¿Por qué la marca Viceroy no funciona?

Todos los aficionados a la relojería, más aún si somos de los que nos gustan las marcas españolas recordamos la revolución que supuso Viceroy Watches a finales de los años 1990 y 2000 (no confundir con los cigarrillos Viceroy). Sonadas campañas de publicidad, y relojería en época navideña llenas de clientes interesándose por los relojes que anunciaba Julio Iglesias, Antonio Banderas o incluso Fernando Alonso.

La marca Viceroy, propiedad de Grupo Munreco junto a Sandoz y Mark Maddox entró en un notorio declive, quizás debido a ser una tendencia de moda pasajera, o puede que por la competencia de otras marcas, algunas de ellas también españolas.

Viendo el elegante Viceroy Automático que nos mostraba Sergi decidí ponerme en contacto con ellos. Me interesaba que formasen parte de mi cada vez más completo y relevante entrevistas a las marcas de relojería españolas.

Casualmente noté que estaban malgastando, quiero decir, invirtiendo su dinero en campañas publicitarias en Instagram, así que supuse que ese sería uno de sus canales de comunicación principales, y les escribí vía DM. Tuve que esperar nada menos que 6 meses para que se dignaran a leer mis mensajes. Pero eso no es todo, una vez leídos, tuve que continuar insistiendo hasta lograr alguna respuesta por parte de ellos. Creo que el detonante fue mi frase de «¿En serio no vais a responder?». Denotaba que sabía que por fin leían los mensajes, pero que con toda la pachorra del mundo los ignoraban. Ayy madre, como hagan lo mismo con todos los clientes, pensé yo.

Pero es que honestamente yo era más que un cliente. Les ofrecía una entrevista en mi espacio de entrevistas relojeras, una acción que a diferencia de lo que les pedía Facebook por sus anuncios en Instagram, era totalmente gratuita. Una forma de difundir la marca, de darla a conocer, y de potenciar su regreso si eso es lo que querían. Además, un servicio a mi mismo y a los lectores para que pudieran aprender un poco más de lo que es Viceroy, de sus planes, y de su posicionamiento dentro de Munreco.







A base de insistencia y de invertir tiempo, al menos logré una lacónica respuesta. Que contactara con [email protected] el email genérico de la marca, y que no tienen nada que ver ni con prensa ni con medios.

Así lo hice, y nuevamente me ignoraron, ahora además de por Instagram, por el correo electrónico. Aquello me recordaba el desastre de Industrial Martí con sus despistada gestión en redes sociales de Nowley.

Entonces me dí cuenta que en la página web de Viceroy informaban de un email corporativo distinto. No era el Info que me habían dado, sino [email protected]. Qué raro… Desde Instagram me dan un buzón, y a nivel público comunican otro.

Fiel a mi perseverancia, les mandé el mismo email también a la casilla de Grupo Munreco. Como el anterior el email llegó, ya que no fue rebotado, pero para mi sorpresa, alguien lo abrió y además envió la confirmación de lectura. Una cuenta a nombre de un tal Nacho Blanco ([email protected]) que rápidamente asocié a Juan Ignacio Blanco que en LinkedIn figuraba con el cargo de «IT Manager / Responsable de Sistemas y Comunicaciones en Grupo Munreco». No era su presidente (Juan Palacios), pero tampoco es que se tratase de un subalterno del tres al cuarto. La familia Palacios es la única propietaria de Grupo Munreco desde 2009, cuando adquirió la participación del 48,99% que mantenía Banco de Madrid.

Esa persona era alguien con más o menos capacidad de decisión en la compañía y que además dedicado a la tecnología, si había enviado la confirmación de lectura es porque sabía lo que se hacía.







Todavía me quedaba una baza, y es que al haberse enviado la confirmación de lectura, no desde Info ni desde Grupo.Munreco, sino desde la cuenta de Nacho, podía escribirle directamente. Así que le contacté, de nuevo utilizando el mismo email que había enviado las dos veces anteriores, y que estaba seguro había abierto.

El email directo tampoco funcionó, a esas alturas ya era lo que esperaba de ellos.







Aunque también lo abrió, y en dos ocasiones… Ignorándome al más puro estilo de las empresas de ropa deportiva.







No me extraña que Viceroy vaya como va, y que para nuestra desgracia termine siendo un Timeforce más, otra firma abocada al cierre. Iba a decir que igual a Relojes Micro o Justina/Relojería Otero, pero no, porque viendo la histórica trayectoria de estas dos, sería injusto para ellas meterlas con Viceroy.

El tiempo pone a todos en su lugar, y si Viceroy va a menos o desaparece, va a ser por méritos propios como creo que ha quedado demostrado en este añadido al cómo se hicieron las entrevistas a las marcas relojeras españolas. Eso terminará redundando en mayores ventas para los que sí lo hacen bien, y que para nuestro orgullo son muchos: Duward, Relojes Kronos, Thermidor, Neckmarine, …

Nota: Todos los emails publicados en este artículo son de dominio público tal y como lo demuestra Website Informer.