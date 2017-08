; SMART.INC-- ;8086 if ( ( @ cpu and 0xFF ) eq 1 ) option renamekeyword : < shl >=@@ shl shl macro reg , val ifidni <val> , < cl > @@ shl reg , val else repeat val @@ shl reg , 1 endm endif endm option renamekeyword : < shr >=@@ shr shr macro reg , val ifidni <val> , < cl > @@ shr reg , val else repeat val @@ shr reg , 1 endm endif endm option renamekeyword : < sal >=@@ sal sal macro reg , val ifidni <val> , < cl > @@ sal reg , val else repeat val @@ sal reg , 1 endm endif endm option renamekeyword : < sar >=@@ sar sar macro reg , val ifidni <val> , < cl > @@ sar reg , val else repeat val @@ sar reg , 1 endm endif endm option renamekeyword : < rol >=@@ rol rol macro reg , val ifidni <val> , < cl > @@ rol reg , val else repeat val @@ rol reg , 1 endm endif endm option renamekeyword : < ror >=@@ ror ror macro reg , val ifidni <val> , < cl > @@ ror reg , val else repeat val @@ ror reg , 1 endm endif endm option renamekeyword : < rcl >=@@ rcl rcl macro reg , val ifidni <val> , < cl > @@ rcl reg , val else repeat val @@ rcl reg , 1 endm endif endm option renamekeyword : < rcr >=@@ rcr rcr macro reg , val ifidni <val> , < cl > @@ rcr reg , val else repeat val @@ rcr reg , 1 endm endif endm endif ;Lower than 386 if ( ( @ cpu and 0xFF ) lt 1000b ) option renamekeyword : < movzx >=@@ movzx movzx macro reg , val ifidni <reg> , < ax > xor ah , ah mov al , val elseifidni <reg> , < bx > xor bh , bh mov bl , val elseifidni <reg> , < cx > xor ch , ch mov cl , val elseifidni <reg> , < dx > xor dh , dh mov dl , val endif endm endif