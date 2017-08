(No Ratings Yet)

Con Uptime en ensamblador, volví a adentrarme en el maravilloso mundo de los ensambladores, que tantos buenos recuerdos me había traído.

Os comenté, que actualmente existen gran variedad de herramientas de este tipo, muchas de ellas, derivadas de Openwatcom Assembler (WASM), como UASM, ASMC o el difunto JWASM. Lo cierto es que si no fuera por OpenWatcom, y sin contar el pionero NASM (Netwide Assembler), todavía seguiríamos usando assemblers comerciales como Borland Turbo Assembler (TASM) o Microsoft Macro Assembler (MASM).

Lejos quedan los tiempos en que teníamos Arrowsoft A86/A386 y poco más. Ahora tenemos también FASM (Flat Assembler), LZASM (Lazy Assembler), y muchos más. Éstos, no sólo han ido añadiendo soporte de nuevas instrucciones (MMX, SSE, AVR, …), sino que soportan nuevas arquitecturas como x64, rivalizando, y diría que superando, incluso a MASM y TASM, que apenas han tenido avance.

Todo esto venía a un proyecto muy interesante que he visto: EasyCode, un IDE para ensamblador, con el añadido que ofrece funciones RAD, de ahí el subtítulo de Visual Assembler. A lo largo del tiempo, he visto multitud de proyectos de este tipo, recuerdo por ejemplo Assembler Editor, que era muy chulo, pero no aportaba nada, así que al final, terminabas escribiendo el código con tu editor favorito, que en mi caso era Semware QEdit, y ensamblando y enlazando con archivos .BAT.

EasyCode Visual Assembler, es un proyecto similar a Visual MASM, con la particularidad, que es un desarrollo catalán, escrito por Ramon Sala y Hector A. Medina.

Se centra en el desarrollo Win32 y Win64, y es bastante cómodo, porque ofrece un autocompletado, al menos para funciones de Windows, lo que en Microsoft llaman Intellisense.

Además, se integra con diferentes ensambladores y enlazadores, no solamente MASM y LINK, sino también ASMC (del autor de DOSZIP), FASM, GoASM, JWASM, y PoASM. Trae plantillas tipo para proyectos de consola, gráficos, y hasta drivers. Pero lo más espectacular, es sus funciones de desarrollo rápido RAD. Es increíble poder dibujar ventanas/diálogos en un editor, y que genere el código ensamblador básico y sus recursos asociados.

Para ello, necesita lógicamente un compilador de recursos, y que no necesariamente debe ser RC (Microsoft Resource Compiler), sirve WRC (Watcom Resource Compiler / OpenWatcom Resource Compiler).

Personalmente, no me planteo escribir aplicaciones para Windows en ensamblador, experimentos como WinVer tengo suficiente. Es divertido, y curioso, pero poco práctico. Y me temo, que esa es precisamente la utilidad de herramientas como esta, conseguir ir a contracorriente, porque desgraciadamente, hoy en día, ni siquiera los drivers se programan en ensamblador, así que yo sigo fiel a mi Emeditor, y a los programitas para DOS.