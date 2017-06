Llevo insistiendo últimamente sobre las calculadoras ClassWiz de Casio, para no hacerme pesado, y estando seguro que habrás leído Probar una calculadora antes de comprarla, te hago un sencillo resumen de los modelos disponibles en la gama:

– FX-82: Versión de entrada a la gama. Adecuada para primaria, ESO y bachillerato. 274 funciones. Pila AAA alcalina.

– FX-350: Igual que la FX-82, levemente más cara, pero con pila no alcalina, y 1 año de autonomía en vez de 2.

– FX-570: Añade más de 200 nuevas funciones sobre las FX-82/FX-350 (QR, hoja de cálculo, …). Adecuada para ESO, bachillerato y universidad. 552 funciones. Pila AAA alcalina.

– FX-991: Igual que la FX-570, pero con alimentación solar y con pila de botón LR44 de respaldo (Two Way Power/DualPower).

En la anterior generación, con el tiempo, fueron apareciendo nuevos modelos, por lo que es de esperar que con estos, ocurra lo mismo.

– FX-85: Como la FX-82 pero Two Way Power.

– FX-95/FX-500: Intermedia a nivel de funciones entre la FX-82 y la FX-570.

Aquí dan todas las diferencias comparativas con mucho más detalle (en inglés).

Todas ellas comparten la misma pantalla, la tecnología V.P.A.M. para las representaciones algebraicas naturales, y otras características.

Si te interesa saber mi opinión, a priori descartaría la FX-350SP X. No le veo sentido que tenga una pila de menos capacidad, y a la vez cueste un poco más que la FX-82SP X. Mi recomendación sería adquirir directamente la FX-991SP X, o la FX-570SP X, dependiendo de si para nosotros es o no importante la alimentación solar dual. Puede que haya muchas funciones que de momento no vayamos a utilizar, pero la diferencia de precio es pequeña, y en todo caso tenerlas, no es algo que vaya a dificultar su uso, ni complique los teclados, que son esencialmente idénticos. Si el precio es un factor importante, y no queremos complicarnos, podemos escoger la FX-82SP X.

