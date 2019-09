Si os hablo de la Economía de consumo infinito, es decir, de un sistema económico basado en el consumo ilimitado como el nuestro, no os estoy diciendo nada que no os hayáis planteado ya. El resumen es sencillo, el bienestar económico de un país o de una región se basa en el crecimiento, usualmente el económico. En pocas palabras, ganar más, para gastar más. Es un contrasentido porque no es posible un crecimiento infinito cuando nos encontramos en un territorio/planeta, donde los recursos son limitados y finitos.

Hace unos días preguntaba a algunos amigos que problema arreglarían si ello estuviera en su mano. Todos coincidieron en la pobreza. A mi modo de ver, hay un problema superior del que se deriva la pobreza, y éste es el modelo económico. Este consumo infinito sobre una base de recursos finitos es el que esencialmente conlleva a la desigualdad, y a la destrucción del medio ambiente.







La desigualdad es en efecto la causante de la pobreza, de la mala repartición de la riqueza, de los conflictos bélicos, y el caldo de cultivo de embargos, bloqueos, gobiernos dictatoriales, y yo diría que la mayoría de calamidades de origen humano que ocurren por el mundo.

El maltrato al entorno natural es la causa que produce la contaminación, el cambio climático, los desastres naturales (sequía, inundaciones, tsunamis, tornados, ciclones, …), el aumento de las enfermedades respiratorias y por tanto, el elevado coste sanitario.

Todas ellas, derivadas de un modelo de consumo que te dice compra todo lo que puedas, porque así las tiendas venderán más, y las fábricas ganarán más. Todos tendremos empleo, lo que implicará que todos tengamos más dinero.

¿Te has preguntado alguna vez todas las cosas que tiras a la basura? No importa demasiado que uses los contenedores de separación de basura. Camisetas que están todavía en buen estado pero que ya no te gustan, unas gafas de sol que compraste muy baratas pero con las que ves fatal, unos pantalones que se te han quedado pequeños, cantidad de comida que se ha quedado caducada, ese destornillador que compraste en un bazar porque era barato y cuando lo fuiste a usar se dobló la punta y quedó inutilizable… Piénsalo, no tiene sentido tener que desechar un destornillador que está bien sólo porque falló su punta. Su fabricación y distribución ha requerido horas de trabajo humano, mucha energía y materias primas. De hecho, su reciclaje volverá a requerir energía y trabajo humano, y sólo obtendrá unos beneficios parciales.

Como no soy un radical del tema, no te voy a decir que no puedas tener treinta pantalones. Claro que puedes tenerlo, eso no va a ser un problema que vaya más allá del espacio de tu armario. El problema es cuando lo que tienes lo tiras, cuando te desprendes de esos objetos para hacer espacio, y así adquirir unos nuevos. Unos artículos de reemplazo que probablemente con el tiempo se te vuelvan a quedar pequeños o grandes, no te gusten, y acaben otra vez en la basura. Ese es en pocas palabras el modelo de consumo infinito: compra, tira y vuelve a comprar. Irónicamente se critica la obsolescencia programada, pero es que resulta que hemos adquirido un estado tal de involución, que ni siquiera la obsolescencia es necesaria para que tiremos ese producto.

¿Conocéis a alguien que cambia gran parte de su armario aprovechando las rebajas de una nueva temporada? Solamente mirad lo que hay en vuestras bolsas de basura cada vez que vais a tirarla. Pensad no sólo en el dinero que os ha costado, sino en la energía y el coste que ha tenido su proceso de producción para al final acabar tirado. ¿No sería entonces mejor directamente tirarlo sin necesidad de fabricarlo?