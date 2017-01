(No Ratings Yet)

Tras mi reciente interés por los Airgam Boys de Airgam y los Airgamboys de New Toys, he podido investigar, y hablar con destacados expertos en el tema, para aclarar muchas de las cuestiones que se me planteaban.

Como agradecimiento a todos ellos, he decidido plasmarlas aquí, y así que sirvan como recurso a los que en algún momento, se adentren en este apasionante mundo.

¿Cuándo dejaron de fabricarse los Airgam Boys originales?

En 1986 dejaron de fabricarse los Airgam Boys en la fábrica de la Carretera del Mig 157 en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

¿Qué ocurrió tras el cierre de Airgam S.A.?

En 1987 la empresa cierra, y se vende por 1 peseta a los trabajadores para que continúen con su actividad como cooperativa. Por motivos que desconocen, venden las existencias y los moldes a Comansi, que los envía a China.

Comansi vende esos restos de stock, bien en cajas originales de Airgam Boys, bien en cajas de Coman Boys, en este segundo caso, con referencias que no cuadran, y a veces con menos accesorios.

Posteriormente, esos moldes, pasan a la persona responsable de los mismos en tiempos de Airgam, que los repara con el objeto de volverse a utilizar por parte de New Toys.

¿Cuándo volvieron a aparecer los Airgamboys?

En 2003, New Toys S.L. una empresa de Muñecas Saica S.L. reedita los Airgam Boys en Onil (Alicante). Aprovechan el nombre de Airgam Boys, cedido por la familia Magrià, todavía propietarios de la marca.

Éstos se distribuyen primero directamente, y luego como elementos de merchandising por Multiocio Evoé.

¿Qué diferencias hay entre los Airgamboys y los Airgam Boys?

New Toys se basó en los moldes existentes de Airgam S.A., que habían pasado a manos de Comansi. Se desconoce si después de Comansi tuvieron otro propietario.

New Toys aprovechó el avance técnico de 20 años para usar nuevas pinturas y materiales. Los zapatos por ejemplo son de un plástico más conveniente, mientras que suelen tener más variedad de pinturas y de mejor calidad. Pero el proceso de fabricación era muy similar, de hecho se usaba la mayoría de la maquinaria de la antigua Airgam.

Las nuevas figuras no son copias de las antiguas, sino figuras totalmente nuevas, que eso si, aprovechaban los moldes de partes de figuras, y accesorios, ya que no se crearon moldes nuevos. Más bien al contrario, a lo largo de los años se perdieron algunos, particularmente de piezas pequeñas, como los arcos de la serie oeste que se sustituyeron por arcos de la serie roma.

¿Dónde se fabricaron los Airgamboys de New Toys?

Tal y como indica en las cajas, son “Made in Spain”, de forma que tuvieron que hacerse forzosamente aquí.

¿Cuántas referencias de Airgamboys sacó a la venta New Toys?

Que se sepa, 17 figuras individuales y 12 conjuntos, repartidos en 4 series: Roma (1XX), Oeste (4XX), Servicios de emergencia (7XX) y Aventuras (9XX).

¿Se preveían más series de los Airgamboys?

Todo son conjeturas, pero viendo como Saica numeró la series, de forma no consecutiva, y sin replicar las de Airgam, parece ser que efectivamente así era.

Tal vez el primer lanzamiento pretendía tantear el mercado, y a partir de ahí seguir lanzando nuevos modelos de series existentes, o bien correspondientes a nuevas series.

¿Existe algún catálogo de las referencias de Airgamboys?

En modo oficial, no hay ninguno que yo haya sido capaz de encontrar.

¿Qué tienen que ver Saica Toys con New Toys?

Tanto Saica Toys como New Toys, compartían la misma dirección postal:

Calle San Antonio 4

03430. Onil. Alicante.

Además, el email oficial de soporte, hoy inexistente, era [email protected] a pesar que el dominio de la web fue www.airgamboys.com

¿Por qué dejadon de fabricarse los Airgamboys de New Toys?

No tuvieron demasiado éxito. Tras una ausencia de casi de 20 años, el marketing de Playmobil había ido calando, y eran las figuras que querían los niños, a los que los Airgamboys les resultaban ya desconocidos. Así que la mayoría de ventas eran gracias a los padres.

Sin embargo, el usar maquinaria y moldes originales de Airgam, que tenían sus casi 30 años, y el fabricar en España, hacía también el producto más caro que los Clicks fabricados en otros países, lo que frenó aún más su comercialización. Como agravante, la selección de modelos que hizo New Toys, no fue la más acertada. En vez de enfocarse a la temática de la ciudad, optaron por romanos y el oeste, algo que ya no atraía en absoluto a las nuevas generaciones.

Por si fuera poco, Playmobil les demandó, por lo visto igual que hiciera en el pasado con muchos otros, aunque ya todo estaba perdido a nivel de ventas, y no valía la pena luchar.

¿Se llegaron a vender muchos Airgam Boys?

No hay cifras concretas, pero si se sabe que incluso en los mejores tiempos, Airgam fue una empresa mediana, de modo que su éxito fue moderado tanto en España, como en México y Grecia. Se vendían, pero no era el juguete que más demandaban los niños.

De New Toys se vendieron muy pocos, lo que explica el cierre pocos años después.

¿Cuánto valían los Airgam Boys?

Al principio, los blíster individuales de Airgam Boys se vendían a 135 pesetas. Los conjuntos dependían de su tamaño, es decir la cantidad de figuras, vehículos y accesorios que incluyeran, con un mínimo de unas 500 pesetas.

Los Airgamboys de 2003 se vendían sobre los 4 euros. De nuevo, el PVP de los conjuntos variaba en función de lo que trajeran, pero partían de los 12 euros.

¿Cuánto valen ahora?

Como todo coleccionable, se revaloriza con el tiempo. Esto es especialmente cierto con los de los 70-80, que al dejarse de fabricar y ser más antiguos, están muy cotizados. La valoración depende siempre del estado del mismo, y de la escasez de ese modelo.

Como orientación, las figuras individuales producidas por Airgam en estado NOS (New Old Stock) sin abrir, rondan los 20 euros. La versión femenina Miss Airgam es más económica, sobre los 10 euros en igualdad de condiciones, pero se pueden encontrar algunas que superan los 50 euros. Para los sets, parten de los 70 euros, hasta los 1000 euros. Debido a la multitud de referencias que aparecieron, si alguien quisiera hacerse con una colección completa, tendría que estar dispuesto a invertir unos 50.000 euros.

En cuanto a los de New Toys, son bastante menos codiciados, así que pueden conseguirse generalmente a los precios a los que se vendieron: las figuras individuales unos 4 euros, y los conjuntos a partir de 10 euros. La excepción son modelos que tuvieron una tirada inferior, que a pesar de seguir siendo asequibles, pueden doblar esas tarifas. Gracias a sus precios más asequibles, y el menor número de modelos, la inversión necesaria para la colección completa, ronda los 500 euros.

¿Qué podría deparar el futuro?

Por desgracia parece que poca cosa tras el fracaso de la iniciativa de New Toys, que queda todavía reciente. Como la familia Magrià aún dispone de la marca, personalmente me gustaría que un grupo con recursos en mercadotecnia y distribución como Famosa, retomara la idea.

Soy consciente que es un plan ambicioso, y que necesitaría recuperar el tiempo perdido. Haría falta nueva maquinaria, nuevos moldes adaptados a ella, pero no hay más que ver a los Clicks para obserbar que el concepto de figuritas sigue teniendo muchísima acogida.

