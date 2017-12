Aunque Facebook cada vez me gusta menos, y LinkedIn tampoco es mucho mejor, últimamente me he centrado en esta red profesional, acumulando en estos pocos meses, bastantes conocimientos, que por un motivo que desconozco, pero que puedo imaginar, nadie parece querer divulgar.

Algunos de los enlaces que muestro, son muy obvios, y directamente navegables desde la interfaz de LinkedIn, pero otros, como el famoso Sales Social Index (SSI), no se ubican con facilidad:

– My Network (Mi Red): https://www.linkedin.com/mynetwork/

– My Profile (Mi Perfil): https://www.linkedin.com/in/PERFIL

– Followers (Seguidores): https://www.linkedin.com/feed/followers/

– Following (Siguiendo): https://www.linkedin.com/feed/following/

– Received Invitations (Invitaciones Recibidas): https://www.linkedin.com/mynetwork/invitation-manager/

– Sent Invitations (Invitaciones Enviadas): https://www.linkedin.com/mynetwork/invitation-manager/sent/

– SSI (Sales Social Index): https://www.linkedin.com/sales/ssi