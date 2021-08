Modula-2 (Fitted y TopSpeed)

Hace casi 10 años, que se dice pronto, escribía Mi relación con Pascal, mucho antes de haber sido nombrado MVP de Embarcadero. En aquel capítulo no hablé sobre Modula-2, el lenguaje diseñado también por Niklaus Wirth y que era el sustituto de Pascal.

El tema es que yo, que estaba acostumbrado a Turbo Pascal, ya tenía esas mejoras, en particular el concepto de «módulo» que es de donde venía el nombre. Así que habituado a Turbo Basic y Turbo C, eso de desarrollar sobre un compilador de Modula2 para VAX-VMS por linea de comandos era como una vuelta a la prehistoria.

En seguida nos pasamos a PC, y la cosa no fue mucho mejor, porque el Fitted Modula-2 seguía estando a años luz del IDE del Turbo Pascal de Borland. En lo que respecta a estudios universitarios, sólo recuerdo como interesantes y desconocidos hasta ese momento para mi, el legendario Derive, Maple V y por supuesto LogicWorks. El resto: PSpice, o aquel intérprete de lenguaje Corman Lisp. En seguida descubrí el TopSpeed Modula-2 de Clarion Software Corporation. Había varias cosas que no sabía, así que como se trata de un homenaje, vayamos por partes.

Fitted Modula-2 de Fitted Software Tools, también llamado FTS Modula-2 fue un compilador de Modula-2 para PC/DOS escrito por Roger Carvalho y Pat Terry lanzado en 1987, se distribuía como Shareware, así que su uso se popularizó en entornos universitarios. Con el tiempo fue añadiendo nuevas capacidades, llegando a implementar un IDE como el que tenía Turbo Pascal 1 en 1983. FTS lanzó la 2.0 (1988), la 3.0 (1991) y llegó hasta la 4.0 (1996) que esencialmente era la misma 3.5 (1995), pero licenciada como freeware.

En cuanto al Topspeed fue un proyecto que escribió Niels Jensen en Borland. Modula-2 iba a ser el lenguaje de programación que reemplazaría a Turbo Pascal y que les permitiría desarrollar un backend de compilación para el nuevo Turbo C. Ya sabéis que eso nunca ocurrió, TP estaba muy bien posicionado en el mercado como para relevarlo, y en vez de programar su propio compilador de C decidieron adquirir Wizard C de Bob Jervis y renombrarlo.

Así que el «Borland Modula-2» quedaba en el olvido hasta que Niels Jensen y algunos empleados se lo compran a Borland (junto al de Ada y C) por 1,7 millones de dólares de la época y fundan su propia empresa: Jensen and Partners International lanzando en 1987 la primera versión de su JPI Modula-2. Aparece la 1.12 (1988), 1.20 (1989), 2.00 (1990) y 3.10 (1992). En ese año 1992, Clarion Software y JPI se fusionan, formando así TopSpeed Corporation y que luego terminarían siendo SoftVelocity.

El caso es que TopSpeed Modula-2 era un compilador que generaba un código muy eficiente, más que el de Turbo Pascal, y tenía un IDE mejor que el de FTS. Sus ideas eran revolucionarias, la versión 3 era una plataforma de desarrollo común para DOS y OS/2 sobre la que se le montaba encima el lenguaje Modula-2 o C.

