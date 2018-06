El Colomer & Sons Classic Power Reserve me dejó con ganas de un reloj multifunción con las complicaciones y prestaciones que ofrece el calibre Miyota 9100 de Citizen. Realmente junto al Seiko NE88, son mis maquinarias favoritas, ofreciendo mucha técnica a buen precio.

En apariencia nos puede resultar similar al calibre que vimos en el Bobroff BF0015, sin embargo es bastante más avanzado y refinado. No solamente por ofrecer un indicador de reserva de marcha, sino que además su diseño y tecnología siempre he pensado que es un digno rival de las maquinarias suizas de gama baja.

Xiao Jian Hong es la propietaria de la marca Parnis fundada en 2005 en Hong Kong, aunque su factoría está en Guangzhou (China), una marca que se dedica a exportar relojes fabricados en China fundamentalmente a Estados Unidos y Europa donde goza de bastante populariadad.

Parnis ofrece en su colección Executive dos modelos similares, el Master 37 que estéticamente lo veo más retro y que era más de mi agrado, pero que optó por unos inusables numerales para indicar los días de la semana y los meses. Finalmente el escogido fue el Master 03 que corregía esos defectos.

No era el reloj perfecto, claro. Primeramente porque hubiera preferido un indicador de noche/día en vez de 24 horas como vimos en el Colomer and Sons. En segundo lugar y mucho más importante es lo que os explicaba en La tentación de los relojes chinos, unos relojes que con suerte pueden resultar una compra maestra, pero que en caso contrario resultan en un desastre.







En el mercado tampoco había otros relojes que me gustasen, ni siquiera mucho más caros. El Leyden Power Reserve que quedó cancelado, o los Deep Blue Fleet Admiral que ya no se venden eran las únicas opciones. De manera que aunque a juzgar por mi experiencia con el Parnis PN-472 (Milgauss), que no salió ni bueno ni malo, decidí arriesgarme.

Pero vayamos por partes y repasemos sus características técnicas oficiales que, como de costumbre resultan siempre impactantes a esos niveles de precios.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 43mm de diámetro sin contar la corona y 12mm de alto Corona Acero inoxidable a presión Esfera Color blanco y plateado Bisel Acero inoxidable 316L fijo Cristal Zafiro Lumen No Trasera Acero inoxidable atornillada con tapa de exhibición Correa Cuero de 22mm en color marrón Funciones Hora, minutos, segundos, día, día de la semana, mes, hora en 24, indicador de reserva de marca Resistencia al agua 5 ATM Peso 86g Mecanismo Miyota 9100. 28.800 vph. 26 rubís Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional, parada de segundero, remonte manual Prestaciones 42h de reserva de marcha. -10/+30 segundos/día Origen China Garantía 1 año PVP 202€ (oferta 157€) Distribuidor Aliexpress / Parnis Watch

Presentación

Como es habitual en el mercado chino, Parnis vende sus relojes de dos maneras distintas. En sus distribuidores oficiales, que los precios son bastante más caros, y que incluyen dotación completa en forma de caja y manual de instrucciones con un sobreprecio que ronda los 15€, o bien en bulk, es decir, mayorista, donde el reloj viene sin nada.

Exceptuando que el nombre es muy chulo y grandilocuente, lo suelen llamar “Parnis Official Packaging” o “Parnis Box Set”, ya os podéis imaginar que no es nada del otro mundo, y vale la pena ahorrárselo, lo que además, nos evitará problemas de importación.

De modo que no hay nada que comentar en este sentido. Un reloj bien protegido con elementos plásticos, y nada más.







Diseño y construcción

Con este Parnis Master, identificado con la referencia PA6062, ocurre algo bastante peculiar. Es más bonito en la realidad que en las fotografías. Lo normal es que las fotos del producto estén tan retocadas, que cuando lo recibimos nos llevemos una decepción en diferente grado. Con los relojes chinos, donde la apariencia pre-compra es fundamental mucho más.

Lo primero es que la esfera es completamente blanca, y con diferentes texturas tipo guilloché. Las subesferas no son grises como vemos en muchos sitios. Son blancas, sólo que sus grabados hacen que reflejen la luz de forma diferente, y ese es el exagerado efecto que apreciamos en las fotografías. La parte externa cuenta con la conveniente escala minutera y segundera, con marcas en unidades de a uno, y remarcadas las de a cinco.

El conjunto del Parnis PA-6062, con los bonitos numerales arábigos en las cifras pares, los marcadores y las manecillas en azul metalizado como el Bobroff BF es armonioso y equilibrado. La única pega visual, y es una cuestión personal solamente, es la ausencia de numeral o marcador a las 12 que por falta de espacio se ha reemplazado por uno en el mismo tamaño que la escala minutera/segundera.

Las manecillas se ven normalmente en color negro o gris oscuro, un poco como con el Orient Bambino. Obtener ese color azulado, sólo es posible con luces en ángulos laterales. Le da bastante juego apreciar el cambio de tonos cromáticos de las agujas y la esfera. Tienen la longitud adecuada, y pese a toda la información disponible se ven bien. No hay lumen de ningún tipo. Por un lado, el lumen rompería algo de su estética pero por otro, mejor que no tenga lumen a que tenga uno deficiente. No es algo grave.

En cuanto a funciones, las sabidas, y completísimas del calibre Miyota 9100. Poco hay que se pueda pedir más: hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana, mes, indicador de 24 horas e indicador de reserva de marcha.

La caja es de acero inoxidable 316L, pulido en la parte superior, y cepillado en los laterales. Con 42 o 43mm de diámetro sin contar la corona, en función de donde lo consultemos, tiene el tamaño adecuado para el estilo de reloj, y las funciones que ofrece.

La corona va firmada con la letra P de Parnis, es cómoda de utilizar, y como es a presión, nos permite dar cuerda manualmente al reloj de forma manual si lo necesitamos. No es que sea necesario en un reloj de carga automática, pero con una resistencia al agua de 5 ATM (50M), no tendría sentido pagar el precio en cuanto a incomodidad de una corona roscada. A las 2 tenemos un pulsador hundido y discreto que nos permite corregir el nombre del mes del año.







El cristal es de zafiro abombado o bombé, pero sin una curvatura excesiva. No lleva tratamiento antireflejos, o bien este no es demasiado bueno. Es algo que se nota mucho en las fotografías, pero que a la vista no molesta salvo en condiciones ambientales con mucha luz artificial que le incide directamente.

La trasera es de exhibición para que podamos ver lo que en mi opinión es la mayor cualidad de este reloj, su maquinaria Miyota 9100. El grabado en el perímetro de acero pulido a espejo nos recuerda la información útil que necesitamos, incluyendo la marca. Sí que muestra una numeración típica de series limitadas, la unidad 500 de 759. Es extraño, porque en ningún sitio se indica que en efecto este Parnis Master sea de serie limitada. La explicación es probablemente que han escrito 500/759 para darle más prestancia, dando a entender que es una tirada corta, cuando no es el caso, e indique solamente un número de lote. Todos empiezan por 500, y son los otros tres números los que varían, eso descarta que sean unidades numeradas.







Se aprecia el calibre que va sin decorar, se ve simplón y extraño pero al mismo tiempo refuerza la sensación de haber pagado un dinero por lo verdaderamente importante, sin extras que no mejoren la relación calidad-precio.

La correa es según indica de piel genuina y 22mm de ancho. Es de un color marrón muy bonito, y de una calidad que sin ser mala, es normalita. En ese sentido es quizás el peor elemento de todo el reloj, que afortunadamente es fácil de solucionar. He escogido una Morellato de piel en color azul, que como yo lo veo, convierte este Master 03 en una pieza más informal y llamativa.







La hebilla metálica mate, va inscrita por Parnis, un toque de relojes de categoría teóricamente superior.







Tras los primeros segundos, se nota que en Parnis ponen mayor cuidado en estos relojes de precio superior. No se percibe ningún defecto, ni de ajustes, ni de acabados, y definitivamente ello termina con los miedos que tenía. Su estilo Pilot, lo hace que salvando las distancias, nos recuerde al Kronos Pilot Moon Phase. Un reloj que tanto encaja con un atuendo deportivo, como elegante.







Movimiento

Decía que la maquinaria es el principal atractivo de este reloj, porque si bien el ETA 7751; es el calibre mecánico con más complicaciones de los que se producen en serie, éste sería el segundo en la lista. De hecho sólo el precio del calibre ya son unos 80€.

Es una maravilla el segundero central moviéndose a 28.800 vph (8 saltos por segundo), suave y agradable potenciado por una manecilla muy larga que nos deja apreciar todos sus movimientos. 26 rubís u multitud de funciones o complicaciones son su principal carta de presentación.

Ante unas especificaciones por parte de Miyota de 42h de reserva de marcha y -10/+30 segundos/día, mis cifras han sido de 45 horas de marcha, y un desfase diario de +5 segundos/día. Unas cifras que cumplen sobradamente lo esperado.







Sensaciones

El Parnis Master 03 es un reloj bastante ligero (86g), en todo caso, mucho más ligero de lo que sus complicaciones y tamaño indicarían, lo cual lo hace muy cómodo de llevar, pero poco notorio para los que nos gusta sentirlo. Es también bastante fino, no hay problema en combinarlo con ropa de vestir más formal, ni por sus dimensiones, ni por su diseño.

Con toda la información que alberga el dial, resulta muy sencillo la visualización de su función principal como instrumento horario. Horas, minutos y segundos se leen de un vistazo. El día de la semana y el mes, requiere de unas algo mejores agudezas visuales.

El tacto de la correa es agradable, por la forma en que se dobla, da la impresión de ser de esas que sólo las partes externas son de piel legítima. La excusa perfecta para reemplazarla por otra de mayor calidad, tal vez en un tono azul oscuro.

Mis expectativas eran de un reloj tipo Holuns HY002 (Carftsmen), pero con una mejor máquina. Indudablemente se han superado, porque es increíble todo lo que llegamos a obtener por ese precio, sin ir más lejos comparándolo con el Duward Aquastar, porque no se siente de ningún modo como un reloj barato. Un guardatiempo que si luciera una marca más glamurosa en su esfera podría fácilmente costar el doble o el triple de lo que he pagado por él.

Las terminaciones son buenas, no diría lujosas, pero sí comparables con un Orient o Seiko de precios similares. Yo hubiera aumentado el precio en un par de euros más aplicándole un tratamiento antireflejante al cristal de zafiro.







En cuanto al rotor de carga en una sola dirección, funciona muy bien aunque llevemos una actividad tranquila carga sin problemas. No obstante si somos de los que usamos el reloj cada varios días, nos daremos cuenta que en cualquiera de los que cargue en dos direcciones, bastará que lo vayamos moviendo durante un minuto y medio para que acumule la energía necesaria para operar durante un día. En éste, el tiempo a invertir será del doble.

Ocurre también que el movimiento del rotor en el sentido que no carga, cuando gira loco, es a veces ruidoso, el denominado efecto sonajero. Hay que reconocer que los ingenieros de Citizen han hecho un buen trabajo, y aunque podemos oír la diferencia de sonido, no es elevado ni molesto.

La subesfera de 24 horas incluye unos diagramas del sol y la luna, pero habría quedado más bonita y elegante con la configuración de noche y día. Haría de la esfera un elemento más vistoso y colorido, y resultando también más sencilla de leer.







Conclusiones

El Parnis Master ha cambiado mi percepción de los relojes chinos. No todos son malos o justitos, sino que cuando se lo toman en serio tienen una buena capacidad de hacer las cosas bien, y con unos precios estupendos. No en vano la mayoría de relojes de todas las marcas tienen su origen en China.

Estoy seguro que repetiré, con Parnis, o con cualquier otra firma que sea capaz de dar este tipo de calidad, más todavía si son capaces de hacerlo con diseños propios en vez de inspiraciones u homenajes.

Por los 164€ que cuesta, tenemos un reloj mecánico multifunción con una maquinaria de primera linea, al precio que nos costaría uno de cuarzo de más renombre.

▲ Más ▼ Menos Miyota 9100

Diseño propio y bonito Sin antireflejante en el cristal