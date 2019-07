Benetti Watches UNO SW2

Benetti Watches es una joven marca relojera española lanzada al mercado en el año 2017, y que es propiedad de Benetti Designs, cuyo máximo responsable y fundador es Alejandro Benetti. Si en el caso del Neckmarine Slim Sport, Javier Aguiar se reconocía como un apasionado del mar, Alejandro lo es de los viajes, la aventura, el deporte y los automóviles, desprendiendo esos gustos en su relojes, el Benetti UNO.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 11mm de alto Corona Roscada de material sintético negra Esfera Blanca Bisel Fijo negro atornillado Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Caucho blanco Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 10 ATM Peso 90g Movimiento Ronda 1064 Complicaciones Segundero pequeño a las 6 Prestaciones -10/+20 segundos/mes. 25 meses de autonomía con una pila SR616SW Origen N/D Garantía 2 años PVP 195€ Distribuidor Benetti Designs S.L

Presentación

La presentación de los UNO de Benetti es muy acorde a su filosofía. Una caja recubierta de material símil piel, pero que recuerda mucho al cuero de los salpicaderos de los automóviles de antaño, cuando se cuidaban esos detalles. Incluso el logotipo de la marca Benetti en el exterior recuerda mucho a los identificadores de modelos de coches que vemos en la trasera.







El interior cumple sin más, un acolchado de calidad, pero bastante neutro, y el reloj protegido con los característicos plásticos tipo film en el cristal y la trasera.







La etiqueta con el logotipo de Benetti agradeciendo la compra, así como la tarjeta de garantía cumplen con su cometido. Minimalista y sencillo, pero suficiente. El punto flaco es su manual de usuario, que solamente lo tenemos accesible online, y que tampoco es que sea gran cosa, porque no ofrece ningún tipo de especificación técnica, solamente su modo de uso, eso sí, en varios idiomas.













Diseño y construcción

En lineas generales el UNO se inspira en las formas deportivas y agresivas de varios modelos de Hublot, particularmente al Big Bang. La gama UNO va destinada a hombres activos y de espíritu dinámico, por lo que sólo se ofrece en formato para caballero con 42mm de diámetro sin contar la corona. Es una lástima, porque a las diferentes chicas y mujeres que se lo he mostrado, les ha agradado bastante en términos generales. No obstante, sin abandonar los materiales de calidad habituales en relojes más caros como son el acero inoxidable 316L sólido de su caja, el cristal de zafiro, o la Super-LumiNova C3 (Verde).







La familia UNO combina diferentes colores de correa, esfera, manecillas y acabados de caja para ofrecer las siguientes variantes:

– BB1: Caja con recubrimiento PVD negro, esfera negra, numeral negro, manecillas negras y blancas y correa negra.

– BB2: Caja con recubrimiento PVD negro, esfera azabache, numeral naranja, manecillas negras y blancas y correa negra.

– BB3: Caja con recubrimiento PVD negro, esfera azabache, numeral amarillo, manecillas amarillas y blancas y correa negra.

– GB1: Caja con recubrimiento IP dorado, esfera azabache, numeral dorado, manecillas doradas y blancas y correa negra.

– GM1: Caja de acero cepillado, esfera azabache, numeral naranja, manecillas plateadas y blancas y correa negra.

– GMB1: Caja de acero mate, esfera azabache, numeral gris, manecillas negras y blancas y correa gris.

– GMG1: Caja de acero mate, esfera azabache, numeral verde, manecillas verdes y blancas y correa gris.

– GW1: Caja con recubrimiento IP dorado, esfera blanca, numeral negro, manecillas negras y blancas y correa negra.

– GW2: Caja con recubrimiento IP dorado, esfera blanca, numeral negro, manecillas negras y blancas y correa blanca.

– SB1: Caja de acero cepillado, esfera azabache, numeral plateado, manecillas plateadas y blancas y correa negra.

– SB2: Caja de acero cepillado, esfera azabache, numeral naranja, manecillas plateadas y blancas y correa naranja.

– SB3: Caja de acero cepillado, esfera azabache, numeral azul, manecillas azules y blancas y correa azul.

– SW1: Caja de acero cepillado, esfera blanca, numeral negro, manecillas negras y blancas y correa negra.

– SW2: Caja de acero cepillado, esfera blanca, numeral negro, manecillas negras y blancas y correa blanca.

– OB1: Caja de acero y cerámica (Cerakote), esfera azabache, numeral naranja, manecillas negras y blancas y correa naranja.

Como fan de las esferas claras, estaba claro que debía escoger uno de ellos, siendo finalmente el agraciado el SW2, que en conjunto con la correa blanca de caucho caucho (Poliuretano termoplástico -TPU-), tiene un aspecto muy veraniego. La corona es de un material sintético que pretende asemejarse a la fibra de carbono, no deja de ser un plástico duro que en Benetti justifican como de «un compuesto seleccionado por su durabilidad». No habría estado mal que fuera también de acero y con un recubrimiento PVD. Al fin y al cabo estamos ante un reloj de cuarzo muy preciso, y que además no cuenta con fechador, de manera que no necesitaremos operarla más que 3-4 veces al año.







El aspecto general me gusta, muy industrial con los tornillos del bisel, deportivo, y agresivo, pero a la vez, muy vistoso gracias a sus colores blancos. Funcionalmente está optimizado para ofrecer horas y minutos, y éstos se visualizan de manera óptima en cualquier circunstancia, incluso de noche, puesto que su lumen es más que bueno. Que adolezca de falta de fechador, o que tenga un segundero pequeño son características que agradarán a los defensores del minimalismo.







La esfera es completamente bicolor, todos los elementos en blanco y contornos en negro. Lo máximo en contraste, siendo la única nota de color la manecilla naranja en el segundero pequeño.

La trasera es de acero inoxidable, atornillada, a juego del bisel, ofreciendo en conjunto una resistencia al agua de 100M (10 ATM). Un aspecto a destacar es que todas las variantes tienen tirada limitada de entre 150 y 500 unidades. Que sean series limitadas, lo hace más exclusivo, y explica el porqué la tapa trasera lleva grabado también el número de unidad, como podéis ver en 000037, es decir, la unidad 37 en mi caso de 250. Si prestamos más atención, nos damos cuenta de una pequeña inconsistencia, que no tiene mayor importancia. El nombre del modelo: el BU-SW1, en vez de BU-SW2, indicando que comparten dicho elemento, pero hasta cierto punto sin saber si la unidad 37 corresponde al SW1 o al SW2.







Las correas son especiales, y van fijadas a la caja. Eso quiere decir que cambiarlas será laborioso, y que sólo podremos adquirir las de la marca, 45€ sin contar la hebilla, un precio muy elevado comparado con el importe que representa el reloj completo. Además como la hebilla va firmada por Benetti y tiene un diseño muy bonito en acero cepillado, si se nos daña nos quedaríamos a dos velas.







Movimiento

En Benetti han optado por un módulo de cuarzo suizo (Swiss Movement) Ronda Slimtech 1064. Los de Ronda AG lo ofrecen en dos modalidades, Swiss Parts con 2 rubís y acabados plateados, y en la Swiss Made que además de EOL (indicador de pila baja), tiene 6 rubís y acabados dorados. Las prestaciones de ambos son idénticas: 25 meses de autonomía y una precisión de -10/+20 segundos/mes. Se trata de una maquinaria reparable, y teóricamente muy resistente al desgaste gracias a los rubís, algo que no vemos en Citizen o Seiko de entrada. Monta una pila botón de óxido de plata 321 (SR616SW), que se puede sustituir por la igual diámetro pero más gruesa 364 (SR621SW), aumentando así la autonomía hasta los 34 meses.

Quedándonos con el fabricante suizo, yo lo habría equipado de un Ronda Normtech 6004D por ejemplo, con una pila de mayor tamaño y por tanto mayor autonomía, puesto que en la caja a priori hay espacio suficiente para alojarlo.

Sensaciones

Lo primero de lo que nos damos cuenta es que parece más voluminoso en la muñeca, y eso tiene una explicación sencilla, aunque la caja tiene 42mm de diámetro, eso ocurre en la zona más estrecha. Al ser asimétrica, llega a los 45mm de ancho en algunas zonas. Sin embargo como es de cuarzo, y la correa es de silicona, el conjunto es bastante ligero y se lleva con comodidad. Es además relativamente delgado, quiero decir, más fino que la mayoría de relojes deportivos de cuarzo, pero más grueso que los de vestir. Eso quiere decir que no molesta cuando nos movemos, algo imprescindible en un reloj deportivo.







La visibilidad es excelente, como debe serlo en un buen reloj, a lo que ayuda mucho el cristal de zafiro plano con antireflejante. No estoy habituado a los relojes sin fechador, y debo admitir que cuando miro su esfera noto que me falta algo. Aunque también soy consciente que un datario podría romper sus lineas minimalistas.







Conclusiones

El Benetti UNO SW2 es un reloj que empezó costando 295€ y que ahora sale a 195€. No es barato si tenemos en consideración que se trata de un reloj sólo hora. Ahora bien, si hablamos de diseño propio, de materiales como el acero 316L o el cristal de zafiro, del calibre de cuarzo Swiss Made, o del potente lumen, lo podemos ver como realmente razonable. Eso sí, desde Benetti se han visto obligados a recortar en la correa de cortesía adicional que anteriormente se ofrecía con la dotación.

Considero que Benetti ha acertado muy bien con el diseño del UNO, y con sus variantes, pero le falta ir un poco más allá. Incorporación de calibres mecánicos, y un tamaño reducido, de digamos 38mm adecuado para muñecas femeninas. Tal vez sea algo que veamos con lo que Benetti Designs nos sorprenda en su DOS.







▲ Más ▼ Menos Diseño original y veraniego

Materiales de primer nivel Correas caras

Sólo disponible en cuarzo y sólo para hombre