Take Command 25

Desde hace décadas que me encanta, y que uso diariamente Take Command de Rex Conn and JP Software Inc.. Os hablé recientemente de Cosas interesantes con Take Command, y también de Resaltado de sintaxis en Take Command.







En esta nueva versión 25, los cambios visibles para el usuario son pocos, si bien Rex nos dice que TCC se ha reescrito casi completamente para ser multi-hilo en todos sus módulos, y tanto TCMD, TCEdit como el IDE / Batch Debugger cargan más rápido y ofrecen un mayor rendimiento.







Quizás lo que más me gusta de esta nueva versión son las redirecciones de consola (>, >> y |:), desde las que podemos escoger la codificación de caracteres que deseamos (A: ANSI (8 bit); u: UTF-16 (Unicode); 8: UTF-8).

Lamentablemente seguimos teniendo los comandos SELECT y LIST basados en consola CUI en vez de GUI

Si quieres profundizar más, tienes todos los detalles en su What’s new.