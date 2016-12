(No Ratings Yet)

A lo largo de estos años, os he hablado de J’hayber con bastante profusión. Desde el análisis de las míticas J’hayber New Olimpo; un completo reportaje fotográfico de las J’hayber New Pista; algunas curiosidades sobre la marca cuando escribí de las J’hayber Atolón; la comparativa en la que salían vencedoras en Paredes Estrella vs J’hayber New Olimpo; y por supuesto, una prueba de larga duración en ¿Cómo envejecen unas J’Hayber?.

Sin embargo, nunca había profundizado en los motivos que llevan a que la gente decida adquirir unas J’hayber. Cuando digo J’hayber, me refiero solamente a los modelos genuinos, aquellos que son hechos en España, y que llevan con nosotros décadas, que ahora se denominan Olimpos. O sea las Aventura Olimpo, las Aventura Atenas, las New Olimpo, Olimpia, las New Pista; y las New Atenas.

He preguntado a usuarios, he leído opiniones en foros y redes sociales, y a partir de ahí, os expongo lo que he visto.

El primer motivo, es la moda, y el estilo retro y vintage que aportan. Lleno de recuerdos para aquellos que las calzábamos en la EGB de los años 1980. Una forma de rememorar antiguas sensaciones, y también de ir contracorriente.

La segunda razón, es su elevada resistencia. Hace que resistan excepcionalmente bien el desgaste, y por tanto son muy duraderas. Del mismo modo, son un artículo de buena calidad, con piel genuina, y una suela de caucho natural inyectado, así que en cierta forma, son más sostenibles y respetuosas con el entorno que otras zapatillas deportivas.

El tercer argumento, son sus cualidades intrínsecas. Tienen una suela con un buen agarre, y que resulta casi inmejorable en mojado, por lo que aquellos que practican tenis o pádel en exteriores, las escogen como opción principal. Al ser tan resistentes, son perfectamente válidas para un uso mixto, caminando por ejemplo por el campo, en vez de en el asfalto de la ciudad.

El siguiente motivo, el cuarto, es su comodidad. Gracias al diseño de horma ancha, resultan cómodas en el pie. Algo muy importante en personas a los que se les pueden hinchar, como diabéticos, o con problemas de circulación.

Por último, no debemos olvidar la quinta razón, son un calzado Fabricado en España, así que todos nos beneficiamos con ello.