Despertador Casio DQD-70B

Los despertadores LCD son algo que a muchos le gustan porque a diferencia de los LED, no emiten luz, y por tanto no molestan mientras dormimos. Por contra tienen para mi un defecto más importante, y es que impiden que veamos la luz en la oscuridad salvo que tengan luz incorporada, o encendamos la bombilla de la habitación, lo que en cualquier caso, a mi me resulta un engorro.

Tengo un Casio DQ-541 desde hace más de 20 años, y que estuve usando a diario una buena temporada. Ahora lo tengo reservado como despertador de viaje. Y es que no hay nada más fiable que un sencillo y robusto despertador digital que funciona con pilas convencionales en vez de botón. Un modelo que ha sido reemplazado por el DQ-543 con las mismas funciones y el mismo módulo, pero un diseño modernizado.

Sin embargo, después de haber hablado del reloj Casio ID-15S quería ir algo más allá. Me gustaba mucho el DQ-748 con su diseño elegante y el termómetro incorporado, pero consideré que sería mucho más práctico un despertador radiocontrolado. En ese aspecto, la gama Wakeup Timer no tiene mucha variedad, y el DQD-70B era la única opción posible si queríamos radiocontrol. Eso sí, se ofrecía en dos variantes cromáticas, el DQD-70B-2 (DQD-70B-2EF) de color azul, y el DQD-70B-8 (DQD-70B-8EF) en plateado. Como veis viendo la referencia, este sí que es un modelo que se vende en Europa, lo cual es importante si ofrece sincronización horaria vía señales de radio.

La construcción de resina en ese tono plateado tan descarado me dio algo de miedo, de manera que me decanté por la versión azul, mucho más informal y según yo lo veo, más acorde con la linea moderna del aparato.

Lo recibimos en una bonita caja de cartón con una representación del producto, e iconos destacando sus funciones más relevantes. Sin luegar a dudas muy completo y muy bien resuelto.







Al abrirlo, y como esperamos de Casio, nos encontramos una dotación muy completa: el despertador en sí, dos pilas AA (fabricadas por Panasonic y el manual de instrucciones y tarjeta de garantía en diferencias idiomas.







Sus dimensiones son compactas comparadas con un radiodespertador LED, y grandes comparadas con otros modelos de Casio como los DQ-543 o PQ-31. En concreto: 74,6mm X 119mm X 65,8mm. Es bastante pesado, 158g algo que me parece una ventaja, proporcionándole una estabilidad extra cuando lo dejamos sobre la mesita de noche. Lo que menos me gusta es que es más profundo, o sea tiene más fondo del que sería necesario. Probablemente sea también en aras de mejorar su estabilidad, aunque esto conlleva que ocupe un mayor espacio sobre la superficie.







Se repiten las sensaciones que vimos en el Casio ID-15S, una calidad constructiva de calidad con plásticos resistentes y bien acabados. Pero en este caso, comparado con aparatos similares de bajo coste, el salto no es tan notorio.







Como decía antes, requiere dos pilas AA (R6) para funcionar, fáciles de conseguir y baratas. Evitan el engorroso cable de la corriente, algo que siempre acaba molestando, al menos en mesitas de reducidas dimensiones. La alimentación por pilas le proporciona una autonomía de 1 sño. Como el DQD-70B si que incorpora iluminación por LED, si no abusamos de ella, las pilas durarán bastante más. La documentación no lo indica, pero funciona sin problemas con pilas recargables NiMH. Ya sabéis que prefiero esa modalidad a las pilas alcalinas.







La señal radiocontrolada es doble (Dual Band), recibiendo las señales tanto de Alemania (DCF) como de Reino Unido (MSF).

El precio es excelente, hablamos de un PVP 27€ y que como suele ser tónica general con Casio se puede conseguir a precios mucho más competitivos. Yo pagué por él 18€.

La pantalla principal podría haber sido más grande, si nos fijamos en su diseño veremos que podría haber sido casi el doble de ancha y de alta, mostrando así unos dígitos mucho más grandes y legibles. El contraste que ofrecen es bueno, ahí se nota el buen saber hacer de Casio, e incluso se puede ajustar el nivel de contraste. O sea no es que la legibilidad sea mala, pero podría ser mucho mejor.







No cuenta con termómetro, un instrumento que cada vez considero más importante en un despertador. Un reloj que tendremos en nuestro dormitorio y que nos va a resultar muy útil para verificar el confort de la estancia. Evidentemente tampoco es solar, creo que eso es un frikismo del que escribe más que algo verdaderamente útil. Sin embargo, la inexplicable ausencia de señal horaria limita su uso al dormitorio, que en otro caso, podría servir perfectamente como reloj de sobremesa.







Comparte también las carencias que ya vimos con el ID-15S, difíciles de justificar si tenemos en cuenta que es uno de los Wake Up Timer mas caros de la marca. El formato de fecha no es configurable (siempre MM/DD) y el día de la semana sólo se visualiza con dos letras en inglés.

El procedimiento de ajuste de fecha y hora sigue siendo el peculiar de Casio, igual que la precisión, unos escasos +/- 60 segundos/mes. En este caso ambas cosas son tolerables porque al ser radiocontrolado no necesitaremos ponerlo en fecha/hora ni nos daremos cuenta de su desviación.

Puedes descargar aquí el manual (687 KB. en formato PDF).