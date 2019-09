Comentarios de libros (XXXX)

Estamos de aniversario, cifras redondas con la, salvo error de conteo, 40ª edición de los de comentarios de libros:

– A contrarreloj. Paul Davis, segunda temporada (J.G. Chamorro): 8/10. Nuevo recopilación de aventuras del investigador privado especialista en recuperación de relojes Paul Davis.

– A contrarreloj. Paul Davis, tercera temporada (J.G. Chamorro): 7/10. Casos de Paul Davis quizás más trabajados y narrativamente más complejos, pero con una sofisticación que se sale un poco de la de Davis.

– A cuatro kilómetros (Silvia Moratalla): 3/10. Como escritor aficionado debo ser el primero en apoyar a este tipo de obras y autores, pero lo cierto es que no pude pasar del segundo capítulo. Tiempos verbales mal utilizados y una historia bastante desordenada.

– Boeing 777. Jumbo (Lou Carrigan): 6/10. Es una de las novelas más populares de la agente Baby, aunque a mi no me parece de las mejores. Como todas, entretiene, que no es poco.

– Control remoto (Lou Carrigan): 7/10. Un invento especial de un malo a la altura de los de James Bond, muy entretenida.

– Cyborg (Curtis Garland): 6/10. Una trama bastante inocente que nos habla de cyborgs, un concepto poco habitual en aquella época, y menos aún en los bolsilibros baratos.

– Directorio Especial (Lou Carrigan): 7/10. Predomina la intriga sobre la acción, y sin ser de lo mejor de Brigitte Montfort, entretiene, que ya es mucho.

– Desgravitación (S.S. Kent): 6/10. Primer bolsilibro que leo de él (Juan Llarch Roig), también conocido como Chuck Donovan y Trevor Sanders. No fue prolífico y se nota un estilo de escritura cuidado y elegante. Por encima de los estándares, aunque la historia adolece del ritmo al que otras plumas nos tienen acostumbrados.

– El ajuste (Arturo Morales): 7/10. Relato corto que nos plantea la situación de qué ocurriría si la tecnología permitiera adaptar nuestra personalidad con la de nuestra pareja.

– El átomo juega su baza (S.D. Haltes-Falmor): 6/10. Un seudónimo poco prolífico, y un autor (Salvador Dulcet Altés) que tampoco se prodigó demasiado en los bolsilibros. Pese a todo, cumple con lo que uno espera.

– El Centinela (Lublaj Raffle): 7/10. Un detective reconvertido a personal de seguridad a cargo de una de las más importantes casas nobles de España, los Arja-Zaheda. Mezcla de vigilancia, investigación, y conspiraciones.

– El Centinela 2 (Lublaj Raffle): 6/10. Segunda parte del centinela Biurn, mostrándonos detalles sobre el mundo de Arja-Zaheda, pero con menos investigación y acción. Lectura entretenida.

– El cerebro (Clark Carrados): 6/10. Bastante inocente y tópica, pero al final entretenida y con ritmo.

– El Club de la Comedia presenta: Ventajas de ser incompetente y otros monólogos de humor (VA): 6/10. Es entretenido y ameno. A veces te ríes, pero menos que en televisión o en directo, porque por buenas que sean las ocurrencias, falta para parte visual.

– El diablo sopla en el Caribe (Lou Carrigan): 6/10. Esperaba algo más de esta aventura de la agente «Baby», y aunque me ha resultado agradable, es bastante previsible y estereotipada.

– El existencialismo es un humanismo (Jean-Paul Sartre): 7/10. Un libro cortito en donde se transmiten brillantemente parte de los conceptos filosóficos de Sartre sin necesidad de paja extra.

– El fraile del reloj (Bia Namaran): 6/10. Relato corto que con el planteamiento original de un monje reparador de relojes nos deja al terminar justo con ganas de conocer más.

– El jardinero de la Luna (Lou Carrigan): 7/10. Aventura de la agente Baby Montfort que tiene todos sus ingredientes. Acción, glamour y amor, claro.

– El martillo de Dios (Arthur C. Clarke): 7/10. Clarke esa capaz de exponer unas historias muy creíbles, en mi opinión a veces le sobraba paja, pero no es el caso de éste, que ante la amenaza de un meteorito, no tiene nada que ver con Armagedón.

– El mundo se liberta (H.G. Wells): 6/10. Escrita en 1914 anticipa las consecuencias buenas y malas de la energía nuclear, incluyendo una guerra usando bombas atómicas. Una obra poco conocida del autor, quizás porque su tono narrativo en base a extractos ficticios de otras novelas y de testimonios personales lo hacen lento.

– El tren de los muertos (Bia Namaran): 7/10. Una historia dura en donde termina brillando el humanismo que caracteriza al autor.

– Emigrantes, externos y otras faunas: Relatos del mundo laboral (José Javier Monroy Vesperinas): 3/10. Un libro de relatos sobre la precariedad laboral. Cuando hemos leído tres, se repite ya la temática y el más de lo mismo. El autor ni siquiera ha pasado el corrector ortográfico, con nombres propios de los protagonistas que ni siquiera están escritos en mayúsculas.

– Infiltrado: Una novela de acción, suspense e intriga (Adrián Aragón, Miguel Aragón): 8/10. Tiene emoción, acción, está bien escrita y con muchísimo ritmo. Gran recomendación de autores amateur.

– La casa de la seda (Anthony Horowitz): 7/10. Una reciente aventura de Sherlock Holmes que mantiene las señas de identidad del conocido detective consultor. Si bien a nivel de intriga no llega a la de Conan-Doyle, lo hace muy bien.

– La marcha negra (Lou Carrigan): 7/10. Interesante ambientación ficticia y mucha emoción de espionaje y acción característica de Brigitte «Baby» Montfort.

– Las puertas de la percepción (Aldous Huxley): 6/10. Narra desde un punto de vista bastante razonado la que el autor dice que es su primera experiencia con la mescalina. Hablamos de 1953, dándonos cuenta lo poco más que se ha investigado al respecto. Lo malo es que la narración ahonda en inspiraciones artísticas y más metafísicas que científicas.

– La romántica pareja (Lou Carrigan): 7/10. Entrañable, con emoción y con acción, buen título de Carrigan con su agente Baby.

– Los espías viajan en ataúd (Lou Carrigan): 6/10. Volumen doble de la agente Baby que resulta entretenido sin ser de lo mejor del personaje.

– Los Superseres (Glenn Parrish): 6/10. Repetimos con otro seudónimo de Luis García Lecha, con una novela que mezcla lo típico de la época. Mutaciones, superhombres, … Mucho antes de que Marvel fuera un negocio.

– Manual de DevOps: Una guía para implementar DevOps en el lugar de trabajo (Henry Martin Jones): 5/10. Este tipo de libros suelen ser demasiado etéreos y este caso es un buen ejemplo. Sin demasiada información especializada en cuanto a metodologías o herramientas. Tal vez como introducción a la disciplina esté bien.

– Máquinas rebeldes (Glenn Parrish): 6/10. Tiene una buena trama, pero un desarrollo irregular, siendo a veces lento, otras emocionante, unas veces aburrido y otras sorprendente.

– Mercenarios: Dos historias policíacas y de suspense (Adrián Aragón, Miguel Aragón): 5/10. Tras Infiltrado pensé que esta obra me cautivaría, más aún conteniendo dos historias. A veces se hace lenta y no acaba de enganchar.

– No te escapas de la Inquisición. Tomo I (Bia Namaran): 7/10. Poderosa combinación la de un investigador privado que trabaja para la Inquisición, con el mundo real lleno de pecados y perversión.

– Perspectiva (Luis Ignacio Rodríguez): 6/10. Ópera prima del autor, un relato corto con bastante ciencia y bien desarrollado pero con una trama que se queda algo escasa.

– Planetoide 2.012 (Clark Carrados): 5/10. Una de esas obras flojas de Luis García Lecha. Se lee bien, pero no está a la altura de la mayoría de su autoría. No por el estilo, sino por la trama, que es algo confusa.

– Poderosos en la sombra (Lou Carrigan): 7/10. Quizás por el título uno esperaría más, pero es una lectura muy amena y candidata perfecta para la evasión.

– Servicios especiales (Lou Carrigan): 6/10. Entretenido y fácil de leer, aunque no es de los mejores de Brigitte «Baby» Montfort.

– Un detective en la era internet (Bia Namaran): 8/10. Un detective en horas bajas, como tantos se encuentran en el cine y la literatura.

– Un detective en la era internet 2 (Bia Namaran): 7/10. Continúa con el anterior, aunque tal vez por tener menos sorpresa, baja un poco en el ranking.

– Un mundo casi perfecto (Juan Manuel Manzanedo Martínez): 3/10. Tiene el deshonor de ser el primer libro que valoro sin haberlo leído. El autor ni siquiera se ha molestado en verificar que sea legible en Kindle. Una secuencia de páginas en blanco sin fin que dicen muy poco en su favor. Tres puntos por el título y la portada que eran atractivas.

– Visita a la agencia de detectives (Lublaj Raffle): 7/10. Un relato corto sobre investigaciones detectivescas que describe muy bien las atmósfera del gremio y resulta ameno.

– World Corporation (King Camp Gillette): 7/10. El fundador de Gillette relata a principios de 1900 como podría ser una sociedad más justa y avanzada si dejáramos que el mundo lo gestionase una empresa mundial. Una mezcla de capitalismo y comunismo que no cuenta con la avaricia de las personas.

– Yo estuve en el DAESH (Bia Namaran): 6/10. Un prólogo impresionante para un relato en el que se plantean multitud de contrastes.