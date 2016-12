(No Ratings Yet)

Solo Alfombrillas (Just Carpets), es una compañía que como su nombre indica, fabrica alfombrillas para el automóvil. Reconozco que en su momento, no les vi la gracia. Al final, los coches de hoy en día, no son como los de antaño, y vienen cuando los compras con alfombrillas diseñadas específicamente para ese modelo. Antiguamente, se pagaban a parte.

La primera diferencia de Solo Alfombrillas, es que nos permite personalizarlas, en base a varias combinaciones de tejido (goma, fieltro -3mm de alto-, Velour -4mm de alto- o Velour lujo -8mm de alto-); en diferentes colores (negro, gris, grafito o antracita); ribete (normal, Nubuck o con costura deportiva); y también en diferentes colores (negro, antracita, beige, grafito, rojo, azul, gris, amarillo, blanco, rosa, azul oscuro, blanco, naranja, o marrón).

Lo que no explican, es que es el Velour o Velur, un tejido de punto, normalmente sintético, y que tiene una apariencia parecida al terciopelo. Básicamente, es lo que vemos en muchas mantas, batas y sábanas de invierno, con un tacto muy agradable. En particular ellos usan el velur de nudos. El Nobuck o Nubuk, es una de las denominaciones correspondiente al ante o gamuza.

Nos permiten customizarlas, bordando hasta 20 caracteres a nuestra elección, con 6 opciones de tipografía (Aeso, Revue, Freeform, Freehand, Paradise o Technical), en 12 posibilidades de color (beige, azul, marrón, amarillo, gris, verde, naranja, morado, rojo, rosa, blanco o azul claro). El bordado, puede situarse en vertical en el lateral izquierdo, o en horizontal centrado, a nuestra elección. El mismo, puede aplicarse solamente a la alfombrilla del conductor, a la del conductor y acompañante, o bien a todas ellas.

Las alfombrillas personalizadas no son algo que encuentre primordial, pero es un detalle que algunos valorarán, como forma de tener unas alfombrillas únicas, y que pueden ser muy convenientes como regalo.

El segundo punto a destacar, es que son alfombrillas a medida para nuestro vehículo. No son las típicas Made in China que luego no encajan en los enganches de nuestro coche, o que una vez instaladas no quedan como las originales. Eso quiere decir, que respetan el patrón de las alfombrillas originales, incluyendo la asimetría entre la del conductor y el acompañante, en mi caso. Afirman que sus alfombrillas, son mejores que las que coloca el fabricante de serie. Están tan seguro de ellos, que dan una garantía que va desde 1 año o 20.000 Km para las más económicas, hasta los 3 años o 100.000 Km de las más caras. El punto intermedio son 2 años o 60.000 Km. Me resulta un tanto extraño el caso más desfavorable con 1 años de garantía, pues con la ley en la mano, éstas deben ser de al menos dos años.

Realizan todo el proceso de manufactura en su propia fábrica de Hechas Holanda Stoomstraat (Overijssel), sin colaboradores ni subcontratación externa, lo que como es natural, les permite un mejor control del producto de principio a fin. Según indican, producen más de 150 alfombrillas cada día, y cuentan con 14 empleados.

El hecho de estar diseñadas a medida para cada modelo concreto de coche, implica que deben trabajar sobre las dimensiones de las alfombrillas originales del fabricante, con el fin que las de Solo Alfombrillas, encajen exactamente igual, y mantengan el sistema de fijación de fábrica. Por tanto, a la hora de encargarlas, tendremos que especificar exactamente el modelo de coche para las que queremos. Esto es, marca, modelo, y año de fabricación. Como ejemplo, no es lo mismo un Opel Corsa C Tipo 1 (2000-2004), que un Opel Corsa C Tipo 2 (2004-2006), o que el actual Tipo E (2014). Afortunadamente, tienen una base de datos muy completa, donde podemos escoger nuestro coche fácilmente, y contemplando casi todas las marcas: Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, DAF, Daihatsu, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hummer, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lamborghini, Lancia, Landrover, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen o Volvo.

En teoría, como Just Carpets, se aprovecha de su experiencia con las alfombras para autocares y autocaravanas, éstas gozan de una apariencia excelente, y deberían resultar muy duraderas.

Me gustan mucho las alfombrillas que tiene el VW Polo GTI. Están casi nuevas, así que no tenía necesidad de cambiarlas. Sin embargo, mi anterior Opel Corsa GSi, que ahora está en el pueblo, y usan mis padres, si que las tenía muy desgastadas. Incluso se habían deformado a base de aguantar meterse en el coche con los pies mojados. Por tanto, era el candidato perfecto en donde probar estas nuevas alfombrillas.

El servicio es muy rápido, y se comprometen a que las recibamos en menos de una semana (de 2 a 7 días), una vez realizado el pedido. Las encargué un lunes y el martes ya las habían terminado. El jueves hicieron el envío directamente desde Holanda, y el lunes ya las recibí. Una semana justa, o sea 5 días laborables.

La calidad no tiene tacha alguna. El tejido es suave y espeso, y se ven bien terminadas, con unos acabados muy buenos. Esperemos que su durabilidad y resistencia al uso, también lo sea. El packaging es aceptable, venían en una caja de la empresa, pero las de mayor tamaño, estaban algo dobladas para que cupieran dentro, y no venían con los plásticos protectores, que vemos en los talleres mecánicos. No puedo responder a la pregunta de si valen lo que cuestan. Probablemente sea algo subjetivo. En cualquier caso, si buscas unas alfombrillas para tu automóvil, hechas a medida, personalizables, y de producción europea de calidad, son tu opción.

Dependiendo del modelo de coche, los precios parten de menos de 30€, para coches pequeños, y llegan hasta los 90€, en coches grandes y si optamos por el mejor acabado y su personalización completa. En el caso de mi Corsa C (Tipo 1), el precio más bajo era de 29,95€ (Moqueta de fieltro). El más caro, era de 86,50€ (Moqueta Velour Lujo; ribete deportivo; y texto personalizado en las 4 alfombrillas). Ese acabado estaba en promoción, pues su precio normal era de 92,50€. En todos los casos, el envío no va incluido. Por rapidez usan DHL, que requiere un incremento si es a la península de 5,75€. También entregan en Islas Canarias y Baleares, Francia, Portugal e Italia. El pago, lo gestionan mediante Multisafepay, así que puede efectuarse tanto por tarjeta de crédito como por Paypal.

La duda está que tenemos multitud de tiendas que ofrecen algo similar en internet, como los franceses LoveCar.es o los españoles AlfombrillasCocheAMedida.com. Suelen ser algo más baratas, pero como no las he probado, desconozco si su calidad es superior o inferior a las de SoloAlfombrillas.es. Lo que si es cierto, es que la posibilidad de bordarlas, no es algo que ofrezcan de manera estandarizada sus competidores.