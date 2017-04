/** * Logs Telegram Web Web (web.telegram.org) status changes for the selected contact. * Very useful for monitorying in background "Online" / "En línea" for a particular chat. * Open Telegram Web as usual, go to the contact you want to monitor, and then execute this code. * In Chrome/Chromium/Opera/Vivaldi and Firefox/SeaMonkey, press CTRL-SHIFT-I to open the Developer Console, and then paste the whole contents and press ENTER. * @summary Telegram Web Status Monitor. * @version 1.0 (2016/04/10) * @license LGPL * @author Javier Gutiérrez Chamorro (Guti) - http://www.javiergutierrezchamorro.com */ "use strict" ; var msStatus = '' ; setInterval ( function ( ) { var sNewStatus ; var sContact = '' ; if ( ( document. getElementsByClassName ( 'tg_head_peer_title' ) ) && ( document. getElementsByClassName ( 'tg_head_peer_title' ) . length > 0 ) ) { sContact = document. getElementsByClassName ( 'tg_head_peer_title' ) [ 0 ] . innerText ; } if ( ( document. getElementsByClassName ( 'tg_head_peer_status' ) [ 0 ] ) && ( document. getElementsByClassName ( 'tg_head_peer_status' ) [ 0 ] . getElementsByTagName ( 'span' ) [ 0 ] . innerText ) ) { sNewStatus = document. getElementsByClassName ( 'tg_head_peer_status' ) [ 0 ] . getElementsByTagName ( 'span' ) [ 0 ] . innerText ; } else { sNewStatus = '' ; } if ( sNewStatus != msStatus ) { msStatus = sNewStatus ; console. log ( '[TELEGRAM MONITOR] ' + new Date ( ) . toLocaleString ( ) + ' ' + sContact + ' ' + msStatus ) ; } } , 1000 ) ;