Incidencias

– No responden a los reportes de incidencias.

– No tienen el control, y les sigue figurando como pendiente de entregar, aunque ya se ha entregado.

– Nunca contactan con el cliente, aunque digan que lo van a hacer, ni por teléfono, ni por email.

– En las redes sociales, siempre dan largas.

– No se puede reclamar en la oficina, si ya se ha reclamado por la web.

– Sólo puede reclamar el intermediario (remitente).

– Tienen problemas con calles nuevas que no aparecen en cartografías GPS.