Suunto Oy es una empresa finlandesa fundada en Vantaa en el año 1936 por Tuomas Vohlonen. Se dedicaron por muchos años a la fabricación de instrumentos de medida, esencialmente brújulas. Productos avanzados y de buena calidad, que no obstante fueron desconocidos en nuestro país durante muchísimos años.

En 1999 pasan a formar parte del conglomerado Amer Sports, dueño también de las marcas Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic y Precor. A la gran potencia comercial y de marketing del grupo se suma la globalización del siglo XXI, haciendo que Suunto acabe siendo una marca conocida en todo el mundo.

Era una época en la que los fabricantes japoneses empezaban a recuperarse de la crisis que sufrieron en los años 1990, y rápidamente los relojes digitales de Suunto conquistaron el mercado. Por ejemplo el Suunto Vector, lanzado en 1998, que representó el primer reloj con sensores ABCT (Altímetro, Barómetro, Brújula y Termómetro).

Me gusta la tecnología y los wearables. Estoy convencido que serán la opción mayoritaria en un futuro a medio plazo, digamos 5 años, aunque a día de hoy, tal vez exceptuando la Xiaomi Mi Band 2 no creo que haya llegado el momento para ellos.

La mayoría de smartwatches del mercado son más parecido a un teléfono inteligente en miniatura que a un reloj. Como si no hubieran aprendido nada de los siglos de experiencia que tiene la relojería tradicional. Solemos encontrarnos diseños toscos, poca autonomía, y materiales de poca calidad.

Hoy traemos aquí el nuevo lanzamiento de la marca Suunto, el Suunto 9 que presentado el pasado 26 de junio de 2018, viene a reemplazar al Suunto Spartan Ultra. Se trata de un reloj inteligente destinado al deporte y el tiempo libre, pero que además ofrece algunas características que lo hacen único. El slogan del producto “Build to last” (Contruído para durar) ya es algo que nos dice mucho de sus intenciones.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Poliamida y fibra de vidrio. 50mm de diámetro. 16,8 mm de altura. Botones 3 de acero inoxidable Esfera Matriz de puntos 300 X 320 Bisel Acero inoxidable Cristal Zafiro Iluminación LED Trasera Poliamida a presión Correa Silicona de 24mm. Cierre con hebilla de acero Funciones Hora, minutos, segundos, alarmas, día del mes, mes, despertador, cronógrafo, cuenta regresiva, fase lunar, salida y puesta de sol, sincronización por Bluetooth Smart, notificaciones, GPS (Sony CXD5603GF) y sincronización horaria desde los satélites, altímetro, barómetro, brújula digital, termómetro, previsión de lluvia, retroiluminación, acelerómetro, giroscopio, monitor de sueño, pulsómetro, podómetro, monitorización de actividades físicas. Resistencia al agua 10 ATM Peso 81g Complicaciones Ahorro de energía, botones silenciables Prestaciones 14 días de autonomía en modo reloj. 7 días de autonomía con notificaciones. Hasta 5 días con GPS Origen Made in Finland Garantía 2 años PVP 599€ o 649€ con cinturón de frecuencia cardíaca Distribuidor Suunto

Presentación

El Suunto 9 Baro lo encontramos en dos versiones principales, la Baro Black y la Baro White. Ambas son funcionalmente idénticas y se venden al mismo precio. La primera es el bisel externo de acero inoxidable en color negro para el primer modelo, y plateado para el segundo. La segunda diferencia es el color de la correa de silicona, negra en el Baro Black y blanca en el Baro White. Está disponible a 599€ de precio oficial, o 649€ si lo queremos con cinta pectoral.

El packaging es bastante sencillo, una caja de color negro que contiene otra caja de cartón en color negro en su interior. Todas ellas van firmadas por Suunto y siguen una linea de electrónica de consumo más que de relojería.













Al abrir esa caja interior nos encontramos el reloj, y una profusión de documentación que nos hace darnos cuenta que estamos ante el tope de gama de la marca, un smartwatch de gama alta: Garantía, regulaciones de seguridad, inicio rápido y un extenso manual de usuario. Todo ello disponible en español además de en otros idiomas.







Toda la documentación está bien traducida y es fácilmente comprensible incluso para usuarios novatos. Lo que Suunto debe mejorar es el detalle para usuarios más avanzados. Me refiero a las especificaciones técnicas del producto. Un reloj de este nivel, merece que la gente conozca sus entresijos y sus complejidades. Por ejemplo la capacidad de la batería que lleva, la tecnología de la pantalla, o la precisión del módulo de cuarzo.







Diseño y construcción

La caja tiene 50mm de diámetro incluyendo el bisel de acero inoxidable, es un tamaño grande para ser un reloj convencional, pero similar al del Casio Pro Trek PRW-3100T. Está construida en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Las poliamidas son fibras sintéticas que ofrecen mucha resistencia y ligereza. Pertenecen a ese grupo el nailon o el kevlar. Gracias a ello logran contener el peso del conjunto hasta los 81g, para que os hagáis una idea menos aún que un Casio Rangeman GW-9400, pero a la vez ofreciendo una mejor resistencia que las cajas de resinas..

Es resistente al agua hasta 10 ATM, es decir, 100M (328 pies) según la norma ISO 6425. Como ya hemos comentado alguna vez, ello no indica que podamos colocarnos unas bombonas de buceo y descender hasta 100 metros de profundidad. El hermetismo se garantiza antes presiones estáticas, es decir que podemos nadar y bucear ocasionalmente sin problemas, lo que es mucho más que la mayoría de dispositivos que solamente ofrecen un grado IP. Por si esto fuera poco es resistente a las temperaturas extremas al más puro estilo Wide Temp, tanto por debajo como por encima, garantizando su correcto funcionamiento en un rango que va desde los -20°C hasta los +55°C. A estas ya excelentes cifras se le suma que en condiciones de almacenamiento el intervalo aumenta hasta los -30°C y +60°C.

Cuenta también con un cristal de zafiro, algo que es casi de primera necesidad en un reloj de ese tamaño y que ofrece tanta superficie susceptible de ser golpeada accidentalmente, pero que sorprendentemente pocos fabricantes incluyen.







La correa es de una silicona muy suave, lo que la hace resultar cómoda pese a la generosa anchura que tiene (24mm). La hebilla es metálica en acabado negro y está firmada por Suunto. Tiene gran cantidad de agujeros y es larga, así que servirá tanto para muñecas estrechas con anchas.

Los tres botones en el lateral derecho son también metálicos, en un bonito color negro ligeramente brillante. Pulsarlos es agradable, y se pueden operar usando guantes sin ningún problema.

La tapa trasera es a presión y sorprende por la infinidad de leyendas que incorpora, dándonos una idea muy acertada de la avanzada tecnología de la que disponemos en nuestra muñeca. Sin olvidar el Made in Finland como reloj enseña que pretende ser, destaca el sensor cardíaco y el conector del cargador de corriente.







El cargador es propietario con un extremo USB y un anclaje magnético para el reloj. La carga completa conectado a un ordenador tarda unas dos horas. No me he atrevido a conectarlo a un cargador enchufado a la toma de red por temor a que el amperaje superior dañase la batería. No es demasiado importante, pero tal vez un sistema de inducción hubiera estado más acorde a su posicionamiento premium.







Módulo

Como os podéis imaginar las funciones del reloj son más que completas. No tenemos más que descargar la Guía del Usuario (2,4 Mb. en formato PDF) para hacernos la idea que tiene de todo. Reloj, alarmas, despertador, cronógrafo, cuenta regresiva, fase lunar, salida y puesta de sol, sonidos de los botones activables o desactivables, sincronización por Bluetooth Smart, notificaciones, GPS (Sony CXD5603GF) y sincronización horaria desde los satélites, medidor de frecuencia cardíaca, altímetro, barómetro, brújula digital, termómetro, previsión de lluvia, luz de fondo (retroiluminación) y un pequeño elenco de acelerómetros y giroscopios (Valencell’s BW1.2) que nos permiten monitorizar las actividades físicas más comunes; desde dormir, hasta caminar, correr, ciclismo, natación, pesas, esquí, … Como usuario de los relojes digitales más clásicos, me falta la señal horaria. Una función que es puramente cuestión de software y que esperemos que los chicos finlandeses implementen no ha mucho tardar.

La pantalla es táctil con una resolución de pantalla de 320 X 300 píxeles, más que suficiente para la información que vamos a representar. La sensibilidad táctil es francamente buena, y el scroll o desplazamiento muy suave. No se aprecia flickering o parpadeo entre opciones, algo que si pude ver con el software original no actualizado. Dependiendo del modo de ahorro energético la presentación puede estar siempre activa. No hay que hacer nada para ver la hora y esta es legible sin problemas. Con mi vista de cegato, en entornos tan poco iluminados como solamente 25 lux todas las funciones son completamente usables. A solamente 10 lux o algo menos, se ven los dígitos grandes de la hora. O sea que en un uso normal, no hay que recurrir a la retroiluminación para nada. En la oscuridad la iluminación LED funciona muy bien, dando una capa homogénea de luz y sin deslumbrar.







El rendimiento energético es sin lugar a dudas lo que hace que este Suunto 9 Baro sea el líder. En el modo entrenamiento con el GPS activado, la autonomía es de entre 25 horas y 120 horas. Teniendo en cuenta la demanda energética que requiere el GPS, llegar a hasta los 5 días (120 horas), es todo un logro. Esto se logra gracias al modo FusedTrack, que reduce la frecuencia de consultas a los satélites de GPS, interpolando la posición actual con el uso de los acelerómetros incorporados.

Sí sólo necesitamos el seguimiento y las notificaciones del teléfono, la cifra aumenta hasta los 7 días (1 semana), y en el modo sólo reloj, hasta los 14 días (2 semanas). Dependiendo de la configuración escogida se facilitan las siguientes cifras:

– Performance / Rendimiento: 24 horas (1 día).

– Endurance / Resistencia: 50 horas (2+ días).

– Ultra: 120 horas (5 días).

– Custom / Personalizado: 16 horas – 120 horas.

Todos los valores pueden aumentar notablemente activando manualmente el modo de ahorro de energía que en todo caso, se pone en marcha de forma automática cuando la carga llega al 10%. En él, el reloj prescinde de la vibración, las notificaciones y la conectividad Bluetooth, y es como logra la marca de 14 días de autonomía (336 horas), que considerando que se convierte en un reloj más o menos normal, no me parece demasiado.

En mis pruebas usándolo más como reloj inteligente que como reloj deportivo y con la presentación siempre activada he logrado de 6 a 8 días, supongo que dependiendo de la cantidad de notificaciones y del uso de la iluminación, lo cual corroborra los datos del fabricante.

El uso del reloj es realmente muy intuitivo. Podemos utilizara los tres botones en el lateral derecho del reloj, o usar la pantalla táctil para cambiar de una opción a otra haciendo swipe (deslizando), y eligiendo elementos haciendo tap (tocando).

Si nos vamos a la parte software, la aplicación encargada de vincularlo con el teléfono se llama App Suunto, y está disponible para iOS y Android. Ocupa solamente 19,6 Mb. en el sistema operativo de Google, y pese a tener unos ratings regulares, está infinitamente mejor resulta que por ejemplo el G-Shock Connected del Casio GMW-B5000. Arranca rápido y es bastante completa.

Debo aclarar que en contraposición a la mayoría de fabricantes que aprovechan software existente como Android Wear, es Suunto han sido mucho más inteligentes, desarrollando sus propios programas, lo que les permite ser energéticamente más eficientes y tener un mayor control de todo el hardware.

Como aspecto curioso, tiene un bug a la hora de calcular la edad del usuario, puesto que parece que solamente tiene en cuenta el año del nacimiento y no el mes. A continuación una captura de pantalla de App Suunto tomada el 09/08/2018 para mi fecha de nacimiento del 18/09/1975. Me envejece unos meses, y me asigna una edad de 43 años.











El defecto es que la App no es suficiente, y necesitamos SuuntoLink para Mac o Windows que en el sistema operativo de Microsoft, es un instalador gigante: 54 Mb. Es necesaria para usar MovesCount, y lo que es peor, para actualizar el firmware del reloj. Una lástima que los desarrolladores no hayan contemplado estas posibilidades directamente desde la aplicación para móviles.







Los watchfaces o carátulas son bastante variados, y todos siguen la linea minimalista de Suunto en la que no podemos ver el día del mes, de la semana, el mes, las horas, los minutos y los segundos de manera simultánea.

Sensaciones

Parece increíble que un dispositivo cargado con tanta tecnología como este sea capaz de parecer tan sencillo. Y es que si hemos escogido el watchface digital más sencillo como yo hago, y que es el que podéis ver en las fotografías, no hay mucha diferencia aparente con un Suunto Core o un Essential.

Toda esta sencillez hace que tenga una estética bastante elegante, un smartwatch que igual podemos usar con traje en la oficina, como en el gimnasio. Como si fuera un todoterreno, o más bien un SUV.

En la muñeca es cómodo de llevar porque es un guardatiempos muy ligero y porque la correa es suave y flexible. Sólo hay que tener cierto cuidado en lo expuesto que queda fuera de la muñeca, al menos en diámetros como el mío de 17-15,7cm. El ángulo de visión de la pantalla es muy bueno, casi como el de un LCD convencional, y el contraste que ofrece su visualización en negativo, indispensable para ahorrar energía es también sorprendente.







Los dígitos tan generosos nos permiten ver la hora de un vistazo, recordemos que sigue siendo la función principal de cualquier reloj. Acceder a funciones más complejas, es también fácil con la interfaz táctil.

El registro del sueño es menos útil, porque los 50mm de diámetro que tiene el 9 Baro lo hacen incómodo a la hora de dormir.

Conclusiones

Entre sus rivales naturales encontramos el Garmin Fenix 5X de 549€ a 899€ según versión, el Casio Pro Trek Smart WSD-F20 en proceso de descatalogación a 399€, el Apple Watch Series 3 a partir de 369€, o el Polar V800 de 400€.

Sin lugar a dudas el Suunto 9 Baro es el líder en cuanto a autonomía con el GPS activado, haciéndolo ideal para largas travesías, a la vez que se comporta como un reloj inteligente de gama alta en un uso normal.

Las capacidades como smartwatch para deportistas son indudables, pero también lo son los materiales y la calidad constructiva, muy al modo de un reloj tradicional.

La documentación de Suunto no indica la compatibilidad con GLONASS, la infraestructura de satélites rusa, ni de Galileo, la Europea que serían bienvenidos.

▲ Más ▼ Menos Mayor duración de batería con GPS del mercado

Calidad de construcción

Diseño claro y minimalista pese a toda la tecnología incorporada Duración de batería en modo sólo smartwatch (sin GPS)

Falta GLONASS y Galileo