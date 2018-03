Damos continuidad a la ronda de entrevistas exclusivas con relojeras españolas. Así que después de Rafael García Briz de Smith & Smoorcer; Juan Moragas Francés de Artauro; Eduardo Peres de Unity Watches; Alejandro Vendrell de DERSA Group y José Cascón Montero de Distribuciones Thermiwatch, hoy es el turno de Javier R. Junquera, co-fundador de Undertake Plus, la marca responsable del Novelty Davis que analicé hace algunos días.

Antes de comenzar, aprovecho para recordaros el cupón de un 15% de descuento para cualquier compra que realices en su tienda online. No tienes más que introducir el código promocional JAVIERGUTIERREZCHAMORRO al realizar tu pedido.







Bienvenido Javier. Es un placer contar contigo como máximo representante de Undertake.

¡Igualmente tocayo! Me apetece mucho poder compartir una charla relojera y resolver todas las dudas que tengas acerca de nosotros. Bueno, ¡a ti y a tus lectores por supuesto!

Sabes que por aquí han pasado ya muchas relojeras españolas (Thermidor, Duward, Bilyfer, Smith & Smoorcer, …), pero vuestro caso me ha sorprendido, y eso me gusta. Sois los primeros que me encuentro que planteáis vuestra historia como un juego en la web. He hecho los deberes, y he aprendido que sois la nueva incorporación (desde 2016), que estáis ubicados en Madrid, y que os llamáis Undertake por una de sus acepciones en inglés: emprender.

Jajajaja eso sí que es preparar bien una entrevista! Efectivamente, nosotros lanzamos Undertake a finales de 2016, es decir este año 2017 es nuestro primer año. Para contar nuestro storytelling queríamos hacer algo diferente y decidimos incorporar la gamificación a nuestra web, convertir la típica hoja de Quiénes Somos -que suele ser más bien aburrida- en una experiencia para el usuario que entra a nuestra tienda y todavía no nos conoce. Las métricas en esta pestaña han cambiado radicalmente desde que introdujimos el nuevo ‘about us’, así que ha sido todo un éxito.

Gracias. Intento hacer los deberes… Pero si sólo fuera así, sería una entrevista más, como otras decenas que habréis hecho así que, aprovechando mi conocimiento del mundillo, he ido algo más allá de las cosas que decís.

Sé que comenzasteis en el barrio de San Blás, y que además de tu, estáis en el equipo fundador de Undertake Juan Miralles Willebrands y Judith Garijo. ¿De qué os conocéis?

Efectivamente, ganamos un concurso del Ayuntamiento de Madrid y conseguimos acceder a las oficinas para emprendedores del Ayuntamiento, que están en San Blas.

En cuanto a los fundadores, mis dos compañeros vienen del mundo del marketing y yo estoy especializado en desarrollo de producto, por lo que decidimos unir nuestros conocimientos para lanzar Undertake.

Sois un equipo que os definís como centrados en el marketing y el diseño. Hay muchas posibilidades que combinen ambas disciplinas, en cambio vosotros, escogéis la relojería. ¿Por qué?

Jajaja esta historia me la preguntan mucho. La idea surgió en verano de 2015, aproximadamente. Estaba buscando un regalo para mi hermano, que cumple años en julio, y tenía claro que quería regalarle un reloj, pero no sabía bien cuál. Comparando opciones me di cuenta de que el mercado sólo ofrecía dos: o gastarte 150-200€ -o más- o gastarte 10-20€ en uno de mala calidad. Había un nicho sin explotar, no existían marcas de diseño en el nicho en el que nos hemos instalado.

Se nota que controláis el marketing con una web moderna, y que os manejáis bien en las redes sociales. Pero para mí, el concepto clave en vuestra idea es el de “Honest Price”. En un mundo donde parece que todos quieren dedicarse a lo Premium, y cobrar lo máximo posible por el peor producto posible, ¿Cómo os surge la idea?

La razón es sencilla. Las marcas del establishment, las más famosas, normalmente no venden calidad: venden marca. Son grandes empresas con una gran estructura detrás cuyos costes son elevadísimos y al final el precio tiene que aguantar todo eso, no solo la producción del reloj.

En nuestro caso es al revés: somos una empresa muy joven con costes de estructura aún bajos, por lo que el principal coste es la producción del reloj. Así podemos ofrecer un precio al consumidor mucho más bajo con calidades similares o incluso superiores.

Como emprendedores que sois, sé que no ha sido nada fácil. ¿Cómo habéis logrado encontrar los proveedores adecuados de cara a vuestra idea y al negocio? ¿Os ha ayudado alguien?

No fue complicado, hoy en día encontrar proveedores de cualquier sector es facilísimo. En nuestro caso: en Europa hay varias ferias de relojería al año en el que cientos de proveedores de todo el mundo van a ofrecer sus servicios, así que nos fuimos a una y comenzamos a relacionarnos con varias empresas.

¿Qué aporta de nuevo y diferente Undertake, que no tengamos en Grupo Festina (Festina, Lotus, Candino, Jaguar, Calypso, …) o en el Grupo Munreco (Viceroy, Sandoz, Mark Maddox, …)?

La verdad es que no nos gusta comparar Undertake con otras marcas, cada una tiene su filosofía y su plan de desarrollo. En nuestro caso nuestra filosofía es la del ‘lujo accesible’: ofrecemos productos de calidad a un precio justo. Basamos nuestro negocio en nuestra tienda online y en la cercanía al cliente y no en distribución, como es el caso de los grupos que me comentas.

Todos vuestros relojes son de 38mm, de manera que son unisex. Otras marcas tienen el modelo masculino (38-42mm) y el femenino (36-40mm). En un mercado en el que cada vez hay más diferenciación, ¿no crees que eso os cierra puertas?

Basamos nuestra oferta en los datos. Es lo que te comentaba antes de la cercanía al cliente: nosotros, por ejemplo, cada X tiempo hacemos una selección aleatoria de clientes y les preguntamos cómo podríamos mejorar, qué parte del producto cree que es mejor y cuál es peor, y la comparamos con la data que nos aportan los usuarios en la web. Y a partir de ahí enfocamos la estrategia a corto y medio plazo.

Mientras que, a nivel de esferas, y sobre todo de correas, ofrecéis una variedad muy grande, quizás por lo anterior, y el hecho de que los modelos compartan caja, no hay demasiada diferenciación entre unos y otros. ¿Es porque queréis mantener vuestra identidad de marca, o porque eran los modelos de salida?

Uno de nuestros puntos fuertes es el cambio de correa, lo que hace que con una sola caja y 3-4 correas tengas 3-4 relojes realmente diferentes. Normalmente lanzamos hasta 6 modelos con misma esfera y diferente correa y, en función de la venta, descartamos 2-3 y los quitamos de la venta.

Me llamó la atención vuestra horquilla de precios tan cerrada. Entre 55€ y 59€. Nuevamente, parece que las modas son entrar en el negocio con un precio muy barato, o uno muy elevado. ¿Creéis que vuestro punto de vista es una ventaja en esto?

Sabíamos que entrar en un mercado como el del reloj, con tantas y tantas marcas, era imposible si no teníamos un factor diferencial. Y las grandes marcas tienen en la marca en sí misma ese factor diferencial, mientras que nosotros como marca start up tenemos que ofrecer algo diferencial hasta que consolidemos nuestra marca. En nuestro caso esa ventaja es ofrecer un producto de calidad a un precio asequible.

Siempre me ha atraído mucho el concepto de Bien de Veblem. Ya sabes, aquel que cuanto más caro es más demanda tiene. Seguro que todos tenemos varios ejemplos en la cabeza. ¿Te has planteado que ocurriría si los vendierais a 590€ como muchas marcas de moda? ¿Y a 5,90 como los Made in China?

Sinceramente ni nos lo hemos planteado. En ambos casos porque nuestro plan de negocio es muy diferente: a 590€ una marca nueva o cuenta con mucha financiación para branding o estás abocado al fracaso en internet; la segunda porque no nos daría ni para el packaging, jajaja. Igualmente te puedo decir que hay muchas marcas que con calidades similares a los Undertake tienen los precios por encima de 200€.

Veo que montáis cajas de acero, y movimientos Miyota japoneses. Buenos componentes, y con una excelente relación calidad-precio. Se nota que conocéis el sector. ¿De dónde os viene ese conocimiento?

Al gusto por los relojes de toda la vida y, profesionalmente, mil pruebas de maquinarias y componentes diferentes y -también- a mucho tiempo de aprendizaje. Por ejemplo, varios días nos fuimos de relojería en relojería por Madrid haciéndonos pasar por clientes para obtener el feedback de los propios relojeros, que son los que conocen de primera mano cada reloj, y tener un punto de vista diferente al que te da un proveedor.

¿Qué opinión tienes de cara a vosotros de la marca España? Porque parece que hay las dos vertientes, los que sienten que irradia creatividad y diseño, y los que acaban siendo más admirados fuera que dentro.

La gente confía muchísimo en la marca España, tengo la impresión que cada vez se valora más el emprendimiento en nuestro país y las instituciones se están dando cuenta de ello y lo comienzan a fomentar.

El diseño de los relojes y sus diferentes esferas, correas, etc, ¿Quién os lo hace?

Trabajamos con varios diseñadores nacionales, intentamos que cada colección la realice alguien diferente para que cada una tenga su esencia propia.

Los amantes de la relojería, entre los que me incluyo, solemos admirar la relojería mecánica, con mayor personalidad que los movimientos de cuarzo, y cuando en un catálogo no vemos ninguna referencia automática o de cuerda, lo vemos que le falta algo. ¿Lo ves así?

Tenemos algunos proyectos en marcha de los que todavía no te puedo informar, pero os dejo con la duda para que estéis pendientes a nuestras próximas novedades, jejejeje.

Cada vez más gente tiene suficiente con su Smartphone para saber la hora. Los que llevamos reloj, es como complemento de moda, porque nos gusta la relojería, o incluso porque alguna vez nos hemos quedado sin batería en el móvil y ya no nos fiamos. ¿Qué crees que ocurrirá con la relojería en el futuro?

Ahí está el camino. El reloj, por muchas novedades que salgan, no va a desaparecer. Es verdad que cada vez tiene más protagonismo como complemento de moda -aunque siempre lo ha sido-. La gente, al igual que se pone un collar o una pulsera, elegirá un reloj qué ponerse. Hasta he visto varias personas que en una muñeca llevan un smartwach y, en la otra, un reloj de pulsera.

Entiendo que os beneficia que los poseedores de uno vuestros relojes, además tengamos otras marcas para ir complementando. ¿No os sentís un poco infieles?

Esta pregunta es un poco rebuscada, eh, jejeje. Supongo que como con cualquier otra prenda, como si compras una camiseta en Zara y otra en Massimo Dutti (que igual son del mismo grupo, no lo sé 😉 ).

Decís que vuestro público son hombres y mujeres de 18 a 45 años. Hagamos un ejercicio de marketing y analicemos ese target. Descríbeme a vuestro cliente tipo.

En realidad, nosotros nos dirigimos a un público urbano, como bien dices hombres y mujeres, ya que todos nuestros relojes -hasta el momento- son unisex. Aunque al comienzo pensábamos dirigirnos a un público más millenial, nos hemos encontrado que nuestro buyer persona es más bien 25-35, así que estamos centrándonos en explotar esa franja.

¿Qué reloj llevas ahora?

Tengo toda la colección en casa, aunque prácticamente siempre me pongo el Origin Sapphire porque soy muy de vestir colores azules, y siempre pega con todo. Últimamente también me estoy aficionando mucho al Jingle, es diferente. Y también suelo llevar los prototipos para experimentar de primera mano su comodidad.

¿Cuántos relojes vendéis? ¿Cuál piensas que es vuestro techo?

Para este primer año de vida el objetivo era vender 2.500 relojes y ya durante el Black Friday superamos los 3.000, así que cuando acabe el año veremos la cifra final, calculo que entre 3.400-3.500. Así que como puedes imaginar estamos muy contentos, siendo un primer año en el que nos hemos tenido que acoplar como equipo, aprender muchísimas cosas y sufrir/disfrutar lo que es el emprendimiento. El año 2018 va a ser un reto en el que las previsiones son, en este nivel de crecimiento, facturar 300.000€.

¿Cómo ves a Undertake de aquí a 5 años?

En el mundo del ecommerce es todo un atrevimiento hacer previsiones a tan largo plazo, pero mi objetivo es que Undertake esté establecida como un player consolidado del mercado. Además, tenemos otros proyectos tanto para 2018 como 2019 para diversificar más nuestros mercados y nichos de negocio. Pero hasta aquí puedo hablar, jejeje.

¿Piensas que España volverá a tener una verdadera industria relojera como en los años 60 y 70?

La maestría relojera es algo que se está perdiendo y que a corto plazo será difícil recuperar, habiendo además otros países con más tradición en la relojería que España. Pero sería muy bonito y uno de nuestros retos para el futuro tiene que ver con esto.

¿Crees que un Undertake Made in Spain tendría más éxito?

Estamos trabajando en ello y aún es pronto para adelantarte algo en firme. Pero cuenta con que en cuanto haya novedades, serás el primero en saberlo.

¿Qué planes tenéis de cara al futuro?

A corto plazo -para 2018- provocar un crecimiento de la marca Undertake y consolidarnos dentro del mercado startup español. Además, también estamos trabajando una nueva línea de negocio dentro de Undertake y que está muy cerca de dar sus frutos.

Pues la verdad que de momento no hay nada más que quiera saber. Creo que me has aclarado todo muchísimo. Pero ya me conoces, a la mínima me volveré a hacer pesado, y ¡haremos una segunda ronda!

Ojalá todos los pesados fueran como tu. Ha sido un placer este rato contigo Javier. Un afectuoso saludo para ti y todos los lectores.