Cerradura Ezcurra DS-15

Como supongo que la mayoría de vosotros, no soy un experto ni en cerrajería, ni en seguridad física. Todo comenzó hace unos meses, cuando un vecino necesitó los servicios de un cerrajero. Cuando éste vio las cerraduras que teníamos instaladas, puso el grito en el cielo. Que era una cerradura poco segura, que se abría en unos segundos sin hacer ruido, y un largo etcétera. Pensé lo que muchos pensaríais, que es lo que dicen todos los cerrajeros para obtener más negocio, y que al fin y al cabo, toda medida de seguridad de puede romper, no existe la seguridad 100% fiable. Lo digo desde el punto de vista genérico, porque si bien mis conocimientos de cerrajería son nulos, bajo el prisma de la tecnología son bastante buenos.



















Conservo las cajas de muchas cosas que tengo, así que busqué la de mi cerradura. Una Ezcurra DS-15, Made in Spain, con 6 pitones y doble anclaje. Además, con un cilindro de alta seguridad. Aquello tenía buena pinta. Por si acaso, accedí a la página web de la empresa (Ezcurra-Esko S.A.) que llevan más de 50 años en el negocio, y que se autodefinen por ofrecer cerraduras robustas, duraderas y resistentes. Textualmente lo siguiente:

Ezcurra-Esko, S.A. es una compañía independiente dedicada a proporcionar cerraduras mecánicas de seguridad para uso residencial. Nuestro largo historial de experiencia en la industria de la cerrajería, más de 50 años, nos permite ofrecer cerraduras Robustas, Duraderas y Resistentes aplicables en todo tipo de puertas.

Made in Spain. Ezcurra Distinta y Singular: fabricamos solo en España. Procedencia es un certificado de garantía; garantía que todo el proceso de elaboración se lleva a cabo únicamente en nuestras instalaciones de España. Nombrados por ello como Exportador Autorizado de la Unión Europea CE nº ES/20/0120/12.

Nuestra marca es Garantía de Calidad, con las mejores acreditaciones:



– Sistema Anti-Palanca Ezcurra: el más seguro sistema anti-intrusión.

– Certificación normas CE EN12209 (Mono-Punto) y PrEN15685 (Multi-Punto).

– Durabilidad, más de 50.000 ciclos testados.

– Sistema Gestión Calidad ISO 9001.

– Sistema propio de recubrimiento con una gran diversidad de acabados de gran dureza y alta resistencia corrosión.

– Cerraduras Ezcurra soportan el paso del tiempo con alta fiabilidad; han sido desarrolladas para que no se estropeen o deterioren en poco tiempo.







También hablaban de la cerradura DS-15, un portento por lo que pude entender:

En Ezcurra ponemos a la disposición de todos nuestros clientes una amplia selección de cilindros máxima seguridad. Un cilindro de seguridad para cada necesidad. Las características del modelo DS-15 de cilindro de alta seguridad son las siguientes:



– Cilindro de alta seguridad con perfil europeo.

– Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado.

– Perfil antiganzúa en entrada de llave.

– Cilindro de 6 pitones con doble anclaje, que alcanza elevadísimas cotas de seguridad y permite infinidad de combinaciones.

– Apto para toda clase de amaestramientos.

– Disponible con pomo.

– 5 llaves reversibles de latón cromado.

– Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, cilindros de doble embrague, etc.

– Fabricación automática en instalaciones de última tecnología, de gran precisión y seguridad.

– Acabados: latón, cromo brillo, cromo mate.







Efectivamente aquel cerrajero estaba equivocado, o tal vez quería sacar dinero de nuevos clientes. Internet no miente, por supuesto, y menos la página oficial de una empresa con tanta historia. Para un profano como era mi caso, la apariencia era de mucha seguridad, efectivamente. Desde el punto de vista del usuario de a pie, lo que más vemos es la llave. La mía se veía muy segura, con muchos pivotes y hendiduras, e incluso un número de serie en el reverso que daba mucha seguridad.







Así pasaron unas semanas, hasta que un día escuché hablar del bumping, y las cerraduras con sistema antibumping. Hay mucha información al respecto, así que para no perder el contexto, citaré sólo lo más evidente: El bumping es una técnica de apertura técnica ilícita, que es especialmente peligrosa por ser muy rápida, silenciosa, y no dejar rastros. Parte de una llave preparada previamente con las profundidades máximas del tallado de la llave y con ella se consigue el efecto físico deseado para esa apertura. Funciona como los juegos que son unas bolas colgadas de unos hilos; coges la última bola, la dejas caer, golpea al resto de las bolas y todas las bolas intermedias se quedan quietas y desplazándose únicamente la última. El bumping aplica el mismo principio: tenemos una llave cortada al máximo y todos los pines están chocando contra esta llave cortada al unísono, de manera que si aplicamos un golpe seco, se produce un impacto, que lanza los pitones de bloqueo, liberando simultáneamente todos los bloqueos. Los pines tienden a subir todos a la vez, el contrapitón salta, queda una cámara y la llave gira. Con un primer golpe se da una vuelta; con otro golpe, la segunda; y con el tercero, se abre la puerta.

Me quedé anonadado. No importaba que tuviéramos la llave echada con dos vueltas, la cerradura se podría abrir casi en el mismo tiempo que yo la abriera legítimamente con mi llave, y de hecho, sin hacer mucho más ruido. No me creía lo que leía, hasta que encontré este vídeo:

La grabación me dejó impresionado, aunque claro, requería una llave bumping para ejecutar la técnica. Seguro que no era nada fácil de encontrar, que estaría muy controlado… Pues para nada, no hay que ir ni a la red oscura, ni a vendedores extraños de Asia… Incluso en tiendas físicas españolas te la venden, y además muy baratas.







El Ezcurra DS-15 y también el Ezcurra DS-10 que a mi me engañaron, parece ser que engaño a la mayoría de cerrajeros también. Con un bombín o bombillo que cuesta menos de 30€, parece ser que alabado por su relación calidad-precio, lo instalaban en este gremio. Se dice que en las viviendas nuevas, su parque cubre cerca del 80%. Así que si ese es tu caso, probablemente tengas una Ezcurra. Hasta donde yo sé, todo tuvo poca transcendencia pública, yo mismo no me enteré de nada, lo cual es muy relevante si efectivamente tantas cerraduras son vulnerables. Lo que hizo la marca, en silencio, fue lanzar la versión DS-15 Antibumping, mantenía el mismo nombre de modelo, y como entre los profesionales ya había cosechado mala fama, finalmente decidieron actualizarlo con los K-20 y K-30.

La empresa española, aunque me duela, reaccionó tarde, y reaccionó mal. Es algo que no entiendo, porque en software, cuando se detecta una vulnerabilidad, se cataloga dentro del MITRE CVE, así todos están al tanto del problema, y es el fabricante el que informa a los usuarios, y los subsana. Los medios de comunicación siembran la alarma. Frases como «El nuevo Windows 10 de Microsoft, es vulnerable a ataques Spectre y Meltdown que pueden causar que un usuario malintencionado se adueñe de tu ordenador». En cambio si hablamos de bombines vulnerables, es como si no pasara nada, como si todo estuviera oculto. Os imagináis un titular tipo: «El bombín de alta seguridad DS-15 de Ezcurra, es vulnerable a ataques de bumping que pueden causar que un usuario malintencionado se adentre en tu casa». ¿No es acaso mucho más grave eso, que el acceso no autorizado a tu ordenador?. Es que al final, si son capaces de entrar en tu casa, pueden llevarse todo, incluso el ordenador físicamente, por mucho que ya no sea vulnerable a Spectre.

Me intento poner del lado de esta empresa guipuzcoana y pienso que quizás al ser un fallo físico, éste sea más difícil de corregir. Sigo sin explicarme que lo continúen vendiendo, que sigan comunicando afirmaciones falsas, y que no sean capaces de avisar a los afectados. Pero es que si vuelvo al mundo físico, me acuerdo del fallo del Mercedes Clase A en la prueba de alzado. Consistía en que si ibas a toda leche por un circuito de conos, el coche podía volcar. Causó gran revuelo y la marca debió aplicar ajustes para corregirlo. En efecto, era más grave que un coche volcase al pasar a elevada velocidad por unos conos, que una cerradura se pueda abrir en un tris tras.

Recordemos que Ezcurra-Esko ofrecían una «selección de cilindros máxima seguridad». Máxima seguridad significa invariablemente la más elevada. No dicen «buena seguridad» o «alta seguridad», sino máxima. Así que cuando veo que el DS15 / DS10 se sigue vendiendo, lo siguen teniendo en su web, no han corregido el problema, y ni siquiera son capaces de añadir una nota de advertencia al respecto, me indigno. Cuando veo que es una marca española y que fabrica aquí, además me entristezco.

Me he centrado en Ezcurra, porque he sido el afectado por ellas, pero con algo de documentación, vemos que es extensivo a las marcas más populares. Españolas como Lince (La Industrial Cerrajera, S.A.), MCM (mcm – Metalúrgica Cerrajera de Mondragón, S.A.), UCEM Sistemas de Seguridad (Grupo SECURIDEV), CISA (CISA Cerraduras S.A.), CVL (Sistemas Valle Leniz S.A.; alemanas como Tesa (ahora de Assa Abloy); italianas como Iseo (Iseo Serrature s.p.a.); o incluso las anteriormente españolas Azbe B. Zubía y Yale que se fusionaron como Yale-Azbe y pertenecen también a Assa Abloy.

La solución no es fácil, tampoco barata. Empieza con quebraderos de cabeza intentando encontrar a alguien que sepa de un tema que desconoces por completo. Un asunto en el que incluso las compañías aseguradoras te recomiendas profesionales que no son de los mejores. A partir de ahí, cambiar elementos que por supuesto ya no son de Ezcurra, y aprovechar el cambio para reforzar otras debilidades. Algo que no debería haber sido necesario, ni que mucho menos debería correr por cuenta exclusiva de los particulares afectados.

Durante el proceso, necesité tomar diferentes fotografías, hablar con gente, aprender, así que las aprovecho, y os las muestro a continuación: