Visita a Kronos (Kronos Vintage Automatic y Paul Davis)

De forma similar a lo que es expliqué en Visita a Duward, y después de la entrevista a Xavier Vendrell tuve oportunidad de volver a visitar las oficinas de Relojes Kronos. Para mí, que no soy más un aficionado al que le entusiasmas la relojería española es todo un privilegio que las marcas me abran sus puertas.







Como siempre, me esperaban Griselda Fornós y el propio Xavier Vendrell que me ofrecieron un trato exquisito, algo que no me hace sentir especial, porque me consta que se lo dan a todo el mundo. Ellos son así.





































Tuvimos ocasión de hablar de relojes, de Kronos, de marketing, de relojería, de nuestros respectivos planes de futuro y de cómo nos iban las cosas. Para terminar, tenían una sorpresa para mi, ni más ni menos que un Kronos Vintage Automatic Black (979.55) y que Xavier en persona consideró que era el reloj de la colección que mejor me encajaba. Me explicaba que como soy un conocedor de los relojes, algo que viniendo de alguien como él, me llenó de orgullo, naturalmente. Un guardatiempo como el mismo lo definía que combina lo mejor de los relojes clásicos y tradicionales, con lo mejor de las técnicas modernas.











































Por supuesto yo me olía algo, así que llevé preparada una sorpresa. Me personé con tres ejemplares de A contrarreloj. Paul Davis, tanto el A contrarreloj. Paul Davis, primera temporada, como del A contrarreloj. Paul Davis, segunda temporada que iban dedicados por el autor, un tal J.G. Chamorro. Obviamente, decidí ir equipado con el K300.



















Como ya sabéis, Paul Davis es el investigador privado de ficción que, especializado en la recuperación de relojes, hace gala de su saber hacer y su experiencia. En el mundo de Franz LZ Insurances y de Davis, aparecen relojes de marca Kronos, como en A contrarreloj 11. Paul Davis, relojes españoles que se incluye también en el Segunda Temporada, por lo que la relación es más especial.

Nada mejor que literatura relojera para unos apasionados de la relojería como lo son en Kronos y Unión Suiza.