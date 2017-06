(No Ratings Yet)

En los tiempos de DOS, y los interfaces de usuario en modo texto, Turbo Vision (TVision), fue la librería que conseguiría llevarlos a la máxima culminación.

Utilizada por Borland para crear primeramente Turbo Pascal 6 en 1990, y luego Turbo C++ 1 en ese mismo año. Los que optaban por Turbo Pascal, contaban con Turbo Vision 1 a disposición de sus programas, que se renovaría con la 2 para Turbo/Borland Pascal 7 de 1992. En el caso de C++, sólo estuvo disponible la versión 2 a partir de 1992 con Borland C++ 3.1.

Turbo Vision, permitía crear interfaces atractivos al usuario, sencillos de utilizar, de ejecución veloz, incluso en máquinas antiguas, y con un coste de memoria, y espacio en disco aceptable. De cara a los programadores, el uso de componentes encapsulados en clases, muy en la forma de lo que luego sería Object Windows Library (OWL), y Visual Component Library (VCL), lo hacía sencillo de implementar, y uniforme, siempre y cuando se tuviera cierta soltura con POO, y el modelo de objetos de TVision.

A diferencia de otras librerías similares, programar con Turbo Vision era consistente, y si se hacía usando Turbo Pascal, las compilaciones era extremadamente veloces.

Desde el principio soportaba ratón si estaba disponible, y la variedad de controles era realmente grande: labels, editboxes, botones, radios, checkboxes, scrolls, etc… Y al ser puro texto, funcionaba con cualquier tarjeta gráfica disponible. Quizás sólo le hubiera faltado el soporte de caracteres mapeados VGA.

Debido al declibe de los interfaces en modo texto a raiz de la popularización de Windows, en 1997 Borland decide liberar el código fuente de Turbo Vision, aunque sorprendentemente unicamente de la versión C++. A partir de esa fecha, la comunidad lo reimplementa en Pascal, y a día de hoy tenemos diferentes forks de Turbo Vision, tanto en C++ como en Pascal, y no sólo para DOS, sino también para Windows, Linux, …

Ya alabé sus bondades con DOS Navigator y Turbo C++ 1.01, sin embargo, algunas capturas de pantalla, os ayudarán a refrescar la memoria.

Turbo Pascal 7.1 la versión actualizada de Turbo Pascal 7 destinada a los estudiantes de determinados paises, y posterior al Borland Pascal 7.01:



Turbo C++ 4.0, fue una versión para el mercado japonés, lanzada en 1995, y que evolucionaba la base para DOS de Turbo C++ 3.1, en vez de continuar con la linea 4.0 de Windows:



Turbo Editor 2.0, fue un sencillo editor de archivos de texto para DOS, que cree allá por 1996 sobre Turbo Vision 2:



La última versión de FreePascal 2.4.4, de 2011, en su versión para DOS, entre otras plataformas, usa un IDE construido con Turbo Vision: