Cortauñas Filomatic Filo+

Sigo haciéndome pesado con el Made in Spain, en este caso con un instrumento tan vulgar, pero tan útil al mismo tiempo como son los cortauñas. Estuve durante muchos años con uno de Beter, que aunque no están hechos en España, al menos son de una empresa de aquí. Luego probé los cortauñas Fussy Beauty Care, a los que les ocurría lo mismo.

A raíz de la entrevista a Julián Martínez de Filomatic, y de probar la Filomatic FiloC que también estaba fabricada en España, descubrí la gama Filo+ de la marca albacetense. En Filo+ coexisten pinzas de depilar, tijeras, alicates, limas, … con el atractivo que la mayoría de ellos son Made in Spain. Y ese es precisamente el caso de sus cortauñas.







En el caso que nos ocupa, hablamos de dos productos hermanos, el Cortauñas 8cm con lima y el Cortauñas 6cm con lima. Sé que hay ciertas reglas no escritas, como que los destinados a las uñas de las manos (manicura) son más pequeños y no suelen llevar lima incorporada, en cualquier caso, no soy tan estricto con ello, y a mi me valen ambas versiones, que como podéis apreciar, son idénticas a excepción de su tamaño. El precio oscila entre los 2€ y los 4€, dependiendo del comercio y del tamaño, no son caros en absoluto, rondando un euro adicional sobre sus competidores. A cambio, están fabricados con acero al carbono, un tratamiento de endurecido que encontramos en las cuchillas de afeitar, y una novedad muy interesante, 10 años de garantía ante cualquier defecto de fabricación en vez de los solamente 2 años que establece la ley.







Después de todo he descubierto que como en el caso de el menaje Made in Spain, con el juego de cubiertos Arcos Berlín, comprar calidad hecha aquí, es sólo ligeramente más caro que la que viene importada. La dificultad estriba en conocer ese tipo de productos, y en descubrir donde comprarlos, por lo que de ahí mi labor divulgativa.