eComStation o eCS, es/era el heredero del IBM OS/2, un proyecto que de haberse comenzado antes, y gozado de más recursos, podría dado nueva vida al legendario sistema operativo, y que podría haber tenido mucho potencial.

ReactOS o Ensemble, nos promete dar nueva vida al hardware, gracias al uso eficiente de recursos que imperaba en otra época. No tenemos más que ver los requisitos mínimos para hacernos una idea:

– Procesador: Intel Pentium 133 MHz.

– Memoria: 48 Mb.

– Tarjeta gráfica: VGA con 512 Kb. de memoria.

– Disco: 500 Mb libres.

Es decir un hardware similar al requerido por Windows 2000, y que ni siquiera nos permitiría ejecutar el Windows XP del año 2001, ni casi ningún otro sistema operativo reciente (ni Lubuntu, ni Haiku), pero sobre el que podemos encontrar software que está todavía actualizado, como Firefox, Seamonkey, Thunderbird, OpenWatcom, OpenOffice, VLC, MPlayer / SMPlayer, GCC, Ghostcript, etcétera.

Dejadme que os empiece hablando de su predecesor… Porque la primera vez que vi OS/2, era la versión 2.0, y me quedé sin palabras. Había sido lanzado en 1992, y si algo iba a tener el futuro de la informática, era OS/2. Ya existía Windows 3, que no dejaba de ser un entorno gráfico sobre MS-DOS 5.

En cambio OS/2 era un sistema operativo completo, y aprovechando los 32 bits que empezaban a popularizarse en la época con los 386. Ofrecía multitarea real, y era capaz de ejecutar aplicaciones DOS y Windows 3 sobre una máquina virtual protegida (VDM).

Haceros a la idea, un nuevo sistema operativo, desarrollado por IBM, el gigante azul, que ofrecía todo lo que se podía desear, y además permitía seguir ejecutando las últimas aplicaciones heredadas de Microsoft Windows, y MS-DOS.

Naturalmente, su historia comienza mucho antes, en concreto en 1985, cuando Microsoft e IBM se alían, para desarrollar el sistema operativo del futuro: CP/DOS. En 1987, aparecería comercializada la versión 1.0 con el nombre oficial de OS/2, o sea, Operating System 2, por aquella época en modo sólo texto, y escrito casi al completo en ensamblador para el 286.

En 1988, lanzan la versión 1.1, ya con interfaz gráfico (Presentation Manager), y en 1989, la 1.2, con una interfaz gráfica actualizado, y el sistema de archivos HPFS que soportaba entre otras cosas nombres de archivo largos. Tendríamos que avanzar hasta 1995, para tener en Windows 95, algo parecido, que no sería más que el remiendo de VFAT.

Por aquellas cosas que aún nadie es capaz de saber, Windows 3 resulta un éxito de ventas increíble, y Microsoft abandona su colaboración, para centrarse en Windows, algo que resultaría clave en su trayectoria, y que forma parte ya de los breves anales de la historia informática.

En 1991, aparece OS/2 1.3, con un GUI, más parecido al exitoso Windows 3, pero sin demasiadas novedades. Al año siguiente, 1992, lanzan OS/2 2.0, con el que comenzaba el artículo, con un núcleo reescrito completamente como una aplicación de 32 bits, y el nuevo interfaz gráfico Workplace Shell (WPS). OS/2 2, se publicitaba como una mejor forma de ejecutar programas DOS que MS-DOS, y una mejor forma de ejecutar programas Windows que el propio Windows.

En 1993, llega OS/2 2.1 y 2.11, que reescriben el subsistema gráfico para aprovechar los 32 bits, y que en vez de incluir gran parte de Windows 3.1, permite utilizar el que dispusiera el usuario, y así seguir siendo compatible con Win16, abaratando el precio de la licencia. Microsoft, ha ido tras bambalinas trabajando, y casi al mismo tiempo, lanzan Windows NT 3.1, un sistema operativo verdaderamente de 32 bits, que aventaja a OS/2, pero con una interfaz de usuario, todavía basada en la de Windows 3.1. Eso si, tan portable que estuvo disponible para arquitecturas Intel x86, DEC Alpha, MIPS y PowerPC. Luego vendría de manera extraoficial Clipper y SPARC. Sin embargo, mientras que NT, necesitaba de al menos 12 Mb. de RAM para funcionar, OS/2, podía hacerlo con sólo 4 Mb. En aquella época, lo normal eran equipos con 1 o 2 Mb. de memoria, y los que contaban con 4 Mb., eran equipos profesionales. Algo que podríamos trasladar a 32-64 Gb. hoy en día.

El siguiente paso de gigante es un año después, en 1994, con OS/2 Warp 3, Microsoft seguía con su Windows 3.11 y NT 3.5, y los problemas en el desarrollo de Chicago (Windows 95), e IBM ya tenía una nueva versión disponible, con una interfaz gráfica mucho más moderna que Windows, y lo que es más importante, con todos los subsistemas ya de 32 bits. Recordemos que cuando en 1995 apareció Windows 95, todavía era un sistema operativo híbrido de 32/16 bits. OS/2 seguía requiriendo 4 Mb. de memoria como mínimo, lo mismo que luego pediría Windows 95. Pero puedo dar fe, que era una cantidad suficiente para un uso normal, y que con 6 Mb., el sistema volaba. Además, para OS/2 valía un 386SX, mientras que Windows 95, requeriría ya un 386DX. De nuevo OS/2 era capaz de hacer mucho más, con algo menos. Se acompañó de una agresiva campaña de publicidad, destinada a usuarios no técnicos, y que es la primera que recuerdo en ese sentido.

Las cosas se ponen aún más interesantes, en 1996 aparece OS/2 Warp 4 (Merlin), con un entorno gráfico que mejora al de Windows 95, y los mismos requisitos que la versión 3. Sin embargo, las espectativas del público estaban puestas en la posibilidad de ejecutar al menos aplicaciones Win32s, idealmente de Windows 95. De haberlo tenido, OS2 hubiera gozado de una segunda oportunidad. Sin embargo no fue así, y las ventas empezaron a caer, lo que causó que IBM anunciara que no habría más OS/2.

Fue de esos productos de IBM, que como Lotus SmartSuite, era conceptualmente innovadores, y con una tecnología detrás excelente, pero que no supieron cosechar el éxito comercial. Incluso se plantearon la opción de liberar OS/2, pero parece ser que tanto legal, como técnicamente, no era una tarea trivial.

A pesar de ello, OS2, se estuvo actualizando hasta 2001, con la versión 4.52, y se podía descargar gratuitamente el Service Release 15 y Device Driver Pack 2, actualizándolo así a la versión 4.5 (rev. 14.096 c_W4). Finalmente se dejó de vender en 2005. Y es donde entra en juego eComStation:

– 1.0 (2001): Basado en OS/2 4.5 con el Client Convenience Package de 2000 que IBM ofrecía sólo con contrado de soporte, con mejoras propias de Serenity y de la comunidad.

– 1.1 (2003): Basado en OS/2 4.5 con el Client Convenience Package 2 de 2001 y un nuevo instalador.

– 1.2 (2004): Actualización menor de componentes sobre la 1.1.

– 1.2R (2005): Bautizada como Media Refresh, corregía algunos errores de la 1.2, como el soporte para Ahtlon 64.

– 2.0 (2010): Soporte ACPI y mejoras en el JSF (Journaled File System).

– 2.1 (2011): Soporte AHCI, y actualizaciones a los componentes de la comunidad.

– 2.2 Beta 5 (2013): Última versión disponible.

Su enfoque era seguir dando soporte a un OS/2, que incluso a día de hoy, sigue usándose en muchos entornos de misión crítica, donde la seguridad y la estabilidad es fundamental, como en cajeros automáticos, lo que les abriría una vía de negocio, donde para ser honestos, no era necesario invertir demasiado. Como vemos, aprovecharon los parches de IBM, integraron contribuciones de terceros, empaquetaron software de código abierto disponible, y poco más. El desarrollo que hubo fue terminar cosas que estaban a medias. No les acuso, un sistema operativo como OS/2, debe ser algo inmanejable para una pequeña compañía, y me imagino que hará falta una plantilla de al menos 10 ingenieros muy capacitados para mantenerlo. Era un reto complicado, que parece ser se ha quedado estancado en aquello de pudo ser, pero que no fue.

Lo que vemos, es que ha pasado en su vida por demasiadas manos: Serenity Systems (2000-2011); Mensys BV (2011-2013); y por último XEU (2013-), eso no es una buena señal, y menos que llevemos 3 años sin tener ninguna noticia sobre su continuidad.

Si eComStation hubiera comenzado su andadura del 1997, cuando IBM ya quería sacarle el jugo a OS/2 en vez de en 2001, probablemente habría tenido un mayor éxito comercial, y por tanto, habría podido disponer de más recursos. Recientemente se ha empezado a hablar de ArcaOS 5, un sistema operativo basado en OS/2 4.52, como lo fue eCS 1.1, y que se espera esté disponible a finales de este año. El proyecto de la mano de Arca Noae, antes conocido como Blue Lion, parece que sale con todavía más retraso. A priori parece que fuera como volver a 2001, pero veremos que ocurre, porque OS/2, potencial todavía tiene.

En cualquier caso, y aunque la versión de demostración requiere un registro, la puedes descargar directamente desde su servidor FTP anónimo. Basta montar la ISO en una máquina virtual como VirtualBox para poderlo probar, pues funciona a modo de LiveCD. Puedes descargarte también una ISO de la versión 2.1 completa. Es sencilla de encontrar, y se instala en apenas 5 minutos, pero estate al tanto, porque necesitarás un archivo de registro/licencia, que no se consigue con tanta facilidad.