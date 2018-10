Ron Gilbert el desarrollador de vídeo-juegos que inventó SCUMM y Gary Winnick. Ambos formaron parte de LucasFilm/LucasArts, y fueron los desarrolladores originales de Maniac Mansion en 1987 o de The Secret of Monkey Island en 1990 entre otros títulos de la casa de software.

El proyecto de Thimbleweed Park se forjó en 2014 apoyándose en el micro-mecenazgo de Kickstarter y fue lanzado en 2017, inicialmente se creó para Windows, macOS y Linux, aunque poco después fueron apareciendo las versiones para iOS, Xbox One, Android, Playstation 4 y Nintendo Switch.







En vez de basarse en herramientas existentes para la creación de aventuras gráficos tipo point and click como Adventure Game Studio (AGS), Ron decidió crear su propio motor escrito en C++ y usando SDL con el scripting escrito en Squirrel. Todo el diseño gráfico usó Adobe Photoshop.

Desde The Dig sobre SCUMMVM y el The Secret of Monkey Island Special Edition no había encontrado una aventura gráfica que volviera a valer la pena, con Thimbleweed Park ha valido la pena la espera.

La aventura tiene los mejores ingredientes de los viejos tiempos, un buen guión, sentido del humor y puzzles interesantes de resolver. Hoy en día sus escenarios y sprites en 2D no resultan espectaculares como antes, pero eso no quita que sea muy, muy entretenido. Para jugadores novatos, a los que les recomiendo Thimbleweed Park™ para iniciarse, se incluye un modo guiado que es más fácil y que evita los quebraderos de cabeza. Está traducido al castellano entre otros idiomas, y además bien traducida algo poco común. Aunque las voces sólo están en inglés, no es mala idea tampoco para familiarizarnos con ese idioma mientras pasamos un rato agradable.

Ambientada en 1987, su sinopsis ya nos demuestra el sentido del humor y el homenaje a las aventuras gráficas de antaño:

Thimbleweed Park (TM) te da la bienvenida. Población: 80 lunáticos.

Un hotel paranormal, un circo abandonado, una fábrica de almohadas incendiada, un cadáver pixelándose bajo el puente, inodoros que funcionan con tubos de vacío… Nunca has estado en un sitio como este.

Por diversos motivos, cinco personas se encuentran al mismo tiempo en este pueblo arruinado y abandonado. Todavía no lo saben, pero todos tienen un profundo vínculo en común. Y alguien los observa.

¿Para quién trabaja realmente la agente Ray? ¿Conseguirá lo que quiere?

¿Qué oculta Reyes, el agente júnior, sobre un incendio que ocurrió hace veinte años?

¿Podrá el fantasma Franklin volver a hablar con su hija?

¿Alguna vez llegará el *biip* payaso Ransome a comportarse como una persona decente?

¿Acabará Delores, la aspirante a desarrolladora de videojuegos, abandonando sus sueños por su familia?

Y lo más importante de todo: ¿cómo es que nadie se preocupa por el cadáver?

Al final de una larga y extraña noche en Thimbleweed Park, se revelarán todas las respuestas… y cuestionarás todo lo que creías que sabías.

En un pueblo como Thimbleweed Park, un cadáver es el menor de tus problemas.

Se vende al precio de 19,99€, asequible y muy razonable. A la vez, los requisitos mínimos no son nada del otro mundo por lo que no nos hará falta un PC de última generación para jugar:

– Sistema operativo: Windows 7.

– Procesador: 2 GHz.

– Memoria: 4 GB de RAM.

– Gráficos: Intel HD 3000 o superior.

– DirectX: Versión 11.

– Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible.

En internet hay multitud de reseñas, que fueron en realidad las que me convencieron de que estábamos ante un título de verdadera calidad. Empero, en ninguna he visto que entren en sus detalles algo más técnicos. Por ejemplo que corre nativamente a 1280×720 con 24 bits de profundidad de color, que el instalador son casi 1 Gb., o que como los archivos de datos ya están comprimidos, esa es la cantidad de espacio necesaria en disco.

Nadie dice que se ha creado con Visual C++ 2017, o que es una aplicación de 32 bits.

Cómo pasa el tiempo, y cuando el original Maniac Mansion con SCUMM 1 ocupaba menos de 290 Kb. de espacio en disco, y el motor solamente 63 Kb.con 230 Kb. de datos, 30 años después nos encontramos con un motor de casi 3 Mb. y 900 Mb. de datos.

Para haceros boca, os dejo con algunas capturas de pantalla de cómo empieza esta adictiva aventura: