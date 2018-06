Starking es una marca completamente desconocida fundada en 1992 (o 1993 dependiendo de la fuente que consultemos) por Shenzhen Jieyong Starking Clocks and Watches Co Ltd en Guangdong (China).

Se describen como una empresa que se dedica a la I+D y a la distribución de relojes, con énfasis en los detalles y la calidad. Hasta cierto punto la mayoría se describen de esa forma, y aunque los resultados a veces no son malos como vimos en el Holuns Carftmen, distan mucho de esa excelencia de proclaman.

El caso que nos ocupa hoy es el Starking AM0184, conocido también como Minimalist Automatic, un reloj de lineas tradicionales y que inevitablmente nos recuerda al Justina Automatic, pero con unas características que nos van a llamar la atención.

Sin duda una apuesta asumible tras las buenas experiencias del mucho más caro Parnis Master 03.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona y 12mm de alto Corona Acero inoxidable a presión Esfera Color blanco Bisel Acero inoxidable 316L fijo Cristal Zafiro Lumen No Trasera Acero inoxidable roscada con tapa de exhibición Correa Cuero genuino de 20mm en color marrón Funciones Hora, minutos, segundos y día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Mecanismo Calibre 1813. 28.800 vph. 25 rubís Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional, parada de segundero, remonte manual Prestaciones N/D Origen China Garantía 1 año PVP 119€ (oferta 36€) Distribuidor Aliexpress / Starking

Presentación

Recibimos el reloj, y el empaquetado de Starking nos sorprende por su apariencia. No es lujoso, pero sí elegante y convincente. Una caja de cartón muy rígida y que al tacto puede parecernos madera.







Al abrirlo tenemos el reloj, perfectamente colocado en un recubrimiento tipo terciopelo, y con una gamuza de regalo para poderlo limpiar. Incluye una tarjeta de garantía de la marca, pero sin muchos detalles sobre el procedimiento a seguir para utilizarla. No encontramos ningún manual de instrucciones ni especificaciones técnicas.







Nos sorprende la etiqueta, que lleva fijado un precio de 2.580¥. Como el símbolo de ¥ puede referirse tanto al Yuan chino (CNY) como al Yen japonés (JPY), no podemos asegurar su precio recomendado, pero al cambio sería de 330€ o 20€ respectivamente.

Con la política agresiva de ventas del mercado chino, que artificialmente suben precios para luego rebajarlos, haciendo referencia a drop shipping, ofertas, descuentos y promociones, he llegado a verlo hasta por 145€ en su pico más alto, y 29€ en su pico más bajo. Mientras que yo lo compré a un precio intermedio: 36€.

Diseño y construcción

Se encuentra disponible en dos modelos, para hombre AM0184 de 40mm de diámetro y para mujer AL0184 y 32mm de diámetro. Así mismo los tenemos para elegir con esfera blanca o negra, y con armis o correa de cuero (AM0184SS y AM0184SL). El AM0194 / AL0194 es exactamente igual pero con numerales arábigos a las 12 y las 6 en vez de marcas horarias.







La caja está pulida a espejo, y de manera indudablemente nos recuerda al Tissot Visodate. El pequeño bisel hace que su tamaño parezca ligeramente mayor de lo que es (40mm de diámetro sin contar la corona), y al ser tan plano (12mm) resulta cómodo de vestir, y sin problemas para entrar debajo de las mangas de una camisa. No hay información oficial acerca de su peso, pero es bastante ligero, unos 70g-90g.







El bisel interno es también en color acero inoxidable, igual que las manecillas y las marcas horarias. Son de tipo triangular o dauphine como en el Smith & Smoorcer Fisherman, manteniendo ese aspecto clásico.

La esfera es completamente blanca, y muy limpia, mostrando solamente en color negro el logotipo y la marca Starking, junto a la inscripción de Automatic. Ello hace que el contraste sea bastante bueno, aunque como he expuesto unas cuantas veces, habría sido mejor unos índices y agujas en color gris pavonado o negro. Lo que si necesitarían es un par de milímetros de longitud más para la minutera y la segundera. No hay ningún tipo de lumen, mejor así que un lumen de mala calidad que sólo sirva para afear el reloj, pero obviamente espacio habría para aplicarle un tinte de calidad media aunque fuera.

La corona es a presión, y llega también el logotipo de la marca. En la parte de atrás apreciamos la trasera de acero roscada con cristal de exhibición. No hay mucho que ver interesante en su calibre, que es bastante simplón. El detalle original, es que en vez de decorar el reloj, los chinos de Starking han optado por serigrafiar su logotipo en la parte central del cristal. Una solución que nunca había visto, y que indudablemente debe resultar más económica. El contorno nos proporciona la información que necesitamos del reloj, incluyendo unos meritorios 50M de resistencia al agua (5 ATM) que en un reloj de vestir está bastante bien.







El cristal es de zafiro plano. No tiene antireflejante, pero no le hace demasiada falta como podéis apreciar en las fotografías.

La correa de 20mm de ancho, y en cuero genuino si hacemos caso al bajorelieve de Genuine Leather es lo peor del conjunto. Es como la del , no es mala, pero tampoco buena. Sin embargo en un reloj del precio del Starming AM0184, está más que justificada. La hebilla también pulida está firmada por la marca.







Movimiento

El principal atractivo de este reloj es su calibre o movimiento. A 4Hz o 28.800vph es algo muy poco común en los relojes chinos. El propio fabricante lo anuncia como un desarrollo propio al que han bautizado con la denominación de Calibre 1813 firmada por Shenzhen Jingrui Watch Movement Co Ltd, como si fuera un Christopher Ward ni más ni menos.

Se dice que es un clon del ETA 2824-2 que tendría lógica, coincide su frecuencia y los 25 rubís. Además como la patente ha expirado podrían copiarlo sin problemas. En realidad lo mismo que ha hecho Sellita con el SW-200, Swiss Technology Production con el STP 1-11, Peacock con el SL3000 o Seagull con el ST2130.

No obstante una copia así, requiere mucha capacidad industrial, demasiada para un pequeño fabricante como Starking, por lo que en realidad el 1813 es un calibre chino genérico, una copia del Miyota 8200 tipo DG2813 o NN2813 a la que le han cambiado el escape y así incrementar su frecuencia. Indagando en internet, parece ser que que Guangzhou Dixmond tiene un DG4813 que efectivamente oscila a esa frecuencia, por lo que el 1813 será exactamente ese, o algo muy parecido.







Ninguna de esas maquinarias cuenta con 25 rubís, salvo los verdaderos clones de la ETA 2824. El calibre 1813 tiene rotor de carga unidireccional, así que es imposible que sea un ETA ni nada parecido. Me inclino a que sea uno de esos errores más o menos intencionados para generar confusión y que muchos puedan pensar que es un ETAsa.

No será muy refinado, pero está bien pensado. Si tomamos como base una máquina sencilla y barata, y mejoramos la precisión aumentando su frecuencia en un 33%, obtenemos un buen resultado sin aumentar el precio.

Sin especificaciones oficiales sobre las que compararlo, el rendimiento real me parece muy bueno, con un desfase diario de +8 segundos/día, es estupendo, y eso que no es de los mejores que se han visto. La reserva de marcha es de unas 41 horas que está más que bien considerando que late a 28.800 vph.







Sensaciones

En tres palabras. Sensaciones muy positivas, incluso si costase el doble. Sus lineas simples, sin complicaciones, y el placer de ver el suave barrido del segundero dando 8 saltitos por segundo como si fuera una máquina suiza es muy satisfactorio. No hay problemas de ajustes ni en los índices, ni en la alineación de las agujas, ni siquiera en la ventana del fechador de la que hay algunas quejas. Quizás haya tenido suerte, o quizás la mala suerte la han tenido los demás. No podría decirlo. Quizás por influencia de otros modelos, me falta ver el indicador de día de la semana también a las 3.

Muy cómodo de llevar, y que con su apariencia clásica y elegante, resulta muy combinable. Es discreto y no atrae miradas, pero cuando la gente lo ve de cerca resulta muy atractivo. En comparación con el Jaragar A569 / JR805, el salto es inmenso. Es una pieza en la que no vemos fallos de calidad.







Su mecánica, está por encima del otros calibres chinos como el Bagelsport, pero no resulta demasiado placentera. Darle cuerda manualmente es áspero como en otros movimientos chinos baratos, y el rotor unidireccional nunca me ha parecido algo agradable. En todo caso son aspectos que ocurren incluso con mecánicas japonesas como las Miyota de Thermidor.

Conclusiones

Estamos ante uno de esos relojes baratos que nos sorprenden. Caja de acero inoxidable 316L, correa de piel de cuero genuino, cristal de zafiro y el principal argumento diferenciador, una maquinaria de carga automática y de alta frecuencia (28.800 vph). Un diseño atemporal, parada de segundero, y posibilidad de remonte manual. Un guardatiempos que si fuera Swiss Made, costaría tranquilamente 15 veces más, y que visto así es una compra casi perfecta.







Para ponerlo en contexto con un en apariencia muy similar Casio MTP-1302PL-7BVEF con un PVP de 44,90€ se puede conseguir al mismo precio del Starking AM0184SL91. Naturalmente el Casio es de una compañía japonesa, pero ambos están producidos en China. Comparemos: caja de latón contra caja de acero; cristal mineral contra cristal de zafiro; trasera a presión contra roscada; maquinaria de cuarzo contra automática.

Una prueba de lo que los fabricantes chinos serían capaces de hacer si lograsen poner algo más de énfasis en cuanto a la calidad, un reloj de este tipo pero con mejores materiales y controles de calidad que se vendiera incluso por el doble de su precio actual (80€), sería un éxito. Me intriga saber cómo de duradero será la maquinaria 1813, porque evidentemente coger un calibre básico y aumentar su frecuencia incrementa el desgaste.

▲ Más ▼ Menos Acero, zafiro y 28.800 vph

Precio de derribo Correa peor que el resto

Rotor unidireccional