Continuamos con los análisis de calzado de diseño moderno e informal, pero manteniendo la calidad y tradición del zapato clásico. Un concepto similar al del Baerchi Bruno, pero en este caso de una marca que estoy seguro muy pocos vais a conocer: Riverty. Y en seguida vais a entender el porqué…

Los machegos de Riverty Shoes llevan más de 30 años produciendo calzado de caballero. Ubicados en Fuensalida (Toledo), son de esas marcas poco conocidas que no obstante ofrecen calidad a buen precio.

A diferencia de otras marcas como Pompeii (Paper Plane Partners) que quizás dedican más esfuerzos a la comunicación que al producto en sí, Riverty (Creaciones Reyka) es justo lo contrario, porque aunque parezca increíble, ni siquiera tienen página web. Ese enfoque ya me resulta atractivo, una marca que no tiene difusión oficial online, y que además apuestan por la fabricación en España. Pagamos producto en vez de imagen o promoción.







Nuestro protagonista de hoy es el Riverty 306P, denominado Rústico Marino. Se presenta en una caja de cartón en color blanco, la típica caja de zapatos, pero decorada con cubos al más puro estilo Q*bert, un guiño que doy por sentado que no es intencionado, pero que gana mi atención. Naturalmente indica la marca RIVERTY, y el detalle que más me gusta: HECHO EN ESPAÑA.

Se indica la leyenda F: Microfibra y P: Catamarán, obviamente quiere decir que el forro es de microfibra sintética, y que el resto es piel. Sin embargo la alusión a catamarán, desconozco totalmente a que puede referirse.







Una vez abierta encontramos el par de Riverty 306 protegidos con papel de cebolla, y cada uno de ellos con una bola de papel en su interior para evitar que se deformen. Una buena costumbre que por desgracia no todas las marcas ponen en práctica, y que a mi me va muy bien, porque como podéis imaginaros, mi colección zapatera empieza a ser destacable, por lo que roto el calzado casi diariamente y prefiero que se conserven en perfecto estado los días que no los uso.







Sorprende que no haya ninguna etiqueta en los zapatos, un hecho que aumenta el misterio sobre Riverty, y que no contribuye a mejorar el reconocimiento de marca. Proporciona también una sensación de que nos falta algo.

Al mirarlos por primera vez nos damos cuenta de lo diferentes que son. El cuero exterior en color azul marino y las costuras blancas (firmes y de buena calidad), hacen que este zapato, que de otro modo se asemejaría a un Blucher clásico, se convierta en un zapato de sport, que huele a verano y vacaciones gracias a su linea marinera. Debo recalcar que aunque en algunas fotografías los 306P parezcan acabados en piel de serraje azul, en realidad es cuero en ese color. Únicamente que dependiendo del tipo de luz se ven con menos brillo y puede parecerlo.







Los cordones, a juego en color azul son elásticos. Es el toque más original de estos Riverty 306, no es necesario atarlos, ya que la goma hace la presión justa en el pie. El zapato no queda entonces tan prieto como un modelo clásico, ni mucho menos como una bota. Es una sensación que personalmente me resulta cómoda, pero que puede que a algunos no les resulte agradable.







El interior es de cuero y mantiene las costuras blancas que veíamos en la parte de fuera, pero en color marrón o cuero valga la redundacia, contribuyendo nuevamente a ese carácter náutico. La plantilla es de microfibra, pero con una parte central a lo largo de toda la pisada en cuero de color claro. Además de estar firmada por la marca, y recordar el Made in Spain, figura el término breathable, o sea transpirable, y que lo hubiera preferido en nuestro idioma, así como confort absoluto que no está de más.







La suela o piso es de goma, pero de un color beige de aspecto vintage, que hace que parezca madera de pino. Está acabada en dos tonos, uno más oscuro y asimétrico en el tacón, y el resto más claro. Es como si en su diseño hubieran querido darle el aspecto de la cubierta de un barco, lo cual le va muy bien al aspecto marinero que comentaba.







Son unos zapatos muy cómodos desde el principio. No tenerlos que abrochar, resulta tan práctico como un mocasín, pero adaptándose a un diseño “con cordones”. Con una horma relativamente ancha, no molestan en ningún momento, pero tampoco se aprecian movimientos extraños al caminar. Tienen la sujeción correcta.

En el pié son ligeros, y tal y como indica su interior muy transpirables. Ello permite que los vistamos en primavera usando calcetines, y en verano sin ellos si es que nos agrada esa sensación. La suela tiene mucho agarre o grip en seco, y más que suficiente en mojado. Serviría perfectamente como equipo para un tripulante de navío recreativo si fuera el caso. El piso es bastante rígido, y no ofrece tanta amortiguación como podríamos esperar. Sin embargo como es bastante gruesa, si que aísla la pisada de las irregularidades del terreno en pavimentos regulares que es su hábitat natural. Por supuesto no es el calzado ideal para salir a pasear por caminos rurales.

Su PVP es de 60€, algo en la franja habitual, a juzgar por la calidad y los acabados que tiene; pero que no diría que es barato a juzgar por lo que ofrece la competencia y que sin lugar a dudas, se esfuerzan más que en Riverty por dar a conocer sus cualidades. El inconveniente es que por la poca distribución que tienen, no son nada fáciles de localizar en tiendas físicas, pero tenemos la suerte que en Amazon si que se encuentran; a unos 53€.

Decidí buscar más, y llegue a Zapatop, si recordáis, la tienda en donde hace algunos años adquiría las J’hayber Olimpo. Los tenían mejor de precio que en Amazon (48€), y opté por ellos.

Zapatop, también conocidos como Calzados Rafi CB llevan desde 1978 dedicados a la comercialización de calzado a buen precio. Tienen dos tiendas en Madrid, (Móstoles y Fuenlabrada), pero además son de los comercios que han sabido adaptarse a los tiempos actuales, ofreciendo comercio electrónico (ecommerce).

Su web facilita el proceso de compra, e incluso disponen de una App desarrollada por Reskyt (Zapatop App) para Android e iOS. Las ventajas de Zapatop no acaban ahí, puesto que nos permiten pagar con tarjeta bancaria, por Paypal, Amazon Pay, a contrarembolso o por transferencia. No solamente tienen buenos precios, sino que además los gastos de envío son gratis para compras a partir de 15€, es decir virtualmente para casi cualquier compra que hagamos.

Si buscas bien, encontrarás una oferta de 2€ de descuento con el cupón 2eurosgratis, algo que ofrecen después de cada compra, pero que puedes aprovechar directamente. Si tu pedido sobrepasa los 100€, usando el código promocional descuento10 obtendrás un 10% de rebaja.







En esas circunstancias, es decir, con un proceso de compra rápido, y una entrega fiable, habiendo desembolsado algo menos de cincuenta euros, me parece que ofrecen una buena calidad. Pero su valor más importante, es la originalidad del conjunto. Un calzado con matices marítimos, pero pequeños detalles que lo completan: cordones elásticos, suela en color beige, piel natura de color azul marino… Un calzado diferente y que marca estilo, pero además de una marca que por su desconocimiento, es casi única y exclusiva.