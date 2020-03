Hace muchos años me hice con una de las primeras cámaras digitales compactas que tenían un precio asequible, la Nikon Coolpix L20. No la utilicé muchos años, porque cuando empecé a usar el Samsung Galaxy S4, me di que su cámara era incluso mejor que la de la Nikon. Era lógico, estábamos comparando un smartphone, …

Cámara Sony DSC-H300 Leer más »