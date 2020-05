QEDIT (The SemWare Editor Junior)

Después de NewsMaster de Unison Inc, hoy le toca el homenaje a otro clásico. Un software que aparecería en 1985 en su versión 1.0: QEdit. Era un editor de texto para DOS sencillo, pero muy compacto (29 KB.) y muy rápido. Meritoriamente estaba escrito en Turbo Pascal. La versión 2.0 de 1988 fue la primera que probé, agregando menús desplegables, y actualizado a Turbo Pascal 4.



















No se detienen ahí en 1990 aparece la versión 2.1, reescrita completamente en C, y por tanto aún más rápida y compacta. De hecho su versión, en menos de 30 KB. proporcionaba ya un lenguaje de macros y soporte de memoria virtual. A partir de 1991, pasa a llamarse QEdit Advanced. A partir de 1994 se separa en dos versiones, el clásico QEdit/QEdit Advanced que ahora se llama The SemWare Editor Junior (TSE Jr), y una nueva versión con el nombre clave Roadrunner que es The SemWare Editor Professional (TSE Pro).

En las versiones para DOS, TSE Jr llegó hasta la versión 4 de 1995. Un ejecutable de menos de 90 KB. que con la inexplicable ausencia de undo y redo fue de lo más eficiente del momento, destacando sus funciones de macros programables SemWare Application Language (SAL), un lenguaje tipo Pascal o de dibujo de cajas.



















Por su parte TSE Pro para DOS, llegó hasta la 2.5, actualizada por última vez ese mismo año (1995). Puede que hoy en día, con la evolución de los editores para programadores, un editor de texto simple nos parezca algo superado, si bien para mi, era como Emeditor. El editor general que valía para todo, que era rápido, y que podías usar para cualquier propósito.