Correa de Kevlar Diloy

Una de las cosas que me gustan de Diloy Watch Straps, además de ser una empresa española, y de lo amplio de su catálogo, es que tienen producto punteros, que mientras otras marcas aprovechan para posicionarlos como de lujo, en Diloy ofrecen al precio habitual.

Ese fue el caso de sus correas veganas, que fabricadas a base de microfibra tienen un tacto y una sensación similar a la de la piel natural, pero sin sacrificar a ningún animal en el proceso. En el caso de hoy, es la correa de Kevlar (modelo 416), que compararé con la más tradicional de estilo NATO-Zulú, la correa de Nylon (modelo 408). El modelo con el que usaré en la prueba, será el Kronos Vintage Automatic.







El kevlar es un polímero de origen sintético (poliparafenileno tereftalamida), creado por primera vez en 1965, pero que no empezó a comercializarse hasta 1972 de la mano de DuPont. Es un material, tremendamente resistente, la mitad que el acero aproximadamente, por ello no debería extrañarnos que se utilice en los tejidos de los chalecos antibalas. Sin embargo, es también muy rígido, de manera que para aplicarlo a la correa de un reloj, en Diloy han optado por recubrir su parte interna de cuero vacuno, igual que si fuera una correa convencional.







Que sea tan rígido es algo que no nos suele gustar, sobre todo si lo comparamos con la versión de cordura de nailon. Sin embargo, a mi no me desagrada, da la impresión de aguantar más el reloj. Lo que si suele molestarme de las de cordura, es la aspereza de su contacto con la piel, algo que con esta 416 de Kevlar no ocurre.







Ya os explicaba hace un tiempo en Motivos para cambiar la correa del reloj, que una nueva correa, le puede dar un aire, o unas sensaciones diferentes al reloj que la monta. En mi caso, no sólo pretendía reforzar la personalidad de un guardatiempo de aspecto vintage, sino además, darle un toque de modernidad. Quería que siguiera siendo fiel a los relojes de aviador o de infantería, pero con algo diferente. Eso es lo que aportaba una correa textil. Además, la correa original italiana del Kronos, era muy rústica bonita y cómoda, pero empezaba a presentar los síntomas de las correas de piel que se usan a menudo, en forma de pliegues y dobleces, algo que no ocurre con las correas de cordura.







Diloy la ofrece en colores negro, azul marino, gris y verde militar; aunque dudé por la verde militar, al final consideré que el negro como la original y la esfera iban a ser lo que mejor conjuntara. Juzgad vosotros mismos el resultado, pero para mi, ha quedado precioso. Se ofrece en anchos de 18mm, 20mm, 22mm y 24mm, aunque de momento sólo con la hebilla de acero inoxidable mate, es antialérgica, pero en negro habría quedado mucho mejor.