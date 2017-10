Si te gustan los relojes soviéticos, sin duda conocerás la firma Slava (Gloria).

Conocidos inicialmente como la Segunda Fábrica de Relojes de Moscú, llevan en el negocio de la relojería, únicamente civil, desde 1924, más que algunas marcas suizas.

Te habrás dado cuenta de lo complicado que es conseguir relojes Slava si estás fuera de Rusia. De hecho yo mismo lo sufrí con el Slava Pilot.

Por suerte tenemos Slava.su, la tienda oficial de relojes Slava, pero que además distribuye otras marcas soviéticas: LUCH (ЛУЧ), SPECNAZ (СПЕЦНАЗ), DERZHAVA (ДЕРЖАВА), PETROFF (PETROFF), ALFA (АЛЬФА), AVIATOR (АВИАТОР), ZARYA (ЗАРЯ), DENISOV (ДЕНИСОВ), BURAN (БУРАН), RUSSKOE VREMYA (ЧАСЫ РУССКОЕ, SHTURMANSKIE (ШТУРМАНСКИЕ), SOLO (СОЛО), PREZIDENT (ПРЕЗИДЕН), VOSTOK (ВОСТОК), SLAVA (СЛАВА), ROMANOFF, SEKONDA, ZARITRON, MOLNIJA, RADUGA, POLJET, CAMERTON, BURAN, … La tienda, ofrece también relojes de procedencia no soviética como INGERSOLL, BULOVA, ORIENT, CASIO, CITIZEN, SEIKO y muchas otras.

Usando el código de descuento ИП0025, os ofrecen una rebaja del 5% sobre el precio anunciado en la web. El código promocional es válido para compras de cualquier importe, y para todas las marcas de relojes. No tiene coste alguno, ni está restringido a modelos en particular. Tanto si compras un reloj, como más de uno en el mismo pedido, ya sean baratos, o caros, gozarás de ese regalo del 5%, a descontar al instante. Utilizarlo es muy sencillo.

1) Escogemos el reloj, o relojes que queramos, y pulsamos sobre Order:

2) Al ir a pagar los productos, nos aparecerá el precio en rublos y euros, y veremos una casilla específica para introducir el cupón promocional de descuento, donde pone If you have a coupon code, please enter it below:

3) Finalmente se actualizará la hoja de pedido, y veremos descontado el 5% del importe que os mencionaba:

Siempre es importante introducirlo exactamente igual, como además está en alfabeto cirílico, os recomiendo que lo copieis y peguéis para no tener problemas.

Debes saber, que www.slava.su, cuenta con más de 80 empleados, y oficinas y tiendas físicas en las ciudades rusas más importantes (Moscú, San Petersburgo, Irkutsk, …) , por lo que son de plena confianza.