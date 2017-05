(No Ratings Yet)

Sabéis de mi preferencia por las conservas de pescado, y aunque ya os expliqué con el bocadillo de sardinas, acerca de sus bondades, hoy voy a profundizar algo más en el tema.

La mayoría de la población, consume atún claro, habitualmente en aceite de girasol. Es un buen producto, sabroso, saludable, y económico. Sin embargo, tal vez por desconocimiento, se dejan de lado otras conservas de pescado, que son más nutritivas, saludables, y sabrosas.

En este artículo, voy a hablaros de atún claro, ventresca de atún, bonito del norte, sardinas, sardinillas, agujas, caballa y melva. Explícitamente, dejaré de lado las anchoas o el pulpo, porque entiendo van destinados a un público, o un momento distinto. Del mismo modo, no he incluído los chicharros o chicharrillos, por ser productos difíciles de conseguir en la mayoría de supermercados.

Me he centrado en la marca Hacendado de Mercadona. En primer lugar, por ser la que mejor conozco, porque es donde suelo realizar la compra normalmente. Pero en segundo lugar, porque me gusta que en los envases, indique de forma clara quien es el fabricante, a diferencia de Carrefour o Hipercor, que solamente especifican el CIF, y nos obligan a ir con el teléfono realizando búsquedas. Veréis que son fabricantes reputados por su buena calidad.

He enfocado la comparativa en las variantes de en aceite de oliva, son la opción más sana y nutritiva de cada una de ellas, y además nos permite comparar de manera más justa. Además, si te ocurre como a mi, que te gustan este tipo de conservas en tomate, con el atún claro, vas a tenerlo muy difícil para poderlas comprar. Como la variedad de las sardinas y sardinillas, que tienes en tomate, en escabeche, en aceite de girasol, en aceite de oliva, o incluso con contenidos reducidos de sal, no vas a encontrar un producto mejor.

Hacendado Atún claro en aceite de oliva (Escuris) por 100 g Kilojulios 1100 kj Calorías 263 kcal Proteína 20 g Carbohidrato 0,7 g Azúcar 0,3 g Grasa 20 g Grasa Saturada 2,1 g Fibra 0 g Sodio 1,2 g

Hacendado Ventresca de atún en aceite de oliva (Escuris) por 100 g Kilojulios 771 kj Calorías 184 kcal Proteína 26 g Carbohidrato 0 g Grasa 9,1 g Grasa Saturada 1,5 g Grasa Monoinsaturada 4,6 g Grasa Poliinsaturada 4,6 g Sodio 0,5 g

Hacendado Bonito del norte en aceite de oliva (Escuris) por 100 g Kilojulios 803 kj Calorías 192 kcal Proteína 25 g Carbohidrato 0,6 g Azúcar 0,4 g Grasa 10 g Grasa Saturada 1,6 g Sodio 0,8 mg

Hacendado Sardinas en aceite de oliva por 100 g Kilojulios 1209 kj Calorías 289 kcal Proteína 19,8 g Carbohidrato 0,7 g Azúcar 0,5 g Grasa 23 g Grasa Saturada 4,2 g Sodio 0,8 mg

Hacendado Sardinillas en aceite de oliva (Francisco Gil Comes) por 100 g Kilojulios 895 kj Calorías 214 kcal Proteína 22 g Carbohidrato 0,5 g Azúcar 0 g Grasa 14 g Grasa Saturada 2,54 g Grasa Monoinsaturada 1,38 g Grasa Poliinsaturada 1,38 g Colesterol 23,53 mg Fibra 0,4 g

Hacendado Agujas en aceite de oliva (Escuris) por 100g Kilojulios 799 kj Calorías 191 kcal Proteína 23 g Carbohidrato 0,5 g Azúcar 0,5 g Grasa 11 g Grasa Saturada 2,6 g Sodio 1,3 g

Hacendado Filetes de caballa del sur en aceite de oliva por 100 g Kilojulios 891 kj Calorías 213 kcal Proteína 24,5 g Carbohidrato 0,5 g Azúcar 0,5 g Grasa 12,6 g Grasa Saturada 3,3 g Sodio 0,4 g

Hacendado Filetes de melva en aceite de oliva (Ubago Group Mare) por 100 g Kilojulios 749 kj Calorías 179 kcal Proteína 24,7 g Carbohidrato 1,4 g Grasa 8,3 g Grasa Saturada 1,4 g Sodio 0,35 g

Lo primero que nos llama la atención, es que el tan popular atún claro, no es la mejor opción, en cuanto a valores nutricionales. Si te gusta el atún, entonces, la ventresca es mucho mejor que el atún claro, mejor incluso que el bonito del norte. Por supuesto, es bastante más cara. Un buen sustituto de precio similar, sería la caballa. Del mismo modo, es más saludable la sardinilla, que la sardina, y nuevamente, la diferencia de precio, se nota.

Mi consejo para los que estéis aislados en el atún, es que probéis los filetes de caballa o las sardinas, que con un precio incluso más asequible que al atún, os van a dar una agradable experiencia en cuanto a sabor.