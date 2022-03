Después de la review del Glycine Airman SST-21 (GL0310) continuamos con la marca. En esta ocasión reseñando el que es su modelo más vendido, aunque no el más histórico. ¡Os presento al Glycine Combat Sub 42 (GL0189)!

La duda que surge es evidente: ¿Llegará a la excelencia del Airman SST-21 GL0310?

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L con recubrimiento PVD. 42mm de diámetro sin contar la corona. 10,6mm de alto Corona Roscada de acero PVD Esfera Blanca Bisel Rotativo unidireccional de aluminio Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada con recubrimiento PVD Correa Cuero negro de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Glycine GL224 (Base Sellita SW200-1). 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero, carga bidireccional Prestaciones 38h de reserva de marcha. +/-7 segundos por día Origen Swiss Made Garantía 2 años PVP 1.100 CHF / 495€ (oferta 474$ -417€ al cambio-) Distribuidor Glycine Watch SA / Glycine Stores Europe (Tandem Watch Group BV -TWG-) / eBay

Introducción

La historia de Glycine ya os la comenté en la review del Glycine Airman SST GL0310. En ella comencé con la fundación de Glycine SA en 1914, di unas pinceladas acerca de la génesis de los Airman lanzados en 1954 y los SST aparecidos en 1967.

Justamente ese año sería cuando aparece el Combat, es decir, los precursores de este Combat Sub que al igual que los Airman terminaría cosechando un notable éxito. Como se entiende por su diferente concepción, mientras que los Airman se extendieron entre los pilotos, tanto milicianos como civiles gracias a sus especificaciones militares que se caracterizaban por su robustez, legibilidad y las indicaciones de 24 horas en la esfera, aunque la esfera era de 12 horas.

Con diferentes versiones desde entonces, os vais a quedar anonadados con la cantidad de combinaciones que existen. La gama Combat se ofrece en tres variantes, sólo dentro de la Combat Sub y dentro de esta solamente en la de 42mm de acero tenemos las siguientes referencias: GL0189, GL0244, GL0094, GL0076, GL0077, GL0078, GL0079, GL0080, GL0081, GL0082, GL0083, GL0084, GL0085, GL0086, GL0087, GL0088, GL0089, GL0090, GL0091, GL0253, GL0171, GL0249, GL0092, GL0093, GL0173, GL0185, GL0271, GL0272, GL0273, GL0295. Difícil será que no encuentres un Combat o un Airman que no te guste.

Y a eso es a lo que iba, porque por gustarme me habría podido comprar cualquiera de estos: Airman 42 Double Twelve (GL0061), Airman 42 GMT (GL0067), Airman 42 (GL0069), Airman 42 (GL0142), Airman 42 (GL0061), Combat Sub 42 (GL0077), Combat (GL0124)…

Finalmente quedándome con el Glycine Combat Sub 42 GL0189, un reloj con un aspecto muy táctico y que venía a completar mi colección de una manera diferente.

Presentación

Al estar comprado a un revendedor no oficial, se prescinde de la caja de embalar decorada en el interior que ya conocéis. Por lo demás es el mismo packaging, ya sabéis que Glycine lo usa en todos sus modelos, así que para no exterdeme lo pasaré bastante por encima. Lo primero que tenemos es la caja de cartón de color negro con la inscripción «Glycine since 1914» en letras blanco-plateados.

Dentro hay una caja de plástico mate con las las letras de la marca en color negro brillante, pero en esta versión negra del Combat parece como si estuviera hecha a su medida.

Nos deja ver un interior en símil piel también negro. Sencillo, pero bien hecho y suficiente.

Con la dotación incluyendo dos manuales de instrucciones, el correspondiente a los relojes de cuarzo y los automáticos, se confirma que es algo común y que siempre se entregan ambos. Se compaña por la tarjeta de garantía internacional sellada y válida por dos años, aunque prescinde de la gamuza de limpieza. Todo esto nos da una idea de los elementos que aporta la tienda/distribuidor de aquellos que proporciona la marca.

El contenido de los manuales que también es común se vuelve a demostrar demasiado superficial. Lo podéis descargar en formato digital (2,7 MB. en formato PDF).

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L, toda ella con recubrimiento PVD negro cepillado en mate que le da un aspecto táctico excelente. Mide 42 milímetros de diámetro sin contar la corona, pero lo más especial es que es extremadamente plana: solamente 10,6 milímetros de grosor. No sólo eso, también la pronunciada curvatura de las asas hace que resulte cómodo en la muñeca, y que parezca todavía más fino. Es muy meritorio considerando la robustez que caracteriza a un reloj de base militar y que además nos garantiza una resistencia al agua de hasta 200 metros o 20 ATM.

El bisel es rotativo unidireccional, con muescas de 60 clics que parece ser lo tradicional en los Combat Sub. El inserto es de aluminio anodizado, también en un color negro que no es ni brillante ni mate del todo. Queda bonito, pero merece una actualización en favor de la mucho más resistente cerámica. Los marcadores y los numerales son de color gris, también ni completamente brillantes ni totalmente mates, parecidos a los del Steinhart Ocean One Premium Blue Ceramic, sólo que en el caso del GLycine resultan ideales. Solemos verlos gris oscuro, sin desentonar con el conjunto, pero con buena luz ofrecen el contraste suficiente.

La corona tiene el mismo acabado PVD negro, es roscada y va firmada por Glycine. Tiene el tamaño adecuado para poderse operar cómodamente, no así usando guantes en donde lo que más limita su operativa no es el tamaño más bien grande, sino las guardas o guardacorona que la rodean.

El cristal de zafiro plano, no parece ser grueso porque ofrece una excelente transparencia, pero debe serlo para resistir la presión del agua. Lleva tratamiento AR (antirreflejo) en la cara interna, como debe ser. El cristal es algo a lo que le doy bastante importancia, si es plano, muy transparente, y con tratamiento antirreflejante en el interior como en este caso, lo considero perfecto.

La esfera es de color blanco más bien mate. Resulta muy legible y funcional, y en mi opinión personal el contraste con el resto de elementos todos en negro le da un aspecto muy de operaciones especiales. Con la excepción de los aplicados para numerales de estilo arábigo y el logotipo de la marca, el resto de elementos van impresos en negro.

Las manecillas son de tipo pencil o lápiz, aunque complementadas por un círculo en la horaria y un rectángulo en la segundera. Son de contornos plateados en acabado cepillado, evitando así los reflejos excesivos, algo que va muy acorde con la función de este reloj combatiente en donde solamente la saeta segundera en rojo aporta un discreto colorido. Sin embargo pintadas en color negro habrían proporcionado un contraste mucho mejor, y además un «look» más interesante.

Cuenta con pintura luminiscente no radiactiva o lumeSwiss Super-LumiNova. No se indica el color, que puedo confirmar es C3 por su tono verdoso tanto de día como de noche, y tampoco se indica el grado. Su intensidad es excelente, algo que me sorprendió muy agradablemente. Ni los suizos suelen ser conocidos por aplicar lumes de alto rendimiento, ni hay demasiada superficie donde hacerlo. La duración es también muy buena, así que desestimaría el grado estándar y me inclinaría a que han usado el A o incluso el X1.

La tapa trasera es a rosca, también en acero inoxidable recubierto por PVD, un detalle que me gusta, y en el que he visto otros relojes que escatiman montando la trasera convencional sin recubrimiento. El perímetro lleva grabadas las especificaciones básicas, pero agrega el nombre del modelo (GL 0189), además de un número de serie único (1010413), una costumbre que mantienen desde el año 1953. En la parte central vemos grabado el nombre «COMBAT», así como los dos delfines, un recurso introducido en tiempos relativamente recientes.

La correa de 22mm de ancho en las asas es de cuero con un efecto en el exterior que reproduce el efecto «fibra de carbono», muy racing, pero que ni por apariencia ni por material va en consonancia con el reloj. Lo suyo hubiera sido la de caucho negra, pero la venden a nada menos que 75€. Tampoco entiendo porque no montaron el armis PVD como en el Combat Sub GL0079.

Tened cuidado porque algunas fuentes hablan de un ancho de 24mm, algo que al menos ahora no es cierto como refleja claramente el bajorrelienve en el reverso de la misma. Hay que reconocer que la hebilla también en negro mate es muy adecuada y de buena calidad, estando firmada por la marca.

En mi caso la alternativa ha sido adquirir una correa de silicona negra con todos los detalles pavonados en Aliexpress a 14€, lo que le da practicidad, a la vez que mantiene la personalidad táctica del reloj. Por supuesto aprovechando la hebilla original.

No se nos informa acerca del peso del conjunto. He procedido con mi balanza de precisión obteniendo 87 gramos. Una cifra ligera dada la robustez que en teoría ofrece el Combat.

Movimiento

Glycine equipa en sus relojes tres agujas usualmente el calibre Glycine GL224, una forma de rebautizar al Sellita SW 200-1. De hecho ese 224 tiene que ver con que al igual que en el Iron Annie Flight Control 51565, antes de la entrada en vigor de los cupos de Swatch Group y ETASA, montaban un 2824-2. Sin embargo no es un SW200 en grado básico, sino que han ido un poco más allá adoptándolo en el acabado Elaboré/Spécial, el mismo que usaba el Hanhart Pioneer One White y el Oris Aquis Date Upcycle bautizado como 733; ambos, relojes de mucho mayor precio.

Con esto ya vemos que su maquinaria vale la pena, y que está por encima de lo que acostumbramos a ver en esta franja de precios. Aunque es un calibre de sobras conocido, os recuerdo que cuenta con 26 rubís, oscila a 28.800 vph o 4 Hz. (alta frecuencia), y ofrece parada de segundero y remonte manual. Además, los Sellita Special son regulados en 3 posiciones (CH, 6H y 9H), garantizando un desfase medio diario de +/- 7 segundos/día y máximo de +/- 20 spd. La prueba de la verdad es la prueba del cronocomparador.

Visto cómo funcionó el SST-21 en grado elaboré/spécial esperaba obtener un buen rendimiento de este Glycine Combat 42 Sub, si bien considerando que para el Combat el acabado es solamente estándar, mis expectativas no imaginaban lo que iba a pasar. ¡Igualó sus cifras! Una precisión perfecta: 0 segundos por día. Ya sabéis que sólo los cronometro en una posición, la más habitual con la esfera hacia arriba, también conocida como CH (cadran en haute) y que eso solamente es un indicativo de cómo será su comportamiento en un entorno real, pero lo cierto es que ha ofrecido una marca imbatible, empatando con el mencionado Hanhart Pioneer, y seguido de cerca por el humilde Duward Elegance Tyylikas.

Os dejo con sus especificaciones técnicas (3,2 MB. en formato PDF) si queréis más detalles.

Sensaciones

De niño me encantaba la estética de los Heuer 1000 Professional, los TAG Heuer F1 y los tácticos Luminox, y tuve que terminar conformándome con un Casio MW-304, un reloj muy similar al actual Casio MRW-200H que tanto me gustaba. Aspecto diver, práctico y muy legible.

Es probable que la elección de mi primer reloj automático, el Seiko 5 Sports SNZF55 tuviera mucho que ver con eso, ya que era una pieza muy similar al MW304. Este Combat Sub podría ser su heredero, ya que incluso conserva el toque de la aguja segundera pintada de rojo.

Con los Casio G-Shock, incluso en los modelos más pequeños, tenemos grabada la idea que un reloj con orígenes militares debe ser un mazacote. Pero si nos fijamos en los Marathon o Benrus nos daremos cuenta que eran justo lo contrario. Tenían el tamaño adecuado para poderse ver bien, a la vez que ofrecían el tamaño más pequeño posibles para quedar menos expuestos ante roces y golpes. Un reloj con espíritu de combate, pero que pone claras sus ventajas en cada pequeña lucha diaria, incluyendo que gracias a su delgadez, permanece sin problemas bajo la ropa de abrigo de invierno.

Pese a sus 50mm de distancia entre asas (lug to lug), no resulta nada aparatoso, y gracias a sus formas se asienta adaptándose al contorno de la muñeca. No creo que se pueda pedir más. Un reloj robusto y duradero, cómodo y que en lo que a mi respecta me parece atractivo. Le daría un sobresaliente si no fuera por las manecillas que, deberían ser pavonadas o negras, porque el tema de la correa, es al final un mal menor.

En cuanto a la sensación de calidad de un Invicta-Glycine contra un Glycine no puedo comparar directamente porque no tengo ningún Glycine de la época anterior, pero me parece que los cambios efectuados son son estrictamente para reducir costes ni calidad. Son cambios lógicos debidos a la dilatada vida del modelo y a los cambios de propietarios que han acarreado nuevos proveedores. Se juntan pequeños cambios en cuanto a construcción y diferentes materiales actualizados, como el lume que por lo que he visto en fotografías es francamente superior en las nuevas unidades.

Conclusiones

Hasta hace no mucho, antes de Invicta, se comparaba el posicionamiento de la marca con la de Alpina. Y es que si nos vamos a su modelo más directamente comparable, el Seastrong que con su calibre AL-525 es idéntico a este GL224 de Glycine, vemos que los precios oficiales son la mitad a favor de Glycine-Invicta. Y si ya nos vamos a los oficiosos, la diferencia aumenta. Por concepción el Luminox Navy Seal 0924 es también muy parecido, inclusive en su calibre (un SW 220, es decir, la versión day-date del SW 200), pero se ofrece a un PVP de 1.550€, más del triple que el Glycine. Un Victorinox I.N.O.X. Mechanical, también comparable, con un precio recomendado a partir de 795€ es también comparativamente mucho más caro.

Para que nos entendamos yo lo situaría a nivel de calidad entre Certina y Longines. Así que en el segmento de los 1.100 francos suizos que es el precio oficial, creo que este Combat Sub se defendería ante sus competidores, pero a poco más de 400€ los arrasa. Porque si lo pensamos, Glycine nos está dando un reloj Swiss Made de primer nivel a un precio todavía más económico que un Seiko Prospex SRPH13 o SRPE37 de tarifa.

En cuanto a materiales y prestaciones, ya habéis visto que está a la par del Pioneer One, un reloj que pese a tener un precio muy competitivo para lo que ofrece, cuesta más del doble que este. Cuando ves que un reloj te llena por fuera y también por dentro, sientes una satisfacción muy difícil de describir.

Suelo evitar las compras en Estados Unidos, exceptuando Bulova Tellaro o el F-84W a nivel económico suele no salir a cuenta. Con el suplemento de la gestión aduanera será habitualmente un tremendo palo, tanto en tiempo como en dinero. En mi caso recurrí a la tienda de eBay watchgooroo (antes Glycine-Direct) y gracias al envío Global Shipping todo fue abonado a priori y la llegada fue sin sorpresas.

▲ Más ▼ Menos Estética táctica

Ajuste del calibre Inserto del bisel de aluminio en vez de cerámico

Correa de cuero en vez de brazalete PVD o silicona

Valoración

Diseño 9 Materiales 7 Acabados 8 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 10 Precio 7 MEDIA 8

Vídeos

Galería