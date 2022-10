El nuevo Floïd de Ludovico Martelli

Desde mis inicios en el afeitado clásico, el masaje para después del Floïd Genuino (mentolado y vigoroso) ha sido mi producto de cabecera y nunca ha faltado en mi armario. Tanto es así que poco a poco he ido haciendo acopio de Floid y a día de hoy tengo reservas más que sobradas.

Eso no quita que sintiera bastante preocupación cuando en 2020 transcendía que la empresa italiana Ludovico Martelli (dueños entre otras marcas de Proraso o Sapone del Mugello), se había hecho cargo de la marca española Floïd.

La mágica loción alcohólica nacida en la Barcelona de 1932, por aquel entonces de la mano de Haugrom Cientifical propiedad de Joan Baptista Cendrós i Carbonell, como explicaba en Epsilon Blue Mediterranean, pasó a lo largo de su vida por diferentes propietarios, empezando por su renacimiento en 2011 de la mano de la multinacional española Henry Colomer/Colomer Beauty/The Colomer Group, luego en 2013 por Revlon y posteriormente por Beautyge. Ninguno de ellos supieron revitalizarlo en cuanto a ventas, irónicamente sus efectos en la piel no pudieron ser reproducidos en el mercado. El producto había desaparecido de los lineales de Mercadona y Carrefour, mis grandes superficies de referencia, pero también de comercios más pequeños y especializados como Clarel o incluso Druni. Los de Ludovico Martelli S.r.l. ya producían su adaptación de Floid en Italia, la llamada Floid The Genuine Italian, y en nuestro país, el Floïd se siempre, con el mismo empaquetado también lo estuvieron haciendo ellos hasta 2021. Así que parecía que «nuestro» Floid se iba a quedar en tierras fiorentinas, explicando el tomor que sentía.

Hace un tiempo paseando por El Corte Inglés me topé en la sección de afeitado con el «nuevo» Floïd. Algunos días después lo encontré también en su hermano Hipercor. Inicialmente sentí una gran alegría al ver que Floïd volvía a las estanterías, un producto histórico y legendario que regresaba para regocijo de todos sus amantes. La segunda sensación fue más amarga y nostálgica, un producto español, que se fabricaba en España y que estaba bien considerado en otros países, no había logrado ser rentable o interesante en España, pero sí lo iba a ser en Italia.

Tenía lógica, los de Martelli, aprovechaban su experiencia y su cadena de distribución existente, básicamente con Proraso, para devolvernos nuestro Floïd, aunque ahora fabricado en Italia. Es esencialmente el mismo producto, aunque con un

Lo primero que me llamó la atención fue su packaging, más moderno y minimalista que el anterior, aunque también menos llamativo y menos reconocible. Tiene unas dimensiones algo más compactas, más práctico, y hay que reconocer que explota muy bien la historia del producto y su esencia vintage.

Por ejemplo la parte de atrás nos evoca a una historia algo más detallada, remitiéndonos incluso a la barcelonesa Calle Consell de Cent donde se originó todo. Si bien extraoficialmente el producto se concibió 4 años antes, en 1928 en la Calle Rocafort). Hay que notar también que ahora lleva dos etiquetas, un incremento de coste que debe ser despreciable y les permite mejorar el branding, pese a que el anterior sistema de verlo a través del frasco tuviera su encanto.

Lo segundo que noté fue la subida de precio hasta unos 7€ el envase de 150ml y 19€ el de 400ml (anteriormente costaba unos 5€ y 14€ respectivamente); no es algo abismal, pero se nota. Esas diferencias no son las más importantes, puesto que falta un detalle importante. Ya no hay ninguna leyenda que haga referencia a «Vigoroso» ni a «Suave», lo que parece indicar que este va a ser el único Floïd, en principio algo a medio camino entre ambas variantes. Ni tan intenso como el vigoroso, ni tan ligero como el suave.

Dicho lo cual, al extraer el botellín, exactamente igual al español que conocíamos salvo por sus etiquetas, percibimos que es de un color anaranjado más oscuro. La coloración artificial está pensada para reforzar nuestras ideas preconcebidas. Y estas sólo pueden ser dos: O bien es un producto mucho más fuerte, con mas cuerpo que el anterior; o bien es algo más dulzón, un poco al estilo del Myrsol F. Extra.

La composición con ligeros cambios, tampoco nos da ningún indicio. Es a la hora de olerlo que tenemos una primera idea. El aroma tiene reminiscencias del Floïd Fuerte, pero con un perfume que aunque identificable es más suave. Huele más a alcohol y a almizcle y menos a Floid y a mentol. Creo que han querido hacer algo más para todos los gustos, menos de «macho Ibérico», y seguramente por eso su esencia es menos duradera, dejando un suave rastro que casi parece floral.

Al aplicarlo queda evidente que hay mucho menos mentol, al menos en menor cantidad que en el Vigoroso que era el que usaba. Eso hace que aunque en invierno la sensación refrescante pueda ser adecuada, en verano se perciba como escasa, haciendo notar en un principio una mayor proporción alcohólica. A los pocos segundos, se va homogeneizando, y hay que admitir que empieza a parecerse bastante al Floid de toda la vida. A partir de los 4-5 minutos de la aplicación las cosas vuelven a cambiar, sin apenas rastro de la reconocible fragancia de Floïd, reemplazado por algo casi completamente nuevo, aunque no tanto como con el Floïd Black.

Entiendo que si se quería conquistar un mercado mucho más amplio, el reto no era fácil. Debía hacerse un producto menos personal, y más amable con todos. Eliminar el «Suave» y el «Vigoroso» es algo a lo que no le veo sentido, pero que hacía las cosas mucho más difíciles, ya que ahora hay que contentar a los más intensos y a los más delicados.

Admito que aunque no está del todo mal, me ha decepcionado ligeramente, al menos en mis partes más románticas. Al menos, y dentro de lo que cabe, no se han aprovechado de la marca para hacer un producto minoritario y a precio de lujo como hacen otras, y sigue siendo más o menos algo al alcance de cualquier bolsillo (sobre todo con su larga duración), pero quizás por orgullo patrio creo que no han logrado superar el original. Tiene cosas muy bien hechas, como el respeto a su supuesta historia, o el hecho de haberlo salvado de la muerte.

Pienso que la cosa mejoraría mucho si volvieran al doble enfoque de suave y vigoroso. Algo que pudiera radicalizar las dos versiones como casi siempre en la historia de Floid ha ocurrido. Mis mejores deseos a Proraso, que espero que les vaya tan bien con nuestro Floïd que finalmente se decidan a relanzar también el Floid Blue.