Casio fx-991SPX II edición Jess Wade

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña, Casio tuvo la excelente idea de lanzar sus calculadoras Casio ClassWiz personalizadas con ilustraciones de científicas relevantes de todos los tiempos. Desde que escribí La programación era cosa de mujeres creo que demostré sobradamente que lo importante es el talento, independientemente del sexo y de otras condiciones, muchas de ellas que siguen siendo tabú hoy en día como el país de origen. Por supuesto la División Educativa de Casio España también tiene la misma convicción, por mucho que a nivel global quieran meter la pata (Si no te enteresate, puedes leer El apoyo a las mujeres de CASIO).

Así que poder contar con la renovada Casio fx-991SPX II, en su edición especial de Jess Wade, es todo un privilegio para mi. La ilustración de Coco Escribano es muy auténtica, y representa a la joven física perfectamente. Probablemente me sienta más identificado con Ada Lovelace, que también tuvo una versión de Casio ClassWiz ilustrada por Julia Bereciartu, o mi favorita desde hace mucho tiempo: Amy Mainzer, que de momento se quedó fuera.



















Completaban las ediciones conmemorativas las ilustraciones de Marie Curie (Raquel Riba), Sophie Germain (Laura Liedo) e Hipatia (Conxita Herrero). Por el momento estas ediciones aún no están a la venta, aunque Casio Japón ha dado ya su visto bueno a la idea y se espera que a partir del 1 de julio de 2019 estén a la venta 8 modelos diferentes además de la versión estándar sin ilustraciones. Se prevé que sea una iniciativa que continúe en el tiempo, de manera que se tiene en mente homenajear a Ángela Ruiz Robles (Ana Galván), Cecilia Payne-Gaposchkin (Leire Bueno), Chien-Shiung Wu (Nuria Riaza), Hedy Lamarr (Ana Juan), Maryam Mirzajani (Gema Rupérez), Katherine Johnson (Rita Cortés) y Donna Strickland (Cinta Arribas).







No quiero extenderme mucho sobre las Casio ClassWiz, ni con esta fx-991SPX II en particular, porque a estas alturas ya son de sobra conocidas por todos, y he hablado largo y tendido sobre ellas, en última instancia con el pasado artículo de El modo diagnóstico y la Casio fx-991SPX II Iberia. Como el detalle que representa la Casio fx-991SPX II edición Jess Wade, centrémonos mejor en ella.

La doctora Jess Wade, o Jessica Alice Feinmann Wade, es una joven física británica nacida en 1988 que ejerce como Asociada en Investigación sobre electrónica plástica en el Grupo de Física Estatal Experimental del Imperial College of London. Es conocida por su trabajo en los LED basados en polímeros, y por su compromiso con STEM (science, technology, engineering and mathematics) en nuestro idioma CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) aplicado a las chicas. Además de sus pancartas y camisetas reivindicativas, lo demuestra con hechos.

Al descubrir que el 90% de los editores de Wikipedia eran hombres y que solamente alrededor del 18% de los perfiles biográficos pertenecían a mujeres, se propuso añadir cada día una científica. Su iniciativa rápidamente se hizo viral, y gracias a lo que Wade comenzó, se han redactado unos 400 perfiles nuevos.