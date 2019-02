Parece que todas las malas noticias van encadenadas. Si recientemente me enteré del fallecimiento de Terry Colligan de Tenberry, hace unos días hablaba sobre Breadbox Ensemble para descubrir que había también fallecido Frank S. Fischer, el presidente de Breadbox. Su actividad en Breadbox coexistió con su participación en el comité directivo de GeoWorks y en la Foundation for Computer Education.

Lo había comentado en la actualización sobre mi post de Breadbox Ensemble, donde explicaba que Frank murió de un ataque cardíaco el pasado 14/11/2015, casualmente poco después de que hubiéramos mantenido contacto. La parte buena es que la compañía Blueway softworks, pretende reactivar GEOS, PC/GEOS, NewDeal o Ensemble y de momento lo han puesto para descargar desde blog.bluewaysw.de donde indican que lo ofrecerán gratuitamente para uso no comercial. En realidad, puedes aprovechar el enlace directo de descarga (8,4 Mb. en formato ZIP). También han liberado el código fuente en github.







Varios usuarios me han preguntado acerca de como poder probar la versión de Breadbox Ensemble que han publicado desde DOSBox, aunque también sirve para versiones anteriores (NewDeal Office, GEOS Ensemble o PC-GEOS.

Lo más sencillo es instalarlo desde la distribución de Blueway Softworks que os he listado arriba, se descomprime el ZIP a una carpeta, y entonces arrancamos DOSBox. Si quieres utilizar alguna versión anterior, el proceso será el mismo, sólo que para instalarlo deberás montar cada carpeta como un floppy, lanzar la instalación con INSTALL o SETUP, y a medida que el instalador te lo vaya pidiendo ir repitiendo la secuencia:

Drive -> A: -> Mount as Floppy -> DISK1

Drive -> A: -> Unmount

Drive -> A: -> Mount as Floppy -> DISK2

Drive -> A: -> Unmount

Drive -> A: -> Mount as Floppy -> DISKN

Si arrancas ahora Ensemble, verás que te da un error. Es por el driver del sistema de archivos que se instala por defecto, compatible con DOS 4.0 (MS4.GEO) y que no se lleva bien con los volúmenes de disco actuales. Así que debes editar GEOS.INI, y justo al principio en la sección system, asegurarte que usas el de OS/2 (os.geo) o Windows NT (ntfat.geo. Debe parecerse a esto:

[system]

SerialNumber = 1234-5678-9012-3456

setupMode = 0

continueSetup = false

fs = ntfat.geo

Una vez el sistema haya arrancado, deberás ir a al panel de preferencias (Settings -> Preferences), y ajustar algunas opciones que no han sido correctamente detectadas y son subóptimas. Una de ellas será el ratón, así que o navegamos por la interfaz gráfica por teclado, que es interesante como aprendizaje, o procedemos a editar de nuevo el GEOS.INI para que quede de esta forma:







[mouse]

driver = GENMOUSE.GEO







[screen 0]

device = VESA Compatible SuperVGA: 640×480 256-color

driver = VESA 256-color SVGA Driver







[sound]

synthDriver = SBLASTER.GEO

sampleDriver = SBLASTER.GEO







Si queréis más complementos que aún no han sido integrados, no olvidéis descargar los drivers para DR-DOS TASKMAX/TASKMGR y el Ethernet Packet Driver de aquí (12 Kb. en formato ZIP).

Todo lo comentado, funciona por supuesto en versiones anteriores. Cada vez que lo ejecuto me sorprendo de la agilidad de este entorno gráfico, incluso en algo tan modesto como un 286 a 16 Mhz con 1 MB de memoria, Ensemble se mueve de maravilla. La multitarea es suave, y el modo VESA 800×600 a 32K colores o superiores es elegante y cuidado. En caso de problemas puedes descargar mi GEOS.INI (8 KB.) listo para funcionar en DOSBox.







Si queréis leer más al respecto de DOS y sus funciones más actuales, podéis repasar DOS en la actualidad III, DOS en la actualidad II y DOS en la actualidad I.