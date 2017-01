(No Ratings Yet)

Debe ser que cuando tengo algún día de fiesta, me da por ir a conocer aquellos enclaves que de algún modo me han resultado, o me resultan emblemáticos. Ya lo hice con Laboratorios Myrsol, y también, mucho más relacionado con este artículo, en la Visita a la antigua fábrica de Airgam.

Esta vez, el reportaje ha sido mucho más ambicioso, porque ha necesitado que me recorra gran parte de la provincia de Barcelona, con el fin de encontrar sus edificios más relevantes. Por tanto, acompañado de mi fiel montura, os dejo con la ruta Comansi.

Hablando del Fuerte Comansi, os expliqué por encima la historia de Comansi S.L., que conquistó a niños y niñas gracias al Fuerte de Comansi, o la Bola Loca, y que hoy en día sigue en activo, haciendo lo propio con las nuevas generaciones.

El problema, es que hay muy poca información disponible de sus hitos más importantes, por lo que la voy a completar, con el resultado de mis investigaciones más recientes. Josep Maria Vergés Ramírez tenía en 1959 un taller de plásticos inyectados en el barrio barcelonés del Poble Sec, concretamente en la calle Radas 11 (Street View), y que daría paso en 1962 a Comansi.

No hay mucha información detallada de su historia, así que aprovecho para completarla con investigaciones más recientes. En 2009, fallece prematuramente su fundador, sin dejar descendencia. Es cuando el grupo ubicado en Gavà (Barcelona), El Bebé Aventurero, junto a Daniel Rossinés y Joan Prats, adquieren la juguetera a la viuda Antonia Ortín García, pasando así a integrarse en Topping Ice S.L..

Me puse en contacto con Comansi. Y como ocurriera en Colección completa de Airgamboys, la respuesta fue difícil de conseguir, pero llegó, por lo que agradezco las aportaciones de la marca a este artículo, poniendo interés en su importante herencia y tradición.

A parte del 1962, no queda claro si Don Josep Maria Vergés la fundó en Barcelona, o en Viladecans, pero si puedo ordenar por orden cronológico, de más reciente a más antiguo, la apertura de sus diferentes sedes.

Murcia 50. Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

En marzo de 2011, deciden unificar sus instalaciones, es decir, oficinas y fábrica. Para ello, alquilan un edificio de 3.232 m2 en Sant Boi de Llobregat, usando los 2.700 m2 como fábrica, y el resto, en la planta superior, como oficinas. La nave, hace las veces de oficinas, almacén, montaje y fábrica.

Era un día festivo, y a esas horas de la mañana, el ambiente era desolador. Imaginaba que aunque estuviera cerrada, los preparativos de la campaña navideña, mostrarían algo de actividad, aunque sólo fuera camiones estacionados en la nave. Sheila de Palabra de Madre, tuvo la oportunidad de asistir a una visita organizada, y lo que ella se encontró, fue mucho más interesante.

Verlo en Google Street View

Feixa Llarga 54. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Es donde Topping Ice S.L., tenía su sede desde 2007, y al menos hasta 2009. Ahora hay una empresa llamada Orfesa S.A., que se dedican a la fabricación de productos para aguas sanitarias, y que se trasladaron allí en 2011. Su función era de oficinas y almacén.

Verlo en Google Street View

Travesía Industrial 95. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Si las informaciones que he encontrado son correctas, esta fue su sede central de Comansi al menos en 2005. Ahora son trasteros de alquiler Bluespace. El cometido de este local era como oficinas y como almacén.

Verlo en Google Street View

Forja 37. Viladecans (Barcelona)

No sé si fue una ubicación de Comansi, o de la posterior Topping Ice S.L. Ahora hay una empresa de recambios para moto: Euromoto 85. Para Comansi operaba como fábrica, quizás compartida con Topping Ice.

Verlo en Google Street View







Carretera Llobatona 27. Viladecans (Barcelona)

Ubicado en el polígono industrial Sector Centro, las hemerotecas confirman un incendio en la nave colindante, que pertenecía a Pinturas Brugués SA, declarado el 10 de marzo de 2012, y que acabaría afectando a Comansi, además de a Electrodomésticos Calvet. Por tanto, podemos decir que fue una de las instalaciones principales de fábrica, al menos hasta el incendio del 2012, y al menos desde 1970.

Actualmente es una nave en alquiler, pero que mantiene desde su abandono, la mayor parte de los elementos de Comansi.

La prueba es este anuncio clasificado publicado el 10 de julio de 1970 en el diario La Vanguardia:



O este destacado del 5 de abril de 1973 en el mismo periódico:



Debió ser de las primeras fábricas en la calle, pues como véis, los anuncios la referencias como Carretera Llobatona s/n, mientras que ahora, le corresponde el 27. Tengo grandes recuerdos de ella. De adolescente, camino a la universidad, pasaba cada mañana por la parte posterior del edificio en el tren (Avinguda del Ferrocarril 15). Aún oscuro, ya veía las luces del recinto, que aún estaba operativo.

Verlo en Google Street View

















Ricart 16-18. Barcelona

Hay referencias, al menos en 1972, donde la dirección que se indica en algunos de sus juguetes, es esta. También hay anuncios, que identifican Novolinea, una segunda marca utilizada por Comansi, ubicada también en esa dirección. Se utilizaba como oficinas, almacén y montaje. La prueba es este anuncio clasificado publicado el 4 de julio de 1972 en el diario La Vanguardia:

Verlo en Google Street View

He encontrado también referencias a una fábrica en Beniparrell (Valencia), un pequeño pueblo donde estaba además Playme, pero sin nada claro al respecto.