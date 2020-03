Cuando la gente que te conoce descubre que eres un aficionado a la relojería, al final terminan regalándote, o como a mi me gusta decir, cediéndote la custodia de sus relojes. Si la memoria no me falla, he hablado ya del El Blumar Chronograph de Sora, El Casio ATC-1200 de Luis, El Casio W-66 de …

Tres relojes abandonados Leer más »