Libretas Cervantes

Hoy os explicaré otra anécdota del estilo a la de comprar un encendedor, porque recientemente me ocurrió algo que quiero relatar. Me dí cuenta de repente que se había terminado el papel donde apunto mis listas de la compra y mis tareas pendientes. En algunas cosas soy ordenado y maniático, así que tengo una lista en donde voy anotando lo que tengo que comprar en uno de los supermercados a los que acudo, y otra en la que anoto lo que voy agotando y debo reponer del otro, que visito aproximadamente una vez al mes.

Casi siempre he usado tacos de hojas para notas, de esos que regalan como propaganda a lo que ahora llamamos merchandising en vez de promoción comercial. Me gusta la papelería y sé valorar el placer de escribir en una MiquelRius (Apli) o en una Oxford (Hamelin Brands), pero usarlas para algo tan transitorio como una lista de la compra o de tareas me daba algo de lástima, además son de formato grande que es donde de verdad me gusta escribir. Pensé que sería fácil, y me acerqué a una papelería de al lado de casa. Buscaba una libreta de tamaño A6 (105mm X 148mm) o incluso A7 (74mm X 105mm), suficientes para escribir la palabra «Macarrones» en un renglón. Debía de ser barata, y tener la mayor cantidad de hojas posible. El resultado de la visita fue una libreta de la que no recuerdo la marca, era A5 con una portada bastante atractiva y costaba 2€. Demasiado para una lista de la compra.

Entonces hice lo que muchos de nosotros hacemos en esos casos, algunos incluso en primera instancia, acercarse al bazar chino más cercano. Con ciertos remordimiento me personé en una bastante grande que me queda cerca de casa, la oferta de productos era igual de grande que en una papelería convencional, así que tras unos minutos examinando productos asiáticos, me encontré a la candidata que lucía un identificativo de «Made in EU». El precio era de 1,20€, así que por casi lo que costaba la de la papelería me pude hacer con dos. ¡Hasta en un bazar uno se lleva sorpresas agradables!

Dos blocs de marca Cervantes, de 16cm X 22cm con papel que debe corresponder al tamaño cuartilla o A5 (148mm X 210mm), y hojas cuadriculadas que son las que me gustan en una cantidad más que adecuada de 80.

Claro que luego te paras a pensar en que Madrid Papel, con ese nombre tan castizo fabrique en Europa en vez de España es raro. Supogo que por eso ahora empieza a adoptar la denominación acrónima de MPI por (Madrid Papel Import).