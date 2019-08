Hace menos de un año Wilkinson Sword decidió sacar su gama premium de afeitado clásico. Eran productos que habíamos visto en otros países, aunque sin esa denominación desde al menos 2009, pero que no habían llegado a generalizarse. La idea de la compañía americana era ofrecer una maquinilla clásica que complementara por arriba a la asequible y aclamada Wilkinson Classic.

La Wilkinson Premium Classic se ofrece en dos presentaciones, un conjunto o set, y el más habitual lote de maquinilla con cuchillas, ambos a precios muy competitivos. El conjunto que es el que protagoniza este artículo (Wilkinson Sword Premium Classic Set) se vende originalmente en el Reíno Unido como Wilkinson Sword Premium Classic Gift Set. Digo esto, porque la palabra gift, o sea regalo, ya explica un poco sus pretensiones. Como iremos viendo, es un lote aparente y económico, más que de excelente calidad. Sin embargo, y para sorpresa de los de Wilkinson, más que venderse como regalo, ha cosechado éxito como una forma de iniciarse en el afeitado clásico. El motivo es bien sencillo, incluye todo lo que necesitas para empezar (maquinilla, cinco cuchillas un jabón en tarro y una brocha), todo de una buena calidad y por menos de 25€.







Presentación

La presentación es muy buena, llamando la atención en los lineales de los supermercados donde se vende (Alcampo, El Corte Inglés, …). Es una de las ventajas de Wilkinson, que su distribución es tan amplia que cualquiera puede adquirirlos sin recurrir a tiendas especializadas. Que el lote sea atractivo, es como decía otro de sus puntos fuerte. Se trata de que lo veas, que te llame la atención, y que por su precio te lo lleves a casa por impulso.



















Maquinilla

La maquinilla tiene peine cerrado y cierre de mariposa. Wilkinson es ideal para comenzar en el afeitado tradicional porque es poco agresiva y muy suave. El mango es de acero inoxidable y el cabezal de zamak. Funciona bien, es realmente poco agresiva, así que su uso no es particularmente placentero, pero esa característica la hace ideal para llevar de viaje. Cuando no estás en tu casa, tampoco tienes ni el tiempo ni los productos para un afeitado óptimo, así que una rasuradora amable como la Wilkinson Premium Classic tiene mucha utilidad.

En la red encontramos, como siempre ocurre, opiniones opuestas. Como yo la veo no es excelente, ni pésima. Una maquinilla que está muy bien para su precio de unos 15€, y que cumple sobradamente su cometido. No deja de ser una Weishi 9306-P remarcada por Wilkinson. Se suele encontrar por unos 10€, así que no tiene un mal precio teniendo en cuenta que la multinacional inglesa es la que da la garantía y realiza los controles de calidad. No es tampoco nada sorprendente, la reconocida Classic Negra, no deja de ser una india Treet Platinum.

























Cuchillas

Las cuchillas son también más bien normalitas. Bastante suaves, no demasiado afiladas, no demasiado longevas, y tampoco especialmente baratas (1,5€ las 5 unidades). Nuevamente su punto fuerte es que se pueden comprar en casi cualquier sitio. Como visteis en análisis de cuchillas de doble filo, las hay mejores, pero estas son suficientes.

Brocha

La brocha es muy normalita, algo comprensible dado que se vende a menos de 6€. El pelo es sintético, bastante áspero. No es lo más agradable del mundo, pero es duradera y suficiente para empezar. Con lo que decía del viaje, también va perfecta para llevarla en el neceser sin preocuparse demasiado de si se doblan las cerdas, o si se maltrata.







Jabón

Trae una buena cantidad (125g) que sale por unos 6€. La presentación está cuidada y huele muy bien. Pero su eficacia es más bien justita. Lo dicho, que vale para empezar.







El lote de afeitado clásico me ha gustado, a un precio casi increíble tenemos todo lo que hace falta para afeitarse de manera clásica. No importa que sea un regalo, como maquinilla de viaje, o como primera maquinilla. No es brillante, pero mucho mejor de lo que uno podría esperar.

Hubiera estado bien un estuche o bolsita que además nos permitiera llevar todas las piezas juntas. Causaría mejor impresión como regalo, y mejoraría la utilidad como kit de viaje.