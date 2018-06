Hoy revisitamos la marca bielorusa Luch, en esta ocasión con una prueba que es doble, y por si esto fuera poco, además bastante especial.

Con Луч (Luch), y su fama en relojes monoaguja de carga manual, la decisión era sencilla. El 7982g, en sus dos variantes, la 7892g-c con esfera de color crema, y la 7892g-c con esfera de color negro.

Han transcurrido ya un par de años desde que probara el Luch Monoaguja, era previsible que debido a su originalidad y precio contenido, el Monoaguja terminara cosechando un buen éxito de ventas. Desde entonces, el catálogo de Luch se ha completado con infinidad de nuevas variantes. Correas de colores, materiales textiles y hasta milanesas de acero.

Sin embargo, no dejaba de ser un poco el más de lo mismo, nuevas variantes. De manera que cuando me enteré del proyecto Red Star Solo equipado con el calibre BY 1801 de Luch, pero con una estética vintage muy atractiva, no pude dejar pasar la oportunidad.

A continuación probaremos en detalle los Red-Star 7982g, tanto en su variante con esfera de color crema/beige (7982g-c), como en negro (7982g-b).













Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona y 15mm de alto Corona Acero inoxidable a presión Esfera Color beige Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Plexiglás abombado Lumen No Trasera Acero inoxidable a presión y grabada Correa Nato de piel en color verde y 20mm de ancho Funciones Hora Resistencia al agua 3 ATM (30M) Peso N/D Mecanismo Luch Luch BY 1801 de cuerda manual. 21.600 vph Complicaciones Monoaguja Prestaciones 38h de reserva de marcha. -5/+25 segundos/día Origen Hong Kong / Unión Soviética Garantía 2 años PVP 109€ Distribuidor Poljot24 / Red Star

Presentación

Una cajita de color negro y sin nada de especial es la forma de presentación externa que han escogido en Red Star.













En su interior se encuentra una mucho más agradable caja de resina en color verde oliva, y con la estrella roja que representa a Red Star. Además tiene mucho mensaje, la estrella roja es un símbolo significativo tanto en China como en Rusia.

El tacto de la resina es muy agradable, casi como si fuera resina natural, y que nos recuerda en cierta medida a la madera.







Al abrirla encontramos el reloj, en su correspondiente almohadilla, y con un interior en terciopelo blanco que contrasta con el color verde de fuera.







El punto negativo es que no encontramos ni manual de instrucciones, ni tarjeta de garantía, ni ningún papel adicional. La garantía en este caso nos la ofrece Poljot24.de, no hay ningún problema teniendo la factura de compra que nos envían. También contamos con material gráfico de la misma tienda, lo que no hace más que dejar en evidencia a este Red Star-Luch.

Diseño y construcción

Red Star es una relojera radicada en Hong Kong de la que no se sabe mucho, salvo que empezaron a darse a conocer hace algunos años gracias a sus relojes equipados por el excelente movimiento de origen chino Liaoning Peacock SL-6601.

Aprovechando su experiencia, y en estrecha colaboración con Julian Kampmann de Poljot24.de decidieron poner en marcha este proyecto. Una reinterpretación debidamente actualizada del reloj que aparecía al comienzo del programa de televisión japonés Saturday Night Live.







La caja tiene 40mm de diámetro sin contar la corona. Es de acero inoxidable mate como en el Seiko Desert Military. Pero lo más llamativo de todo, es su esfera con unos generosos números arábigos. El aspecto más clásico de un reloj, sino fuera porque tiene sólo una manecilla. Algo que sorprenderá a muchos de los que lo miren.

Lo siguiente que buscarán será la marca que hay detrás de tan particular reloj, y no la encontrarán, porque la esfera es totalmente estéril. No lleva marca ni inscripción alguna, algo que la hace diáfana, y misteriosa.

Los numerales van acompañados de una escala en unidades de 10, que a su vez está dividida en unidades de 5. Virtualmente nos permiten una precisión de +/- 1 minuto, aunque a efectos prácticos, ni tendremos una vista suficientemente aguda para tanta finura, ni probablemente invertiremos tanto tiempo calibrándolo.







La corona es a presión, en el mismo acabado de la caja. Naturalmente va sin firmar, lo que continúa la linea de simplicidad que vimos con la esfera.

El cristal es acrílico (plexyglas) muy abombado (bombé), una solución que no suele gustarme en demasía puesto que solamente persigue la fidelidad en cuanto a materiales con los relojes de la época, pero que técnicamente quedaría mucho mejor resuelta con un cristal mineral de calidad.













La correa adopta una solución poco vista, se trata de una correa tipo NATO de una pieza, pero que está fabricada con cuero en vez de nailon u otra fibra textil. La piel refuerza su carácter rústico, y es ligeramente delgada y muy flexible. Cromáticamente el modelo con la esfera crema la tiñe de color verde, y el modelo de esfera negra en color negro. La hebilla y la trabilla son en ambos casos de acero en acabado mate.







La trasera es también de acero inoxidable mate, y lleva grabada la catedral de Moscú. Una concesión necesaria, puesto que el pequeñísimo movimiento Luch no tendría mucho que exhibir.







Movimiento

El Solo monta el conocido calibre BY 1801.1 de origen Luch, el mismo que los relojes monoaguja o single-hand de la marca de la Rusia Blanca. Sin embargo, aunque el fabricante acredita una precisión de –40/+85 segundos/día para esa máquina, en Red Star lo han ajustado, garantizándonos un rango de solamente -5/+25 segundos/día.







Ya solamente ese ajuste en fábrica nos justificaría la diferencia de precio con los monoaguja de Luch que todos conocemos.

Oficialmente da una reserva de marcha de al menos 35 horas. Mis pruebas han dado un desfase de +9 segundos/día en el modelo con esfera crema, y de +12 segundos/día en el de la esfera negra. Unas cifras que están más que bien. En cuanto a reserva de marcha, han quedado parejos a las 41 horas.

El remonte manual no es de los más agradables del mundo, pero tampoco está mal. El sonido es discreto, y sé que es algo que irá a gustos personales, en lo que a mi se refiere, hubiera preferido algo más de sonoridad, y eschuchar el tic-tac cuando nos encontramos en una habitación silenciosa.

Sensaciones

La esfera de mayor tamaño, y los numerales y agujas tan visibles hacen que el reloj se lea con mucha facilidad, lo que lo convierten en una pieza mucho más recomendable que los monoaguja de la propia Luch.

Es un modelo muy especial, tanto, que sólo es distribuido por Poljot24.de (los impulsores del proyecto, y que entre otros también distribuyen Strela en Europa) y la conocida tienda asiática Longislandwatch.

Cuando lo llevamos nos sentimos completamente diferentes. Su sumamos el concepto de slow que indiscutiblemente proporciona un reloj mono-aguja, con un diseño heredado de los relojes de la década de 1940, nos sentimos como en otro tiempo.







Conclusiones

Si como en mi caso, no le das excesiva importancia a que sea completamente un reloj soviético, no queda ninguna duda que el Solo de Red Star-Luch es un candidato francamente superior a los Monoaguja de Luch. El diseño tiene mucha mayor personalidad, y el tamaño más grande, hace que sea más actual, legible, y que destaque.

A 109€, no se me ocurre una opción que sea mejor en cuanto a relojes mecánicos de una sola aguja se refiere. Un reloj de cuerda actual, y a buen precio.







▲ Más ▼ Menos Monoaguja mecánico asequible

Preciosa estética Cristal acrílico