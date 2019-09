El reclamo del Made in Spain

Hace casi dos años ya escribía sobre Etiquetado del calzado Made in Spain. Os explicaba que en un comercial de zapatería me explicaba que él pensaba que la marca Paredes, por ser tan nuestra, era Made in Spain. Supongo que recordaréis que no es cierto como ya expliqué en su día.

Una vez empecé a usar los Staedtler Noris, pensé en continuar con la papelería haciéndome con uno de los legendarios lápices de colores Alpino. Viendo fotos por internet, en ningún lugar de la caja aparecía el buscado Made in Spain, así que empecé a sospechar. Ya venía escarmentado de las cuberterías, donde ni Monix ni Magefesa fabrican aquí. Así que decidí aprovecharme por primera vez de las reviews Amazon y publicar una pregunta.

No me respondió ningún comprador, pero si un vendedor: Libreria Ramón Cabanillas. Su respuesta fue un poco justificado «Sí, son Made in Spain». Entonces empecé a indagar un poco por mi cuenta. Alpino, al igual que Clipper tienen también Masats (Dacs, Manley, Perforette o Kaicut) pertenecen a Flamagas, si, aquellos que en el pasado llevaban la distribución de Casio. Que sigan siendo marcas españolas, algo que no podemos decir ya de Plastidecor ahora de BIC y muchas otras, ya es significativo, pero ello no quiere decir que fabriquen aquí.







Entonces me topé con la siguiente noticia de la que os muestro un extracto, se publicaba el pasado 21 de octubre de 2006, en el diario El País:

La emblemática marca de lápices de colores Alpino ha dejado de producir en la fábrica de Flamagas en Sant Just Desvern (Baix Llobregat), cuyo cierre se produjo el pasado verano, han informado fuentes sindicales.

Pese al cierre, de momento los sindicatos no tienen constancia de que haya desaparecido la marca Alpino como tal y no descartan que su producción se traslade a China.

El cierre de la fábrica, que empleaba a unos 48 trabajadores, implicó el despido de la mitad de la plantilla y la recolocación de la otra mitad, informó ayer El Periódico de Catalunya.

Los traslados han sido a una fábrica situada en Llinars del Vallès (Vallès Oriental) y a oficinas de Barcelona. La fábrica de Llinars también está incorporando la producción de la línea cosmética de Sant Just Desvern, pero no la de lápices Alpino, la razón del cierre de la planta. Flamagas adujo como motivo la imposibilidad de competir en costes con el mercado asiático en la producción de lápices.







Estaba claro que los lapiceros y los lápices de colores de Alpino ya no eran Made in Spain. Con lo que sugiere la noticia, a lo sumo la fábrica española en Llinars del Vallés aún produciría las ceras de Dacs, cosa que dudo que sea así actualmente. Por tanto, en el mejor de los casos, el vendedor que me dijo que eran Made in Spain, no tenía ni idea de lo que vendía. Pero es que en el peor escenario, creo que se intentaba aprovechar del Made in Spain para lograr ventas. Afortunadamente, la Marca España sigue siendo valiosa, y no es fácil fabricar aquí. Lo hemos visto con Filomatic. Por tanto, aquellos que siguen produciendo en España merecen nuestro reconocimiento, y no es de recibo que se haga pasar por Made in Spain ni a Alpino, ni a Yumas ni a tantas otras marcas, por más arraigadas que estén. Porque esa confusión, hace que la competencia sea desleal, que las que continúan produciendo aquí, aunque sea parcialmente, se vean perjudicadas.

Para que podamos darnos cuenta de lo que buscaba realmente Alpino o Flamagas, no tenemos más que leer la publicación del 16 de septiembre de 2015 en el periódico El Español de la que os hago un extracto:

La compañía catalana Flamagás, controlada por los accionistas de la perfumera Puig, alcanzó unas ventas consolidadas de 88,5 millones en 2014, la cifra más alta en sus 55 años de historia. Representa un progreso del 10% sobre la facturación lograda en 2013. Además, supera en un 46% los ingresos de 2008.



Los resultados obtenidos en los últimos ejercicios experimentaron algunos altibajos, pero siempre se mantuvieron en la senda de los beneficios. Los de 2014 subieron de 4,5 a 5,3 millones. Flamagás explota tres líneas de negocio: encendedores, artículos de escritura y papelería, y comercialización de electrónica.







El problema de estas decisiones estratégicas, tácticas mejor dicho, que buscan el beneficio a corto plazo, es que se hacen tan de golpe que llega un momento que es imposible dar marcha atrás. Lo lógico hubiera sido mantener algunos productos fabricándose aquí, aunque fuera a mayor precio, una gama premium si se quiere. De ese modo, si la demanda crece, se puede aumentar la producción. En el caso de que Alpino quisiese regresar a España, sería poco menos que imposible. Desconozco si con Jovi y otras similares habrá ocurrido lo mismo. En lo que a mi respecta, prefiero comprar Faber-Castell a Alpino.