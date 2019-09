No suelo necesitar regularmente de un cronógrafo de mano, y para mis necesidades esporádicas, tengo suficiente con el Agat SOS mecánico. Hace muchos años tuve un Casio HS-3, un modelo que por cierto aún está en venta. Por puro capricho estuve a punto de hacerme con un HS-80 hace algunos años, pero al final la racionalidad y la utilidad se impuso.

El SVAJ001 de Seiko se vendía cuando salió al mercado en 2013, ahora está descatalogado, a 9.450 yen, 78€ al cambio. La etiqueta de PVP indicaba en nuestro mercado 99€, aunque precisamente por ser un modelo que ya no se produce, lo pude conseguir a 45€. Una buena oferta de Importaciones J García, que posteriormente descubrí que sería un error. Además, los HS-70 y HS-80 de Casio tienen más funciones, y también son algo más baratos.

Este Seiko SVAJ001 es resistente al agua 5ATM (50M), lo cual no justifica que lleve la pegatina de Prospex, la submarca que utilizan los japoneses para instrumentos de buceo, aunque ese es otro tema. Su mayor atractivo es el módulo S061, que ofrece alimentación solar contando con los paneles solares incrustados bajo el display. Esa es realmente su novedad, la de un cronógrafo manual con alimentación solar.







Según sus especificaciones, ofrece una autonomía de hasta 6 meses cuando no está expuesto a la luz, y una precisión de +/- 30 segundos/mes. El propio Manual de instrucciones en inglés y japonés (6,3 MB en formato PDF) recomienda exponerlo a la luz regularmente para evitar que se descargue, y por tanto su batería de iones de litio se dañe. Esa ha sido mi situación, pues tras varios días exponiéndolo a la luz solar indirecta, el nivel de carga nunca pasa del medio (2/3), prueba de que la batería está dañada. Eso es lo que ocurre precisamente cuando compras un instrumento descatalogado, y además lo haces en una tienda como J. García que no son demasiado profesionales. Por económico que haya sido, ha resultado una una mala compra, demostrando que al final, lo barato sale caro.

Seguramente ha pasado años en su almacén a oscuras, y nadie lo ha verificado antes de enviarlo. Cuando yo lo he recibido, estaba totalmente vacío de carga, exhausto, lo que demuestra que nadie de J García se molestó en comprobar sus «importaciones». Podría ser algo ocasional, un hecho puntual, pero me he decidido a explicarlo porque aunque mis dos compras anteriores fueron bien, un amigo me contó de otra mala experiencia que le ocurrió con Importaciones J. García, así que precaución. Ahora es un daño es irreparable, algo que nunca mejorará. Por tanto, y aunque en este caso sea por un motivo diferente, Seiko se lleva la palma en cuanto a visitas al SAT. Tras los problemas con el Seiko Monster, el Seiko 5 Sports, se sumará este Seiko SVAJ001.

Entre sus funciones interesantes, destaca que ofrece ajuste de contraste en la pantalla, aunque ésta va recubierta de plexyglás en vez de con cristal mineral. No ofrece señal horaria ni tampoco alarma, cosa que algún modelo de Casio si que tiene.