiene lo que para mi representa un gran honor. Figurar junto a las plumas de expertos como José Daniel Barquero Cabrero o el Pedro Pérez fundador de Grupo Duplex y de la Revista.

Después del constante esfuerzo para llevar a cabo los trabajos de entrevista a relojeras españolas, era el momento de centrarse en otros temas.

Mis colaboraciones puntuales en Historias Minimalistas, Trazos del Tiempo o Más que Relojes (MQR); dan un paso más en cuanto a regularidad, siguiendo la estela iniciada por ZonaCasio y Shock the Radio.

En la medida de lo posible, continuaré con la auto-publicación, como ya vierais en A Contrareloj y Lo mejor de J.G. Chamorro.

Sin duda la Revista Contraste me va a permitir combinar mi entusiasmo por la relojería con los medios escritos. Desde aquí os iré informando puntualmente.