El fracaso del Amazfit Neo

Hace justamente dos años me convertía en, hasta donde yo estoy al corriente, la primera web en hacer una prueba real del Amazfit Neo que justamente se acababa de lanzar. Tal vez por mi perfil, a medio camino entre la tecnología y la horología, pude aportar puntos de vista que otros medios más cercanos a los «connected» no aportaron.

Comentaba lo ingenioso de su concepto, aprovechando una frugal pantalla LCD basada en segmentos, lo que permitía tener la información siempre visible, y al mismo tiempo ofrecer una autonomía muy por encima de la media. Aún tengo ese Amazfit Neo y todavía funciona sin problemas. Todo un logro que prueba su durabilidad, y es que hablamos que en sus mejores momentos se podía comprar por menos de 20€.

Explicaba también como tenía toda la impresión de ser una prueba de concepto, una forma en que los de Amazfit/Xiaomi pudieran verificar la aceptación de ese concepto. Y efectivamente todo se prometía glorioso. Hablamos de un reloj conectado que se vendía casi a precio de Casio F-91W y que a cambio montaba una batería recargable, integraba acelerómetros y ofrecía conectividad bluetooth con el teléfono.

Sin embargo, creo que ese aspecto heredado del pasado, esa pantalla digital tan de los años 80 es la que causó rechazo entre la mayoría de potenciales clientes, gente que decidió pagar un poco más e irse a los otros productos de la casa, ya fueran smartwatches como el Amazfit Bip, o pulseras como la Miband, todo ello, pese a que implicase un desembolso económico ligeramente superior.

Que hayan transcurrido dos años y no se haya lanzado el Amazfit Neo 2 confirma el fracaso de la idea y refuerza la creencia de que el Neo no cumplió las expectativas que tenía la empresa. En ese mismo tiempo entre 2020 y 2022, se lanzó la Miband 5, la Miband 6 y la Miband 7, mientras que el Neo se ha quedado sin sucesor, sin herederos que retomen el testigo de esa tecnología en principio tan atractiva.

He escrito «en principio tan atractiva», porque a la vista de los acontecimientos ha resultado no se así. Aficionados a los relojes digitales quedamos ya cuatro en el sector, y esa es también la plausible explicación de porqué no hay más marcas que se hayan planteado lanzar una alternativa para competir con el Timex/Adidas Digital Two.