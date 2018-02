Sigo al pie del cañón intentado dar a conocer las marcas de relojes españolas. Después de la Entrevista a Eduardo Peres de Unity Watches y la Visita a DERSA Group, hoy os traigo un comunicado de Juan Moragas Francés y Magdalena Ferrera Martínez, los propietarios de Moragas Tecnologie, y de la marca Artauro.

Juan y Magdalena son un matrimonio con más de 30 años de experiencia en el sector relojero, donde ejercieron profesionalmente en la cuna de la relojería: Suiza.

Ya en 1986, Juan Moragas era el responsable técnico de ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, pasando después por Swatch Group, Grupo Festina y la actualmente extinguida Progress Watch.

En 2002, deciden volver a su Córdoba natal, y reinician su andadura con Moragas Tecnologie (Moragas Tech), produciendo fornituras o componentes para la industria relojera, así como relojes completos para otras marcas.

En 2011 fundan Artauro su propia marca de relojes, los cuales a excepción de los calibres o maquinarias, son 100% manufactura propia.

Tras ponerme en contacto con ellos de cara a formalizar una entrevista, y poder reseñar alguno de sus relojes, la premura de tiempo dejó todo en el escrito que os muestro a continuación, en donde Juan nos cuenta cosas muy interesantes, reflejo de su conocimiento del sector.







Te escribo también en nombre de Magdalena mi esposa y socia de Moragas Technologie SLL y co-creadora de nuestra marca Artauro.

Como has podido leer en nuestra página web y diferentes artículos después de vivir 30 años en Suiza donde nos hemos sacado los diferentes diplomas profesionales y trabajar 28 años principalmente en Swatch Group. Todos nuestros conocimientos y saber hacer han sido transmitidos por grandes firmas y profesionales para que esta industria perdure en el tiempo.

En el año 2001 el director general de Festina-Lotus (Miguel Rodríguez) nos vino a buscar a Suiza, para implantar su primer centro de producción en Europa de relojes en metales preciosos, fábrica ubicada en Córdoba (Al Andalus Gold SA). En cuatro años se crearon 130 puestos de trabajo.

En el año 2005 decido junto a mi esposa crear nuestra propia empresa pionera en España. Fabricación de componentes para maquinarias de reloj de lujo para famosas marcas de Suiza y algunas marcas de Alemania, por razones de contratos de confidencialidad no las puedo divulgar por escrito, un ejemplo: Componentes que Rafa Nadal lleva en uno de sus relojes…

En el año 2010 después de 4 años de intenso trabajo, hemos Creado nuestra propia marca española, ARTAURO. Esta marca tiene la particularidad de integrar diversos componentes como la esfera con un material orgánico de procedencia animal que el asta de toro. Como emigrantes siempre hemos añorado nuestra tierra y Artauro refleja la verdadera identidad de la marca España en la industria relojera.

Artauro se fabrica íntegramente (salvo el mecanismo) en nuestra fabrica (caja, esferas, índices, agujas) cosa que nadie en España lo realiza. De hecho, cuando le enseñe el primer prototipo de reloj Artauro al director industrial de Richemont Group (amigo personal), se quedó sin palabras sabiendo que en Suiza el 90% de las marcas sub contratan estos diferentes componentes a empresas especializadas. Para la pequeña anécdota, mi precio de venta era de 5000€ y me dijo que lo vendía muy barato, ya que este tipo de reloj lo van a comprar coleccionistas o gente que sabe apreciar este tipo de trabajo y material utilizado.

Nuestra primera colección, quizás esta demasiada dirigida a los festejos Taurinos ya que la esfera representa a un tendido y la caja con sus Arcos a las plazas de toros visto desde el punto de vista histórico como monumentos.

Aquí en España por desgracia este tipo de reloj no lo saben valorar (decepcionantes críticas en los foros), pero a nivel internacional esto lo saben valorar, de hecho en la feria de Basilea se 2012 presente nuestro reloj a un famoso periodista critico de nivel internacional “Gregory Pons”, creador de “World Tempus” y Posteriormente de Business Montres. Gregory Pons le gustó mucho la idea de integrar este material, me dijo “por fin alguien que presenta algo novedoso como material y no como todos que innovan en diseño” me dio unos grandes consejos constructivos y me dijo de no querer hacer esta Marca como Swiss Made ya que él considera que no solamente en Suiza se puede innovar, sino que otros países también lo hacen.

Artauro representa la Historia del Toro como símbolo a través de los siglos, y gran exponente de la cultura española. Para evitar agresiones de los protectores de animales hemos recalcado que los materiales utilizados proceden de toros criados para el consumo Humano, como otros materiales utilizados en la relojería como la piel. Pero por desgracia Aquí en España hay gente que rechazan nuestros símbolos que representan nuestra cultura.

En este momento estamos trabajando en la nueva colección, mucho más clásica y donde los precios rondaran los 500€ a 1000€ con movimiento automático suizo.

Nuestra primera colección finalmente era un posicionamiento de Marca, pero obviamente nuestro mercado se situará con relojes entre 500 y 1500€. También queremos en un futuro trabajar nuevos diseños de cajas mucho más complejos e integrar el asta de toro para la decoración de platinas y puentes (ya estamos trabajando en ello).

Como nuestra empresa es familiar y con recursos financieros limitados, no podemos invertir dinero en Artauro para realizar marketing y crear marca. Pero finalmente es una cuestión de tiempo paciencia y recursos. Artauro tiene un gran potencial de venta no solamente en Europa sino ya tenemos distribuidores interesados en vender la Artauro en América del Sur y hasta en Estados Unidos (Texas).

Si quieres te invitamos a visitar nuestra fabrica cuando quieras. Donde te podremos enseñar componentes que ni te imaginas para quienes son.

Atentamente

Juan & Magdalena

Creadores de ARTAURO