;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .8086 . model tiny . stack 64 . code org 100h ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . startup mov ah , 9 mov dx , offset acCopyright int 21h xor ax , ax mov ds , ax mov si , 0472 mov ax , 1234h ;1234h: Warn boot. Else: Cold Boot mov [ si ] , ax ;jmp far FFFF:0000 db 0eah dw 0 dw 0ffffh ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .data acCopyright db 13 , 10 db "REBOOT R1.00 (c) 2017 by Javier Gutierrez Chamorro (Guti)" , 13 , 10 db "Warm DOS reboot" , 13 , 10 , 10 db '$' end