Si en la anterior entrega hablábamos de la maquinilla clásica Rockwell Razors 6C, hoy la protagonista será la Feather Popular. Como siempre que hablo de una marca que no he tratado anteriormente, dejadme que empiece un poco por su historia. Ésta comienza en 1932 en Osaka (Japón), denominándose Seki Safety Razor. En 1953 pasa utilizar su denominación actual: Feather Safety Razor Co., Ltd. Antes de Feather, las maquinillas que se usaban en Japón solían ser abiertas, las cerradas no llegaron hasta que ingleses y alemanes empezaron a exportarlas al País del Sol Naciente, de manera que Feather, fue el primer fabricante de maquinillas de seguridad del Japón.

Además de las conocidas maquinillas de afeitar clásicas, con ejemplares tan lujosos y selectos como la AS-D2, fabrican también navajas de afeitar, artículos de belleza, instrumentos médicos, y material industrial. Por lo que se dice, la Popular es una maquinilla que proporciona muy buenas sensaciones durante el afeitado. Considerando que su hermana mayor, la mencionada AS-D2, cuesta 198€, que una maquinilla como la Feather Popular esté a 16,50€, la hace tremendamente apetecible.

La Feather Popular, también conocida como Feather 800-1B, nos ofrece casi a precio de maquinilla china, todo un producto de calidad Made in Japan.







Se presenta en un blister de cartón y plástico bastante discreto. La parte trasera hace las veces de instrucciones, muy básicas eso sí, dejando patente que se trata de una maquinilla tradicional destinada a usuarios novatos.







Al abrir el blíster nos encontramos una cajita de plástico de color blanco con la tapa transparente. No solamente deja ver el producto, sino que también la podemos aprovechar para guardar la maquinilla o llevarla de viaje.







Como detalle de cortesía, viene con 5 cuchillas de la marca, las Feather Hi-Stainless, que como ya sabéis, destacan por ser unas de las más afiladas del mercado (si no lo sabíais, os recomiendo leer mi análisis de cuchillas de afeitado). Son unas cuchillas de excelente calidad, y que sólo ellas se venden a 2,10€, lo que las convierte en un regalo nada despreciable.







La maquinilla aparente ser muy parecida a la super-económica Gillette Super Blue. Sin embargo, solamente comparten su concepción. Mango pástico y cabezal metálico. Es una maquinilla muy ligera (35g), pero no tanto como la de Gillette, lo que ya nos da una sensación de la calidad de los materiales que han utilizado los de Feather. Por otro lado, el cabezal tiene apertura tipo mariposa o TTO (Twist To Open), una opción técnicamente más complicada que las de 2-3 piezas, pero que se agradece mucho cuando empiezas con el afeitado clásico. A diferencia de otros fabricantes, no es el mango completo, o la anilla en la parte inferior de éste lo que hay que girar para abrirla o cerrarla; sino que es mediante el anillo metálico en la parte superior. Conceptualmente eso ya debe representar una ventaja, puesto que dificulta mucho más que accidentalmente podamos abrir el cabezal durante el afeitado.







Estéticamente a mi me parece bonita, tiene ese toque añejo de las maquinillas asequibles de siempre, como la Gillette Tech o incluso la Filomatic Inox, aunque evidentemente dista de las lineas sobrias y modernas de la Mühle Rocca R96 Jet o la Rockwell Razors 6C, claro que tampoco tienen el mismo precio.

Como la Wilkinson Classic, el interior del mango lleva una barra de acero, su cometido es darle algo de peso, y así equilibrar el trabajo de la maquinilla. El cabezal, es por su parte de latón cromado. El acabado del mango es muy bonito, imitando a la baquelita de antaño, mientras que sus grabados nos dan un agarre antideslizante muy bueno. Tiene una longitud de 115mm, de los cuales 100mm son de mango, es un mango largo y que por tanto se coge bien y aporta mucha precisión en el afeitado.







El afeitado es muy suave, yo diría que mejor aún que la Weishi/Wilkinson Classic Premium o la Wilkinson Classic, pero además, apura mejor. Es más agresiva, manteniendo su permisividad. La clave creo que es por su combinación de cabezal suave con cuchillas agresivas, que le proporcionan un término medio muy conseguido.

Como la mayoría de maquinillas tipo mariposa, el cabezal es algo más voluminoso de lo habitual, puesto que deben albergar el mecanismo de cierre y apertura. El precio de esa comodidad es que es un poco más complicado apurar en zonas de difícil acceso, por ejemplo bajo la nariz. No obstante y al ser tan suave, no hay ningún problema en hacerlo en el ángulo contrario a contrapelo, puesto que el riesgo de cortes es negligible.







La Feather Popular funciona bien con cuchillas menos afiladas como las Astra/Gillette 7 O’clock, pero el resultado no es tan bueno. Me imagino que con las menos afiladas como las Personna, Wilkinson o Derby no serán una buena combinación. En algunos sitios se dice que el cabezal es más ancho de lo normal, estando pensada para las cuchillas de la misma marca. Lo he estado observando, y si efectivamente son más anchas de lo normal, lo serán micrométricamente, porque no es perceptible y creo que la explicación se debe más al afilado que al tamaño. En todo caso, no podré confirmarlo hasta probarla con las cuchillas Gillette Platinum, las siguientes más afiladas que conozco tras las Feather.

Al ser la Feather Popular 800-1B un producto de importación, raramente la veremos en algún comercio, ese es su punto débil, algo que sería muy recomendable para los que pretenden empezar con el afeitado clásico. La opción es recurrir a tiendas online especializadas, como Gifts & Care en donde si aprovechamos su cupón de descuento, la podremos comprar por menos de 15€.







En mi caso la voy a destinar a maquinilla de viaje, su caja rígida de plástico la hace ideal para transportar, pero además, lo permisiva que es hace que la Feather sea de las mejores opciones cuando estamos fuera de nuestro entorno y no estamos en nuestro mejor momento. También para afeitados rápidos a primera hora de la mañana, en que hemos decidido priorizar la comodidad al disfrute o al apurado.